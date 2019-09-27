Возвращение Джоли на экраны, новый роман автора «Пятидесяти оттенков серого» и не только: события октября, которые нельзя пропустить

Режиссер трилогии «Мальчишник в Вегасе» Тодд Филлипс решил снять обособленную от остальной киновселенной DC криминальную драму про самого модного и главного врага Бэтмена — Джокера. 1980-е, в Готэме пытается дарить людям радость стендап-комик Артур Флек (Хоакин Феникс), но что-то идет не так — и вместо короля комедии город получает принца хаоса. В остальных ролях — Роберт Де Ниро, Зази Битз из «Атланты» и «Дэдпула-2», Фрэнсис Конрой из «Американской истории ужасов», а также Брайан Каллен в роли Томаса Уэйна — отца Темного рыцаря.

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«Дождливый день в Нью-Йорке»

На экранах с 10 октября