Вечеринка в горах, жаркие танцы и ветераны техно-музыки: в Сочи прошел второй фестиваль AFP Snow Edition

Музыка не прекращала звучать: днем биты раздавались с высоты 1160 метров. Здесь, вооружившись согревающими напитками, покорители горных склонов и заснеженных вершин наслаждались бодрыми диджей-сетами и заряжались энергией — для этого было организовано apres-ski-пространство в ресторане «Берлога». А к вечеру гостями предлагали переместиться на главную сцену в «Роза Холл», где диджеи сменяли друг друга за пультом до самого рассвета.