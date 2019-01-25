Вайс в роли помощницы королевы, «завидная невеста» Аксенова и другие звезды в киноновинках недели

Святослав (в исполнении Ивана Макаревича) — молодой московский яппи — сватается к дочери банкира (в исполнении Любови Аксеновой). Банкир (в исполнении Виталия Кищенко), относящийся к жениху явно с презрением, этот брак, впрочем, благословляет и дает юноше денег на открытие ресторана. А вот невеста Святослава ему до свадьбы не дает, объясняя тем, что целомудренна. Дальше — больше. Девушка ведет его к священнику (в исполнении Александра Стриженов), который начинает промывать молодому человеку мозги на предмет духовных скреп, загнивающего Запада и войны с неверными. Это, вкупе с сексуальным воздержанием, начинает плохо сказываться на юноше — и он слетает с катушек: изменяет невесте, душит налоговых инспекторов и грабит банки (не исключено, однако, что все это происходит исключительно в его голове).

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«Семья по-быстрому»

На экранах с 31 января