Возвращение Джоли на экраны, новый роман автора «Пятидесяти оттенков серого» и не только: события октября, которые нельзя пропустить

Кино
«Джокер»
На экранах с 3 октября
Режиссер трилогии «Мальчишник в Вегасе» Тодд Филлипс решил снять обособленную от остальной киновселенной DC криминальную драму про самого модного и главного врага Бэтмена — Джокера. 1980-е, в Готэме пытается дарить людям радость стендап-комик Артур Флек (Хоакин Феникс), но что-то идет не так — и вместо короля комедии город получает принца хаоса. В остальных ролях — Роберт Де Ниро, Зази Битз из «Атланты» и «Дэдпула-2», Фрэнсис Конрой из «Американской истории ужасов», а также Брайан Каллен в роли Томаса Уэйна — отца Темного рыцаря.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Дождливый день в Нью-Йорке»
На экранах с 10 октября
Фото: kinopoisk.ru
Двое молодых людей приезжают в Нью-Йорк для того, чтобы провести там вместе выходные. Но их застает непогода, на фоне которой им предстоит столкнуться c чередой приключений. Романтическая комедия Вуди Аллена, главные роли в которой исполняют Тимоти Шаламе, Селена Гомес, Эль Фаннинг, Джуд Лоу, Диего Луна и Лив Шрайбер. Выход фильма был запланирован на 2018 год, однако его положили на полку из-за нового витка старого скандала вокруг Аллена, Мии Фэрроу и их дочери.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Малефисента: Владычица тьмы»
На экранах с 17 октября
Когда-то Малефисента (в исполнении Анджелины Джоли) смогла отстоять свое волшебное лесное царство от притязаний алчного короля людей и подружиться с юной принцессой Авророй (в исполнении Эль Фаннинг). Но полностью отрешиться от внешнего мира невозможно, и теперь Малефисенте вновь предстоит встреча с людьми — непонятными, забавными и иногда опасными существами.
Купить билеты на фильм уже можно здесь.
«Текст»
На экранах с 24 октября
Фото: kinopoisk.ru
В центре сюжета — 27-летний Илья Горюнов (в исполнении Александра Петрова), который все время пребывания в тюрьме грезил о том, как встретится лицом к лицу с человеком, из-за которого оказался за решеткой — молодым офицером ФСКН Петром Хазиным (в исполнении Ивана Янковского). Илья надеялся, что дома его ждут мама, девушка и лучший друг, однако, когда он выходит на свободу, выясняется, что прежняя жизнь, по которой он тосковал, разрушена и вернуться к ней невозможно. Во время долгожданной встречи с Петром Илья совершает необдуманный поступок и получает доступ к смартфону своего врага, а по сути — к его жизни: его фотографиям и видео, переписке с родителями и девушкой Ниной (в исполнении Кристины Асмус), к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона.
Купить билеты на фильм уже можно здесь.
Концерты
Дмитрий Маликов
2 октября, Москва, Дом музыки
Фото: Global Look Press
На сцене Московского международного Дома музыки Дмитрий Маликов представит сольный фортепианный концерт Pianomania. Это мостик между классической и современной музыкой, где искусно сочетаются традиции русской классики, современные аранжировки и этническая музыка. Дмитрию есть чем поделиться со слушателями. Всю свою жизнь он посвятил музыке. Артист имеет прекрасное классическое образование и является выпускником Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Дмитрий выпустил шесть инструментальных альбомов, написал музыку для многосерийного фильма «И все-таки я люблю» и является музыкальным режиссёром Московского международного фестиваля «Круг света». Выступление Дмитрия будет изысканным и запоминающимся! Ведь по-другому музыкант работать не умеет. Это он неоднократно доказывал на разных концертных площадках страны. Его музыка, где главным критерием является искренность, способна проникать в самое сердце.
Трибьют-шоу Adele — Натали Блэк
6 октября, Москва, Crocus City Hall
Фото: пресс-служба
Отмеченное наградами Adele Tribute Show проводится по всему миру с 2011 года и признано лучшим трибьют-шоу Великобритании 2016 и 2017 года. Британскую исполнительницу Натали Блэк едва ли можно отличить от культовой певицы Адель – поражает как внешнее сходство вокалисток, так и манера исполнения. 6 октября Натали впервые выступит в России в рамках одного из лучших трибьют-шоу Великобритании Adele Tribute Show. Знаменитое по всему миру шоу включает в себя все ее хиты, известные по всему миру, а также ставшие саундтреками, такие как Hello, Rolling In The Deep, Set Fire To The Rain, When We Were Young, Someone Like You, Skyfall и многие другие. Это будут первые публичные исполнения, пожалуй, самых прослушиваемых международных хитов. Исполнение Натали Блэк зачаровывает зрителей необычайной красотой и силой голоса (контральто в 5 октав), а образ, созданный певицей, удивляет, ведь схожесть с оригиналом идеальна!
