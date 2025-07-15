В Москве завершились фестиваль «Вкус лета» и Премия «Здоровое питание»

12-13 июля в гастроквартале «Три вокзала.Депо» состоялся семейный фестиваль «Вкус лета», который собрал десятки тысяч посетителей всех возрастов.

Гости смогли окунуться в атмосферу солнечного лета, а программа мероприятия превратилась в настоящий праздник со множеством и увлекательных активностей:

Концерт со звездами: среди хедлайнеров выступили Стас Пьеха, группа «Фабрика», LX24, Akmal’, Filatov & Karas, NLO, ТЕ100СТЕРОН, Gayazovs Brothers, артисты Детского радио.



Специальная спортивная программа: открытые тренировки, автограф-сессия с Анной Чичеровой — олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту, а также полезные выступления экспертов в лектории.



В beauty-зоне посетители смогли сделать профессиональные экспресс-укладки и макияж для идеального летнего образа



Территория детства с аниматорами, занимательными мастер-классами, зоной квестов, головоломок и аквагримом.

Не остались без внимания и домашние питомцы — в pet-зоне их ждали веселые развлечения, джакузи для собачек, консультации с ветеринарами, вкусные угощения для четвероногих друзей и даже станция ответственного владельца питомца.

Встречи и живое общение со звездами социальных сетей в рамках церемонии награждения Премии Like Star.

Эксклюзивный модельный показ, грандиозный розыгрыш более 1000 призов

Ключевым событием стала торжественная церемония награждения лауреатов Премии «Здоровое питание». Получение награды – это признание для компаний-лидеров, формирующих будущее отрасли здорового питания. Их деятельность и продукция получили высочайшую оценку экспертов и доверие потребителей.

Лауреаты Премии демонстрируют: внедрение принципов здорового питания – существенный вклад в общественное благополучие и качество жизни. Их победы подчеркивают социальную значимость проделанной работы и мотивируют к новым свершениям.