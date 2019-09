Возвращение Джоли на экраны, новый роман автора «Пятидесяти оттенков серого» и не только: события октября, которые нельзя пропустить

Отмеченное наградами Adele Tribute Show проводится по всему миру с 2011 года и признано лучшим трибьют-шоу Великобритании 2016 и 2017 года. Британскую исполнительницу Натали Блэк едва ли можно отличить от культовой певицы Адель – поражает как внешнее сходство вокалисток, так и манера исполнения. 6 октября Натали впервые выступит в России в рамках одного из лучших трибьют-шоу Великобритании Adele Tribute Show. Знаменитое по всему миру шоу включает в себя все ее хиты, известные по всему миру, а также ставшие саундтреками, такие как Hello, Rolling In The Deep, Set Fire To The Rain, When We Were Young, Someone Like You, Skyfall и многие другие. Это будут первые публичные исполнения, пожалуй, самых прослушиваемых международных хитов. Исполнение Натали Блэк зачаровывает зрителей необычайной красотой и силой голоса (контральто в 5 октав), а образ, созданный певицей, удивляет, ведь схожесть с оригиналом идеальна!

Лара Фабиан

7 и 8 октября, Москва, Crocus City Hall