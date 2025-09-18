В Москве прошел русский фестиваль моды и ремесла МАРФА

12 сентября на Болотной площади в Москве состоялся грандиозный фестиваль «МАРФА», объединивший традиционную русскую культуру и современный креативный бизнес. Мероприятие посетили тысячи гостей, включая представителей власти, бизнеса, артистов, дизайнеров и ремесленников.

Фестиваль открыла президент МАРФЫ Любовь Ершова. В своей приветственной речи она подчеркнула уникальность проекта, объединяющего государственные институты, финансовые организации, маркетплейсы и малый бизнес, она наградила послов фестиваля, более 16 блогеров рассказывали о мероприятии в течение месяца.

«Мы, как послы фестиваля «МАРФА», осознанно поддерживаем этот проект, потому что видим в нём глубокую ценность для будущего наших детей. Мы хотим, чтобы они росли в стране, которой можно гордиться — где культура, традиции, мода и музыка становятся живым источником силы и вдохновения. Участие в показе коллекции «Русские идут» Модного дома Валентины Аверьяновой стало для нас не просто выходом на подиум — это символический шаг к тому, чтобы русская эстетика зазвучала в полный голос», – поделилась руководитель по работе с блогерами на фестивале Анна Литвинова.

В течение дня на главной сцене выступали ведущие специалисты из разных сфер бизнеса. Они делились практическими кейсами: как развивать бренд в России, использовать ИИ и VR-технологии, привлекать клиентов через маркетплейсы и получать государственную поддержку. Спикеры отвечали на вопросы аудитории, что сделало программу не только информативной, но и диалоговой.

На площади работали более 50 художников, которые создавали произведения в реальном времени. Они вдохновлялись атмосферой фестиваля, его яркими образами и культурным кодом. Гости могли наблюдать за процессом, общаться с мастерами и даже участвовать в создании арт-объектов. Это превратило площадку в живую творческую мастерскую под открытым небом.

На маркете были представлены уникальные товары от российских дизайнеров и ремесленников: украшения из фарфора, одежда из натуральных тканей, изделия из бумажной лозы, авторские картины и травяные чаи. Каждый бренд подготовил специальные коллекции для фестиваля, что позволило гостям не только купить качественные продукты, но и познакомиться с их создателями.

Яркой кульминацией фестиваля «МАРФА» стали модные показы, представившие лучшие образцы современного русского стиля: коллекция Елены Пелевиной при участии SELECTUM MODEL, детский показ "Паутина" от продюсерского центра «ГРАНИ», детская коллекция от Алены Полехиной, CHOUPETTE, коллекция «Вечорка.ru» от бренда ДушеГрея, показ Натальи Гайдаржи и авторского бренда Ольги Анфилатовой O`Soiel.

Около 1000 жителей Москвы стали свидетелями уникальных коллекций, где национальные традиции встретились с актуальными трендами. Участие такого количества москвичей в этом событии подтвердило растущий интерес к локальной идентичности в моде и желание аудитории поддерживать отечественных дизайнеров, создающих продукты с культурной ценностью.