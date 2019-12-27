Впечатляющий мюзикл на льду Татьяны Навки, зимний фестиваль в горах и не только: самые значимые события января
Кино
«Вторжение»
На экранах с 1 января
Падение инопланетного объекта разделило жизни на «до» и «после». Обычная девушка из московского Чертанова — Юлия Лебедева (в исполнении Ирины Старшенбаум) — вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная была в контакте с пришельцем (в исполнении Риналя Мухаметова). Ученые и военные разбирают на атомы ее чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но страшнее всего, что ее сверхъестественные способности волнуют не только землян. Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом: найти в себе силы остаться людьми.
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«Дело Ричарда Джуэлла»
На экранах с 9 января
Фото: kinopoisk.ru
Сюжет ленты расскажет историю Ричарда Джуэлла (в исполнении Пола Уолтера Хаузера), работавшего охранником на Олимпийских играх в Атланте 1996 года. Он первым обнаружил подозрительный рюкзак и спас сотни жизней, а его мир перевернулся после выхода статьи в газете. В ней было объявлено, что Джуэлл является подозреваемым в совершении теракта. С этого момента он превратился из героя в одного их самых ненавистных людей Америки. Подозреваемый утверждал, что он невиновен, и был полностью оправдан ФБР через 88 дней, хотя его репутация так и не была восстановлена, а здоровье — подорвано. Ричард стал помощником шерифа, но умер от сердечной недостаточности спустя некоторое время в возрасте 44 лет. Настоящий преступник все это время оставался на свободе, его арестовали в 2005 году.
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«Неидеальный мужчина»
На экранах с 16 января
Свете (в исполнении Юлии Александровой) не везет с отношениями: она вечно подстраивается под парней, унижается и терпит измены. После расставания с очередным непутевым бойфрендом девушка идет работать в компанию по продаже роботов. Те уже стали частью обычной жизни, их не отличить от людей, но не в пример своим создателям роботы чутко реагируют на характер человека, его потребности, привычки и слабости. Когда у одного из роботов (в исполнении Егора Крида) обнаруживается программный сбой и его хотят вернуть производителю, Света упрашивает продать его ей, так как… влюбляется в него, приняв технический дефект за проявление личности.
«Расправь крылья»
На экранах с 23 января
Фото: kinopoisk.ru
Кристиан (в исполнении Жана-Поля Рува) — чудаковатый орнитолог, посвятивший свою жизнь спасению диких гусей. Для его сына-подростка, увлеченного видеоиграми, провести отпуск с отцом в деревне — это тоска и кошмар. Но для спасения птиц нужно объединиться с отцом и совершить опасное путешествие на дельтаплане… по Европе.
«Маленькие женщины»
На экранах с 30 января
Фото: kinopoisk.ru
600-страничный роман Луизы Мэй Олкотт был выпущен в нескольких частях между 1868 и 1869 годами. В нем описывается жизнь четырех сестер семейства Марч — Маргарет (в исполнении Эммы Уотсон), Джо (в исполнении Сирши Ронан), Бет (в исполнении Элизы Сканлен) и Эмми (в исполнении Флоренс Пью), и он частично автобиографичен — у Олкотт самой было три сестры. В фильме героини вместе растут, взрослеют и влюбляются — и все это в непростое время, после Гражданской войны в США. Роман был адаптирован несколько раз — как на большом экране, так и на телевидении. Это стопроцентный материал для режиссера «Леди Берд», ведь она является специалистом по душевным терзаниям юных девушек.
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Концерты
Пелагея
Москва, 6 января, ГлавClub
Рождественские встречи с Пелагеей и ее группой возобновляются после недолгого перерыва. Что может быть лучше, чем продолжение новогодних праздников в одной компании с веселой, умной, талантливой и настоящей Пелагеей! 6 января в ГлавClub Green Concert вы сможете насладиться глубиной и драйвом русской песни в современном саунде группы этой известной певицы.
Татьяна Буланова
Москва, 19 января, ГлавClub
Фото: Global Look Press
Татьяна Буланова – самый что ни на есть ветеран отечественной поп-музыки. Начиная с 1991 года и триумфа ее шлягера «Не плачь», певица заработала все мыслимые награды и титулы (включая Заслуженную артистку РФ), выпустила два десятка альбомов и ворох компиляций, поработала телеведущей, составила автобиографию «Территория женщины» и наконец, чтобы мало не казалось, записала рок-альбом, сделав несколько каверов на Rammstein. Широту своих музыкальных интересов 50-летняя артистка продемонстрирует и этой зимой, когда поднимется с подборкой хитов на сцену ГлавClub.
