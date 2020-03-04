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Вечеринка в горах, жаркие танцы и ветераны техно-музыки: в Сочи прошел второй фестиваль AFP Snow Edition

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Пресс-служба

С 28 февраля по 1 марта на курорте «Роза Хутор» прошел музыкальный фестиваль Alfa Future People Snow Edition. В эти три дня на заснеженных горных склонах было действительно жарко: атмосферу подогревали лучшие российские и зарубежные диджеи и музыка, под которую невозможно было устоять на месте.

AFP превратил активный отдых в горах в безудержную вечеринку, объединив поклонников электронной музыки и зимних видов спорта. На этот раз к программе присоединились новые для фестиваля жанры — хип-хоп и техно, да и сам список музыкантов стало гораздо шире.

Тысячи гостей двигались под бодрые биты топовых артистов, особого внимания заслужили хедлайнеры — Лирой Торнхилл, клавишник легендарных The Prodigy, американский дуэт Krewella, ветеран техно-жанра Деррик Мэй и британский рэпер Ocean Wisdom — мировой рекордсмен по скорости речитатива. Участие в фестивале приняли более 20 российских и зарубежных музыкантов, среди которых — модель и диджей Карина Истомина, брутальный ESKEI83, легенда электронной музыки DJ List, продюсер и диджей Bobina, который входил в Dj Mag Top 100 целых 8 лет подряд, и многие другие.

Фото: Пресс-служба

Музыка не прекращала звучать: днем биты раздавались с высоты 1160 метров. Здесь, вооружившись согревающими напитками, покорители горных склонов и заснеженных вершин наслаждались бодрыми диджей-сетами и заряжались энергией — для этого было организовано apres-ski-пространство в ресторане «Берлога». А к вечеру гостями предлагали переместиться на главную сцену в «Роза Холл», где диджеи сменяли друг друга за пультом до самого рассвета.

Фото: Пресс-служба

AFP Snow Edition — квинтэссенция идеального досуга: активный отдых плавно перетекает в не менее энергичный apres-ski. Километры лыжных трасс, спуски разной сложности и бесконечный список развлечений здесь сливаются с потрясающими видами, горным воздухом и танцами под сеты легенд диджеинга и восходящих звезд электронной музыки.

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Анна Цуканова-Котт

Фото: Пресс-служба

Среди гостей фестиваля оказались известные блогеры и селебрити — актриса Анна Цуканова-Котт с сыном, звезда проекта «Холостяк» Снежана Самохина, музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев, актер Гладстон Махиб. Следующая остановка Alfa Future People — Нижний Новгород, где фестиваль пройдет с 7 по 9 августа.

Фото: пресс-служба

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