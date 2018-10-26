Взлеты и падения Фредди Меркьюри, цена успеха Александра Маккуина и другие самые обсуждаемые киноновинки недели

«Богемская рапсодия»
На экранах с 1 ноября
Это чествование группы Queen, их музыки и их выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри, который бросил вызов стереотипам и победил условности, чтобы стать одним из самых любимых артистов на планете. Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху благодаря их культовым песням и революционному звуку, а также практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта «Live Aid», ставшего одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Маккуин»
На экранах с 1 ноября
История художника, который выбрал точкой приложения своих творческих усилий подиум. Абсолютное мировое признание не сделало его счастливым. Наоборот, чем громче ему рукоплескал мир, тем глубже он забирался в дебри собственной души. Первые люди моды, семья и друзья рассказывают об Александре Маккуине все, что знают.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Крымский мост. Сделано с любовью!»
На экранах с 1 ноября
Жаркое лето и ласковое море — в Керчи строится Крымский мост. У Димы — молодого и дерзкого строителя — есть хобби: из каждой смены студенток-археологов выбрать самую красивую и именно ее завоевать. И в этот раз случилось бы так же, если бы не московский пиарщик. Он привез на стройку телевизионщиков из Америки, и, конечно, именно он — роскошный карьерист на белом кабриолете — покорит сердце Вари. Или нет? Пока два соперника наперегонки очаровывают героиню Катерины Шпицы, горячий кавказец Берик (по паспорту Бернард!) пытается реализовать свою мечту — жениться на американке и уехать в Голливуд. Юмор, по которому давно соскучилось наше кино, приключения и любовь — в долгожданной новой романтической комедии Тиграна Кеосаяна.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Проигранное место»
На экранах с 1 ноября
Режиссерский дебют Надежды Михалковой. Среди старшеклассников бытует легенда о «проигранном месте» в кинотеатре — говорят, что каждый, кто покупает туда билет, обречен на смерть. Никто не воспринимает эту историю всерьез, но вскоре серия жутких убийств заставляет компанию друзей вспомнить о зловещей легенде. Старшеклассники начинают собственное расследование, но сами оказываются под подозрением. Загнанные в ловушку страхом и недоверием друзья решают бросить вызов призраку «проигранного места».
Купить билеты на фильм можно здесь.
Автор: Мария Мельникова
Фото: Kinopoisk.ru
Видео: Youtube.com / 20th Century Fox, Central Partnership, Pioner Cinema, Novoekino