The Beatles Symphony Show
Москва, 24 января, Crocus City Hall
Фото: afisha.ru
Эффект полного погружения в музыку легендарных The Beatles! Все музыканты удивительно схожи с «битлами» по типажу и внешне, костюмы и инструменты полностью соответствуют оригинальным до мельчайших подробностей, сценическая хореография поставлена опытными преподавателями, работавшими на ТВ-проектах «Один-в-один» и «Точь-в-точь», а голоса и мимика тщательно копируются. Незабываемое симфоническое шоу от трибьют-группы The BeatLove — официального трибьюта группы The Beatles, признанного правообладателями.
Caro Emerald
Москва, 27 января, Дом музыки
Фото: Global Look Press
«Дорогой изумруд» — именно так переводится сценический псевдоним амстердамской вокалистки Каро Эмеральд. Творчество Каро напоминает музыку 1950-х, в том числе и шедевры черно-белых кинолент. Певица сочетает в своих композициях ритмы яркого джаза, чувственного танго и мамбо. Не пропустите концерт самой страстной северянки! Жгучая, яркая и ни на кого не похожая, Каро Эмеральд завладеет вашими сердцами.
Шоу и мероприятия
«Спящая красавица: Легенда двух королевств»
Москва, 25 декабря — 7 января, ДС «Мегаспорт»
Фото: пресс-служба
C 25 декабря по 7 января во дворце спорта «Мегаспорт» состоится мировая премьера шоу Татьяны Навки «Спящая красавица: легенда двух королевств». История, над которой не властно время, будет представлена в совершенно новой интерпретации. В шоу примет участие целая плеяда известных фигуристов. Вместе с Татьяной Навкой на лед выйдет сильнейшая фигуристка планеты, обладательница всех титулов в фигурном катании, непревзойденная Алина Загитова. Она — единственная фигуристка, выигравшая олимпиаду в первый же взрослый сезон. Ей только 17 лет, но ее имя уже знают во всём мире. К медалям, которые Алина уже завоевала, многие спортсмены стремятся всю жизнь. «Спящая красавица: Легенда двух королевств» — первое в истории ледовое шоу, в котором участвует эта действующая олимпийская чемпионка.
Алина Загитова — наш главный новогодний подарок всем зрителям. Эта фигуристка обладает невероятным талантом перевоплощения и уникальным стилем катания. Каждый ее выход на лед — завораживающая феерия. Наше шоу — эксклюзивная возможность насладиться выступлением Алины Загитовой и увидеть ее в абсолютно новом, сказочном образе,
— отметила Татьяна Навка. В ледовом спектакле также задействованы пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и многие другие звезды фигурного катания. «Спящая красавица: Легенда двух королевств» станет дебютом для самой юной участницы шоу Надежды Песковой. Ведущие музыкальные партии исполнят звезды российской эстрады.
«День рождения Деда Мороза»
Москва, 2-7 января, Crocus City Hall
Фото: afisha.ru
В прошлом году нам удалось создать одно из лучших шоу за всю историю «Седьмой Радуги», утвердить веру сотен тысяч детей в добро и доказать, что Дед Мороз существует. Только мы смогли разыскать настоящего зимнего волшебника и пригласить его в «Крокус» — это было нелегко, но мы справились! Ему так понравилось в Москве, что он с радостью согласился приехать снова. Этой зимой вас ждет новое захватывающее приключение с настоящим Дедом Морозом с русского Севера: 1000-летний юбилей великого мага. Деду Морозу и его друзьям предстоит отправиться на волшебном летучем корабле-амфибии в далекий космос и погрузиться на дно океана. Зрители узнают тайну появления на Земле Деда Мороза и Снегурочки. Они смогут поиграть с воздушными облаками и морскими обитателями, заглянуть в гости к подземным гномам, справиться с огромным осьминогом и посетить несколько планет. Ход сюжета будут определять сами зрители. Подарок не входит в стоимость билета и приобретается отдельно.
