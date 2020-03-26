Выставки мировых музеев, онлайн-концерты, спектакли и не только: что посмотреть и послушать во время карантина
Кино и сериалы
Все то, что было некогда посмотреть в обычные выходные, а всегда хотелось — можно оценить, находясь в самоизоляции. Например, долгие франшизы, длинные, но нескучные фильмы, «тянущиеся» сериалы и не только.
«Гарри Поттер»
Сага о юном волшебнике-сироте растянулась на 8 фильмов и 11 лет. За это время многие ее зрители успели повзрослеть раньше героев и переключиться на более взрослое кино. Если вы из них, самое время наверстать упущенное, тем более что над поттерианой работали действительно великие режиссеры.
Бондиана
Последний фильм с Бондом-Крэйгом тоже перенесли из-за коронавируса, зато за это время можно подробно ознакомиться с полной историей похождений агента 007 (не говорите, что вы смотрели все 26 имеющихся фильмов). Особенно рекомендуем «Лунного гонщика» с Роджером Муром в космосе, «Умри, но не сейчас» с Пирсом Броснаном за рулем невидимой машины и «Живешь только дважды» с Шоном Коннери в костюме ниндзя.
«Сцены из супружеской жизни»
Всем, кто болел на последнем «Оскаре» за «Брачную историю» Ноа Баумбаха, стоит обратить внимание на непосредственного предшественника этого фильма — «Сцены из супружеской жизни» Ингмара Бергмана. В свое время этот шестисерийный фильм (смотреть его, конечно, нужно сразу целиком) стал национальным хитом и драматически увеличил количество разводов в Швеции.
«Ирландец»
Последняя работа Мартина Скорсезе пролетела мимо всех «Оскаров». Академики не смогли оценить дорогой и затянутый (3,5-часовой) эпос про монотонную жизнь не особо выдающегося гангстера. Зато сейчас, когда вы заперты в квартире, как прикованный к инвалидному креслу престарелый герой Де Ниро, может быть, удастся поймать неторопливый ритм этого фильма, настроиться на нужную волну и неожиданно для себя открыть новый шедевр.
«Друзья»
Культовый ситком про шестерых нью-йоркцев очень популярен у нас в стране. Однако пересмотреть его целиком — обычно непозволительная роскошь. Зато если вы попали в двухнедельный карантин, то осилить «Друзей» можно и от первого до последнего эпизода.
Концерты
Одной из первых о запуске онлайн-концертов без зрителей в зале объявила Московская филармония. Цикл дистанционных выступлений «Домашний сезон» открыл пианист Денис Мацуев, чей концерт транслировался на платформе ТНТ Premier и в соцсетях 20 марта. Серию онлайн-концертов продолжат скрипач Никита Борисоглебский и гитарист Артем Дервоед, пианист Борис Березовский, альтист Юрий Башмет, пианист Андрей Гугнин в паре с виолончелистом Борисом Андриановым и другие. А народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава и пианистка Екатерина Ганелина планируют дать онлайн-концерт в рамках «Т Фестиваля» в Третьяковской галерее.
Бесплатная трансляция выступления коллектива «Би-2» прошла на платформе Okko вечером 20 марта и собрала у экранов 2,5 млн зрителей. «Спасибо, друзья! Это был концерт на самом большом стадионе в нашей жизни — и плевать, что виртуальном! Мы вместе — и вместе с самыми лучшими вами! Будьте здоровы! Совсем скоро повторим!» — отметили музыканты в Instagram. Для тех, кто не успел посмотреть онлайн-концерт, его запись доступна на сервисе Okko.
Кроме того, каждую пятницу и субботу пользователи Okko получат возможность смотреть live-выступления рок- и поп-звезд. Проект «Шоу ON!» создан, чтобы радовать поклонников музыки, которые оказались лишены шоу любимых исполнителей из-за отмены массовых мероприятий. «Шоу ON!» стартует 27 марта концертом Гарика Сукачева, приуроченным к 60-летию артиста, туру «GO!», и призванным порадовать поклонников Гарика во всем мире, а особенно в Сургуте, Тюмени и Нижнем Новгороде — городах, в которых рокеру пришлось отменить ближайшие выступления. «Будем общаться онлайн и танцевать перед экраном — такие времена!» — заявил Гарик.
