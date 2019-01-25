logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Вайс в роли помощницы королевы, «завидная невеста» Аксенова и другие звезды в киноновинках недели

Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«Фаворитка»

На экранах с 31 января

Самый известный греческий режиссер наших дней Йоргос Лантимос снимает уже третий англоязычный фильм — после восторженно принятой антиутопии «Лобстер» и современной античной трагедии «Убить священного оленя», которую многие не поняли. «Фаворитка» увезла из Венеции приз за лучшую женскую роль (Оливия Коулман), что и неудивительно: это безжалостная, как умеет Лантимос, история про дворцовые интриги, разыгранная тремя яркими артистками (Оливией Коулман, Эммой Стоун и Рейчел Вайс).

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Русский бес»

На экранах с 31 января

Святослав (в исполнении Ивана Макаревича) — молодой московский яппи — сватается к дочери банкира (в исполнении Любови Аксеновой). Банкир (в исполнении Виталия Кищенко), относящийся к жениху явно с презрением, этот брак, впрочем, благословляет и дает юноше денег на открытие ресторана. А вот невеста Святослава ему до свадьбы не дает, объясняя тем, что целомудренна. Дальше — больше. Девушка ведет его к священнику (в исполнении Александра Стриженов), который начинает промывать молодому человеку мозги на предмет духовных скреп, загнивающего Запада и войны с неверными. Это, вкупе с сексуальным воздержанием, начинает плохо сказываться на юноше — и он слетает с катушек: изменяет невесте, душит налоговых инспекторов и грабит банки (не исключено, однако, что все это происходит исключительно в его голове).

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Семья по-быстрому»

На экранах с 31 января

Семейная пара Пита (в исполнении Марка Уолберга) и Элли Вагнер (в исполнении Роуз Бирн) чувствуют, что их браку чего-то не хватает. Вместе они давно и даже приобрели огромный особняк, но они, к сожалению, бездетны. Они отправляются в детский дом, чтобы стать приемными родителями. Вагнеры решают взять девочку-подростка Лиззи, но у той, оказывается, есть еще младшие братик и сестренка, в итоге приходится взять всех троих. Однако Вагнеры не представляют, насколько серьезным испытанием для них это станет. Новая комедия режиссера «Сексдрайва», «Папы-досвидос» и дилогии «Здравствуй, папа, Новый год!» Шона Андерса.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Рассвет»

На экранах с 31 января

Автор клипа группы «Ленинград» («Не Париж») Павел Сидоров снял фильм ужасов о внутренних демонах человека. В центре сюжета — девушка (в исполнении Александры Дроздовой), чей брат внезапно умирает, после чего ей регулярно начинают сниться кошмары. Чтобы понять себя, она решает посетить институт сомнологии. Там она вместе с другими посетителями погружается в осознанный сон, но на рассвете просыпается в новом мире, который оказывается еще страшнее ее кошмаров.

Купить билеты на фильм можно здесь.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото: Kinopoisk.ru

Видео: Youtube.com / HD Трейлеры, 20th Century Fox Russia, Paramount Pictures Россия

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Мама, муж и «специальная женщина»: Виктория Лопырева планирует рожать первенца в России
«Да, мне противно»: Лиза Пескова осудила неухоженных женщин
Анастасия Волочкова наконец рассекретила возлюбленного, оказавшегося певцом
«Подумайте, как найти мужчину без детей»: Роза Сябитова дала совет одиноким женщинам
Ксюша Шаталина из «Моей прекрасной няни» повзрослела и стала эффектной блондинкой
«Нам сегодня год!»: Дмитрий Маликов поделился нежным фото с подросшим сыном