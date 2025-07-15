В Москве завершились фестиваль «Вкус лета» и Премия «Здоровое питание»
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля
12-13 июля в гастроквартале «Три вокзала.Депо» состоялся семейный фестиваль «Вкус лета», который собрал десятки тысяч посетителей всех возрастов.
Гости смогли окунуться в атмосферу солнечного лета, а программа мероприятия превратилась в настоящий праздник со множеством и увлекательных активностей:
- Концерт со звездами: среди хедлайнеров выступили Стас Пьеха, группа «Фабрика», LX24, Akmal’, Filatov & Karas, NLO, ТЕ100СТЕРОН, Gayazovs Brothers, артисты Детского радио.
- Специальная спортивная программа: открытые тренировки, автограф-сессия с Анной Чичеровой — олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту, а также полезные выступления экспертов в лектории.
- В beauty-зоне посетители смогли сделать профессиональные экспресс-укладки и макияж для идеального летнего образа
- Территория детства с аниматорами, занимательными мастер-классами, зоной квестов, головоломок и аквагримом.
Не остались без внимания и домашние питомцы — в pet-зоне их ждали веселые развлечения, джакузи для собачек, консультации с ветеринарами, вкусные угощения для четвероногих друзей и даже станция ответственного владельца питомца.
Встречи и живое общение со звездами социальных сетей в рамках церемонии награждения Премии Like Star.
Эксклюзивный модельный показ, грандиозный розыгрыш более 1000 призов
Ключевым событием стала торжественная церемония награждения лауреатов Премии «Здоровое питание». Получение награды – это признание для компаний-лидеров, формирующих будущее отрасли здорового питания. Их деятельность и продукция получили высочайшую оценку экспертов и доверие потребителей.
Лауреаты Премии демонстрируют: внедрение принципов здорового питания – существенный вклад в общественное благополучие и качество жизни. Их победы подчеркивают социальную значимость проделанной работы и мотивируют к новым свершениям.