«Щелкунчик: Сказка с органом и песочной анимацией»
Москва, 4 января, Консерватория имени Чайковского
Фото: afisha.ru
Наступает самое долгожданное, волшебное время года — скоро Рождество! Когда как не сейчас верить в сказку, видеть необычное в самом привычном и обыденном? Именно в канун Рождества фантазия и реальность сближаются и переплетаются, мир открывается для нас во всех его многообразных возможностях и кажется, что самые необыкновенные мечты вот-вот сбудутся. Все мы немного становимся детьми в ожидании чуда. И чудо приходит к нам вместе с романтической сказкой Эрнеста Теодора Амадея Гофмана и чарующей музыкой Петра Ильича Чайковского. Замечательный сюжет «Щелкунчика» стал немедленно популярен уже с момента первой публикации в 1816г. Чудесная сказка и сегодня продолжает привлекать внимание художников разных жанров — живописцев, кинематографистов, мультипликаторов — и остается любимой новогодней историей для всех, кто верит в торжество Добра и Любви. В этом концерте вы снова услышите о необычайных приключениях Мари и Принца, и под звуки органа знакомые с детства герои оживут в красочной песочной анимации. Пусть чудеса начнутся уже сегодня!
Big Stand Up
Москва, 1-12 января, Stand Up Club
За один вечер вы увидите выступления пяти лучших комиков, еще один резидент клуба выступит как ведущий. На сцену Stand Up Club #1 поднимаются стендап-комики со всей России и СНГ, участники юмористических телепроектов на ТНТ и Paramount Comedy и фестивалей комедии. Стендап — самый популярный на данный момент жанр комедии в мире. Комик выходит на сцену и обращается напрямую к зрителю. Он предельно лично рассказывает о себе или том, что видит вокруг. Но главное в стендапе — чтобы было смешно. Поэтому стендап-комедия — это правдивый, острый, социальный и свободный юмор. Такого вы никогда не увидите в телевизоре. Прежде чем выйти на сцену главного стендап-клуба Москвы, каждый комик оттачивает свою программу на открытых микрофонах. Плохие и несмешные шутки отсеиваются или дорабатываются. Благодаря этому 7-10-минутный монолог получается очень плотным по юмору.
Tinkoff Rosafest 2020
Сочи, курорт «Роза Хутор», 25 января – 2 февраля
Фото: пресс-служба
Зимний фестиваль в горах Tinkoff Rosafest отмечает свой первый юбилей. Более 12 000 лыжников, сноубордистов, музыкантов и блогеров соберутся в самый снежный период зимы с 25 января по 2 февраля 2020 года. Это целых два взрывных уикенда, неделя, насыщенная интересными событиями и единственный в мире интерактивный квест в горах. В этом сезоне помимо ежедневных après-ski тусовок ожидается костюмированный бал в настоящем казино, дружеская тусовка в лавке мясника, пенная вечеринка в аквапарке. Вечерами в Gorilla Energy Alternative Space участники смогут услышать любимую музыку, под которую многие впервые вставали на лыжи и сноуборды.
Все мероприятия фестиваля связаны в одну Большую игру. Объединяясь в команды, участники выполняют различные задания, зарабатывая баллы. В личном кабинете платформы Tinkoff The Game можно обменять баллы на крутые призы и бонусы. Игроки квеста приезжают на фестиваль незнакомцами, а уезжают лучшими друзьями благодаря командной игре. Счастливчики-финалисты прошлого года сорвали куш, получив 170 000 рублей от Тинькофф Банк, ски-пассы от «Роза Хутор», сноуборды, лыжи и другие ценные призы.
Горная деревня вмещает в себя множество отелей с удобным расположением на территории кемпа. В Riders Lodge проходят самые шумные тусовки, там же будет размещен онлайн кинотеатр Tele2 с секретным входом, а также сцена для DJ-выступлений с видом на горы. Звезды и блогеры обычно выбирают Rosa Springs, этот премиум-отель располагается в самом центре фестиваля и имеет единственный на курорте горнолыжный medical SPA-центр. Классное решение для молодежи — это граффити-отель AYS Design. Каждый номер оформлен в своем уникальном стиле, а благодаря вкусному и здоровому питанию за завтраком можно встретить известных райдеров, в том числе из команды Gorilla Energy Team. Если вы едете своей уютной компанией, есть возможность забронировать отдельное шале в альпийском стиле на 18-20 человек — это отличный шанс встретить свой лучший закат, ведь каждое шале оборудовано собственными чилл-аут зонами с видом на горы.
За 5 лет организаторам удалось собрать крупнейшее экшн-спорт-комьюнити в стране, объединившее азартных и близких по духу людей. Фестиваль Tinkoff Rosafest — будто ожившая компьютерная игра, где можно крутить градусы на горе, в парке и в баре, крутить любовь и зарабатывать баллы в игре вместе с тысячами новых друзей. Очередное приключение начнется 25 января!