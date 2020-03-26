Выставки мировых музеев, онлайн-концерты, спектакли и не только: что посмотреть и послушать во время карантина

Сага о юном волшебнике-сироте растянулась на 8 фильмов и 11 лет. За это время многие ее зрители успели повзрослеть раньше героев и переключиться на более взрослое кино. Если вы из них, самое время наверстать упущенное, тем более что над поттерианой работали действительно великие режиссеры.

Бондиана

Последний фильм с Бондом-Крэйгом тоже перенесли из-за коронавируса, зато за это время можно подробно ознакомиться с полной историей похождений агента 007 (не говорите, что вы смотрели все 26 имеющихся фильмов). Особенно рекомендуем «Лунного гонщика» с Роджером Муром в космосе, «Умри, но не сейчас» с Пирсом Броснаном за рулем невидимой машины и «Живешь только дважды» с Шоном Коннери в костюме ниндзя.

«Сцены из супружеской жизни»

Всем, кто болел на последнем «Оскаре» за «Брачную историю» Ноа Баумбаха, стоит обратить внимание на непосредственного предшественника этого фильма — «Сцены из супружеской жизни» Ингмара Бергмана. В свое время этот шестисерийный фильм (смотреть его, конечно, нужно сразу целиком) стал национальным хитом и драматически увеличил количество разводов в Швеции.

«Ирландец»

Последняя работа Мартина Скорсезе пролетела мимо всех «Оскаров». Академики не смогли оценить дорогой и затянутый (3,5-часовой) эпос про монотонную жизнь не особо выдающегося гангстера. Зато сейчас, когда вы заперты в квартире, как прикованный к инвалидному креслу престарелый герой Де Ниро, может быть, удастся поймать неторопливый ритм этого фильма, настроиться на нужную волну и неожиданно для себя открыть новый шедевр.

«Друзья»