Вайс в роли помощницы королевы, «завидная невеста» Аксенова и другие звезды в киноновинках недели

«Фаворитка»
На экранах с 31 января
Самый известный греческий режиссер наших дней Йоргос Лантимос снимает уже третий англоязычный фильм — после восторженно принятой антиутопии «Лобстер» и современной античной трагедии «Убить священного оленя», которую многие не поняли. «Фаворитка» увезла из Венеции приз за лучшую женскую роль (Оливия Коулман), что и неудивительно: это безжалостная, как умеет Лантимос, история про дворцовые интриги, разыгранная тремя яркими артистками (Оливией Коулман, Эммой Стоун и Рейчел Вайс).
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Русский бес»
На экранах с 31 января
Святослав (в исполнении Ивана Макаревича) — молодой московский яппи — сватается к дочери банкира (в исполнении Любови Аксеновой). Банкир (в исполнении Виталия Кищенко), относящийся к жениху явно с презрением, этот брак, впрочем, благословляет и дает юноше денег на открытие ресторана. А вот невеста Святослава ему до свадьбы не дает, объясняя тем, что целомудренна. Дальше — больше. Девушка ведет его к священнику (в исполнении Александра Стриженов), который начинает промывать молодому человеку мозги на предмет духовных скреп, загнивающего Запада и войны с неверными. Это, вкупе с сексуальным воздержанием, начинает плохо сказываться на юноше — и он слетает с катушек: изменяет невесте, душит налоговых инспекторов и грабит банки (не исключено, однако, что все это происходит исключительно в его голове).
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Семья по-быстрому»
На экранах с 31 января
Семейная пара Пита (в исполнении Марка Уолберга) и Элли Вагнер (в исполнении Роуз Бирн) чувствуют, что их браку чего-то не хватает. Вместе они давно и даже приобрели огромный особняк, но они, к сожалению, бездетны. Они отправляются в детский дом, чтобы стать приемными родителями. Вагнеры решают взять девочку-подростка Лиззи, но у той, оказывается, есть еще младшие братик и сестренка, в итоге приходится взять всех троих. Однако Вагнеры не представляют, насколько серьезным испытанием для них это станет. Новая комедия режиссера «Сексдрайва», «Папы-досвидос» и дилогии «Здравствуй, папа, Новый год!» Шона Андерса.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Рассвет»
На экранах с 31 января
Автор клипа группы «Ленинград» («Не Париж») Павел Сидоров снял фильм ужасов о внутренних демонах человека. В центре сюжета — девушка (в исполнении Александры Дроздовой), чей брат внезапно умирает, после чего ей регулярно начинают сниться кошмары. Чтобы понять себя, она решает посетить институт сомнологии. Там она вместе с другими посетителями погружается в осознанный сон, но на рассвете просыпается в новом мире, который оказывается еще страшнее ее кошмаров.
Купить билеты на фильм можно здесь.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Kinopoisk.ru
Видео: Youtube.com / HD Трейлеры, 20th Century Fox Russia, Paramount Pictures Россия