Сотня питомцев, бесплатные консультации и щедрые подарки: в Москве пройдет крупная выставка-пристройство #Всемпособаке

При участии фонда содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы», попечителем которого является певица Ёлка, в выставке впервые примут участие целая сотня самых разных собак из 19 приютов Москвы и Подмосковья.

Каждую собаку после мероприятия можно будет забрать домой. Они все привиты и здоровы. Для этого необходимо пройти собеседование и заключить договор – не забудьте паспорт! Спонсоры выставки подарят хозяевам все необходимое для первых дней адаптации собаки в доме, а спустя две недели Фонд проведет для «выпускников» выставки обучающие лекции со специалистами: кинологами, зоопсихологами, ветеринарами.