Онлайн-проект «Музыка на дом — концерты с доставкой» с участием Zivert, Filatov & Karas, IOWA, Мари Краймбрери, групп Uma2rman, Pizza и других запустился 20 марта. Первый мини-концерт дала группа Pizza в группе «Нового радио» во «Вконтакте».
Онлайн-марафон в поддержку концертной индустрии «Я буду ждать свою музыку» пройдет 3 апреля. В нем примут участие группы «Ногу свело!», Нейромонах Феофан, «Ундервуд», Светлана Сурганова и другие артисты. Смотрите трансляцию на сайте «Новой газеты». Больше информации в официальной встрече акции во «Вконтакте» и на сайте Tele-club Group.
Книги
Мелисса Бродер «Рыбы»
В продаже с 7 апреля
«Рыбы» — роман, в котором темная фантазия сталкивается с еще более темной реальностью. «Вопрос не в том, что такое любовь, а в том, действительно ли я ищу именно ее?» — говорит Люси, главная героиня романа Мелиссы Бродер. Ее многолетний роман заканчивается крахом, и Люси перебирается в Калифорнию. Формально — присматривать за собакой уехавшей в отпуск сестры и дописывать диссертацию. На деле — переживать разочарование. Чтобы разобраться в себе, Люси прибегает к групповой терапии, пытается познакомиться в Тиндере. Ей важно понять причины своей ненормальной одержимости и психологической зависимости от очередного мужчины. Но самое глубокое погружение в собственный внутренний мир случается, когда она знакомится с Тео — существом из греческих мифов.
Франко Маннара «Меня зовут Берди»
В продаже с 10 апреля
Андеграундный гитарист Паоло вынужден совмещать занятие музыкой с работой частного сыщика. Он должен наблюдать за необычной и очень притягательной девушкой из богатой и известной семьи, которая почему-то разорвала все отношения с близкими и сбежала жить к сквотерам. У Паоло предчувствие, что девушка влипла в крупные неприятности и ей грозит опасность. Тем временем по Парижу начали распространять «голубую таблетку», проглотив которую, некоторые умирают. Несмотря на опасность таблетки, город будто сошел с ума, все хотят поиграть в химическую «русскую рулетку», стремятся попасть на особенные вечеринки для избранных. Паоло случайно втягивается в эту сомнительную историю. Ему придется погрузиться на самое дно Парижа и увидеть порок, саморазрушение, жестокость, грязь, трущобы, потерянных людей, смерть — все темные стороны жизни.
Галина Щербакова «Женщины в игре без правил»
В продаже с 10 апреля
В центре двух романов, вошедших в книгу, — жизни трех женщин: Марии Петровны, Елены и Аллы. Три поколения женщин одной семьи, и каждой из них суждено встретить свою настоящую любовь. Как отнесется внучка-подросток к тому, что у бабушки появился молодой и богатый поклонник? Который к тому же искренне ее любит и готов уйти ради нее от молодой жены? Роман был экранизирован известным режиссером Юрием Морозом, главные роли сыграли Ольга Остроумова, Оксана Акиньшина и Ирина Розанова.
Маргарет Этвуд «Заветы»
В продаже с 22 апреля
Больше пятнадцати лет прошло с момента событий «Рассказа Служанки», республика Галаад с ее теократическим режимом по-прежнему удерживает власть, но появляются первые признаки внутреннего разложения. В это важное время судьбы трех очень разных женщин сплетаются — и результаты их союза сулят взрыв. Две из них принадлежат первому поколению, выросшему при новом порядке. К их голосам присоединяется третий — голос Тетки Лидии. Ее непростое прошлое и смутное будущее таят в себе множество загадок. В «Заветах» Маргарет Этвуд приподнимает пелену над внутренними механизмами Галаада, и в свете открывшихся истин каждая героиня должна понять, кто она, и решить, как далеко она готова пойти в борьбе за то, во что верит.