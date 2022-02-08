В российский прокат выходит мистический триллер-драма «Венецианские тайны»
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Фото: Пресс-служба
10 февраля в российский прокат выходит мистический триллер компании Warner Bros. Pictures «Венецианские тайны». Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале в Венеции. Фильм Стефано Мордини с известными итальянскими актерами получил престижные награды фестивалей, в том числе премии Nastri d'Argento и David di Donatello.
Сюжет «Венецианских тайн» закручен на семье, в которой несколько лет назад потеряли маленького сына. И теперь главные герои узнают, что ждут ребенка. Это событие дает Марко надежду на новое счастье. Но неожиданно Марко начинает преследовать новая хозяйка квартиры, в которой произошло несчастье. Она утверждает, что в доме ощущается присутствие его сына. Марко предстоит встретиться со своим страхом лицом к лицу, чтобы разгадать тайну прошлого.
Благодаря «Венецианским тайнам» зрители увидят город глазами жителя, а не туриста. Старинный особняк на Гранд-канале, который принадлежал Марко, становится одним из героев фильма, чья атмосфера вдохновлена работами знаменитого венецианского пейзажиста Каналетто.
Фото и видео: пресс-служба