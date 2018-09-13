Сотня питомцев, бесплатные консультации и щедрые подарки: в Москве пройдет крупная выставка-пристройство #Всемпособаке

При участии фонда содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы», попечителем которого является певица Ёлка, в выставке впервые примут участие целая сотня самых разных собак из 19 приютов Москвы и Подмосковья.
Каждую собаку после мероприятия можно будет забрать домой. Они все привиты и здоровы. Для этого необходимо пройти собеседование и заключить договор – не забудьте паспорт! Спонсоры выставки подарят хозяевам все необходимое для первых дней адаптации собаки в доме, а спустя две недели Фонд проведет для «выпускников» выставки обучающие лекции со специалистами: кинологами, зоопсихологами, ветеринарами.
Кроме того, на событие можно прийти и с собственным питомцем и вместе с ним посетить бесплатный мобильный вет.кабинет. На площадке также будет представлена детская зона для семей с детьми, несколько фотозон с возможностью распечатать фото на память, небольшой благотворительный маркет и сытный фудкорт.
Посетители выставки смогут сделать посильный вклад в благотворительность и передать помощь для бездомных животных в пункте сбора, организованном на площадке.
Фото: архивы пресс-служб