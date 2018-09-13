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Сотня питомцев, бесплатные консультации и щедрые подарки: в Москве пройдет крупная выставка-пристройство #Всемпособаке

В Новодевичьем парке 16 сентября пройдет выставка-пристройство собак из приютов Москвы и Подмосковья.

При участии фонда содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы», попечителем которого является певица Ёлка, в выставке впервые примут участие целая сотня самых разных собак из 19 приютов Москвы и Подмосковья.

Каждую собаку после мероприятия можно будет забрать домой. Они все привиты и здоровы. Для этого необходимо пройти собеседование и заключить договор – не забудьте паспорт! Спонсоры выставки подарят хозяевам все необходимое для первых дней адаптации собаки в доме, а спустя две недели Фонд проведет для «выпускников» выставки обучающие лекции со специалистами: кинологами, зоопсихологами, ветеринарами.

Кроме того, на событие можно прийти и с собственным питомцем и вместе с ним посетить бесплатный мобильный вет.кабинет. На площадке также будет представлена детская зона для семей с детьми, несколько фотозон с возможностью распечатать фото на память, небольшой благотворительный маркет и сытный фудкорт.

Посетители выставки смогут сделать посильный вклад в благотворительность и передать помощь для бездомных животных в пункте сбора, организованном на площадке.

Фото: архивы пресс-служб

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