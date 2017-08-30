17 сентября на территории Центра современного искусства «Винзавод», состоится выставка кошек из приютов, организованная Центром реабилитации временно бездомных животных «Юна».

В этот день вас будут ждать более сорока четвероногих друзей из нескольких приютов Москвы и Московской области. Общение с животными абсолютно безопасно, ведь перед мероприятием они в обязательном порядке проходят осмотр у ветеринара. К тому же, все усатые привиты и стерилизованы.

Специально для тех, кто решится забрать питомца домой, ведущий ветеринар центра «Юна» даст советы и рекомендации по уходу за животными, а также ответит на все интересующие вопросы.

Ну а те, кто пока не готов завести верного друга, сможет просто пообщаться с ласковыми котами, кошками и котятами, а при желании помочь им, принеся в пункт сбора помощи животных корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.

Кроме этого, всех гостей будут ждать мастер-классы, благотворительный маркет, детская зона и розыгрыши крутых призов.

Выставка, вход на которую будет абсолютно бесплатный, пройдет в «Винтажном зале» с 12:00 до 18:00. Не упустите шанс обрести хорошего друга!,

Фото: архивы пресс-службы