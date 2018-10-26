Взлеты и падения Фредди Меркьюри, цена успеха Александра Маккуина и другие самые обсуждаемые киноновинки недели

Это чествование группы Queen, их музыки и их выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри, который бросил вызов стереотипам и победил условности, чтобы стать одним из самых любимых артистов на планете. Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху благодаря их культовым песням и революционному звуку, а также практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта «Live Aid», ставшего одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.

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«Маккуин»

На экранах с 1 ноября