Лара Фабиан
7 и 8 октября, Москва, Crocus City Hall
Лара Фабиан вновь возвращается на сцены мировых концертных площадок! На этот раз звезда готовится представить поклонникам, в том числе и из России, совершенно новый материал из грядущей пластинки Papillon. Первым синглом из нового альбома Лары Фабиан, состоящего из 11 песен, стал одноименный Papillon («Бабочка»), на который певица уже успела представить клип. В неспешном, но красочном видеоряде Фабиан символично освободилась от оков стесняющего ее кокона и превратилась в легкую, летящую и яркую бабочку — в обновленную Лару Фабиан, неизменную лишь в своей лучезарной улыбке и в силе узнаваемого миллионами голоса, готовую в очередной раз доказать миру мощь и многогранность своего таланта. Каждый концерт Лары Фабиан — это грандиозное современное шоу с неповторимой атмосферой и любимыми песнями.
Эрос Рамазотти
10 и 11 октября, Москва, Crocus City Hall
Фото: Global Look Press
За тридцатилетнюю сценическую карьеру Эрос Рамазотти выпустил 11 студийных альбомов (большинство из которых стали «платиновыми» и «золотыми»), дал концерты по всему миру, получил награды самых престижных мировых премий. Каждый его альбом – откровение для поклонников, каждая песня – хит! Рамаццотти исполнял свои произведения на нескольких языках, писал тексты и музыку, продюсировал альбомы, принимал участие в дуэтах с Тиной Тернер, Шер, Лучано Паваротти, Джо Кокером и многими другими великими артистами. История его жизни — это сказка со счастливым концом о человеке, который идет к мечте, невзирая на преграды.
Suede
19 октября, Москва, ГлавClub Green Concert
Фото: Global Look Press
В этом году Suede отмечают тридцатилетний юбилей, но судя по активной гастрольной и студийной деятельности это не очередной коммерческий реюнион культовой группы — музыканты продолжают творческие поиски и делают это успешно. Однако не стоит сбрасывать со счетов и наследие Suede, давших в начале девяностых старт мировой брит-поп мании. И хотя позднее медиа-шумиха вокруг бесконечного баттла Oasis и Blur перетянула на себя одеяло всеобщего внимания, миллионы фанатов группы по всему миру, среди которых были замечены Дэвид Боуи и лидер New Order Бернард Самнер, безоговорочно называют Suede «великими». Столичную публику ждет гремучая смесь драматичных композиций последнего альбома и бессмертных хитов, среди которых The Drowners, Animal Nitrate, Beautiful Ones и многие другие.
Шоу и мероприятия
Шоу иллюзий «Трюки Гудини»
3 октября, Москва, Crocus City Hall
По случаю юбилея Гарри Гудини известный российский иллюзионист Сергей Воронцов посвящает легендарному магу целое шоу иллюзий «Трюки Гудини». В этот день большой поклонник Гарри Гудини и ученик Эмиля Кио удивит многотысячную публику номерами в жанре иллюзий, а также повторит опаснейший escape-трюк, который в 2017 году чуть не стоил ему жизни. Случилось непредвиденное – во время выполнения сложнейшего номера заклепки, фиксирующие ноги, не выдержали, и маг полетел камнем вниз с большой высоты на глазах у обомлевшей публики. В результате падения с высоты трех метров Сергей получил перелом ноги. Причиной несчастного случая стала техническая неисправность. На реабилитацию ушло больше года. В восстановлении Сергею помогли его невероятная сила духа, несгибаемость и готовность достичь своей цели – повторить опасный трюк в жанре escape.
«Созвездие мюзиклов»
13 октября, Москва, Центральный дом работников искусств
Фото: musecube.org
Яркое музыкальное путешествие, в котором зрителей ждет встреча с легендарными хитами из всемирно известных мюзиклов, бродвейских спектаклей и оскароносных фильмов. Мелодии, покорившие не одно поколение зрителей, популярные и собирающие аншлаги по сей день. Декорации, костюмы, балет и артисты создадут незабываемую атмосферу зрелища и подарят великолепное настроение.
Exotic Generation 2019
19 октября, Москва, Mona Club
Фото: кадр из Youtube
Exotic Generation — крупнейший в мире фестиваль Exotic Pole Dance, который объединяет лучших танцовщиц из разных стран. Яркое шоу, невероятные трюки, потрясающие костюмы, сочетание сексуальности, артистизма, акробатики и танцевального мастерства. В программе мероприятия: подготовленные выступления, дефиле-перформанс, танцевальный импровизационный баттл, показательные выступления звездных судей, среди которых звезды телешоу «Танцы» на ТНТ.
«Легенды спорта»
25 и 26 октября, Москва, МСА «Лужники»
Фото: кадр из Youtube
Главной темой спортивного шоу «Легенды спорта» тоже станет театр. В основу номеров лягут сюжеты знаменитых театральных постановок самых разных жанров. Вместе с легендарными спортсменами на сцену выйдут знаменитые артисты, а также актеры театра и кино, которые в прошлом достигли успехов в спорте. Шоу «Легенды спорта» стирает рамки между спортом и искусством. Каждый номер на снаряде как отдельный мини-спектакль. Каждый спортсмен на время выступления становится настоящим артистом, рассказывающим зрителю целую историю. На одной сцене встречаются спортивная, художественная и эстетическая гимнастика, акробатика и прыжки на батуте, цирковое искусство и акробатический рок-н-ролл. В шоу «Легенды спорта» примут участие звезды российской и мировой гимнастики: Алексей Немов, Елена Замолодчикова, Николай Крюков, Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Давид Белявский, Оксана Чусовитина, Иордан Йовчев и другие.