В Москве состоится премьера самого атмосферного фильма этого лета «Тонкой Нитью»

31 мая в киноцентре «Октябрь» состоится премьера фильма «Тонкой Нитью» режиссера Софьи Горленко. В программе вечера — выступление группы Post-dukes, а также встреча с создателями фильма Софией Горленко и Глебом Кузнецовым и героями фильма.

«Тонкой Нитью» – кино-импровизация от создателей фильмов «Атлантида Русского Севера» и «Сказки о маме» – хитов докуфикшна, собравших полные залы по всей России – снятый в 5 самобытных российских регионах, в которых сохранилась традиционная культура. Среди героев фильма – Маша Андрианова, Фрол Буримский, Алиса Горшенина, Салима Усманова и другие дизайнеры, художники и кутюрье. Саундтрек к фильму создавали композитор Марат Файзуллин и удмуртские музыканты, в том числе этногруппа Post-dukes, которая создает микс живого исполнения народных песен на редком инструменте кубыз и электронного звучания.

Тонкая Нить сплетает лоскуты на стыке художественного кино, документалистики и импровизации с участием жителей пяти аутентичных регионов России. Герои фильма, художники и модельеры, пройдут по пути рефлексии и переосмысления уходящей культуры, становясь участниками удивительных обрядов и свидетелями исчезающего уклада жизни. Драма, комедия, фантасмагория – все связано тонкой нитью с народной философией, печалью и красотой народной культуры, старинными знаками и новыми их прочтениями.