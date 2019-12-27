Впечатляющий мюзикл на льду Татьяны Навки, зимний фестиваль в горах и не только: самые значимые события января

Падение инопланетного объекта разделило жизни на «до» и «после». Обычная девушка из московского Чертанова — Юлия Лебедева (в исполнении Ирины Старшенбаум) — вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем (в исполнении Риналя Мухаметова). Ученые и военные разбирают на атомы ее чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что ее сверхъестественные способности волнуют не только землян. Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом: найти в себе силы остаться людьми.

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«Дело Ричарда Джуэлла»

На экранах с 9 января