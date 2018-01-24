В Altmans Gallery открылась выставка «История Легенды. Шемякин и Высоцкий».

Вчера, 25 января, в московском филиале галереи Altmans в ТДЦ «Новинский» открылась выставка «История Легенды. Шемякин и Высоцкий», приуроченная к 80-летию со дня рождения поэта. Она посвящена дружбе, творчеству, любви и спорам двух друзей.

Жизни Владимира Высоцкого и Михаила Шемякина были тесно связаны между собой. Поэт и музыкант посвящал художнику свои стихи, тот, в свою очередь рисовал иллюстрации к его работам. Ряд авторских эстампов Шемякина к легендарным стихам и песням Высоцкого можно будет увидеть на выставке.

В галерее будут также представлены графические работы, скульптуры и ювелирные миниатюры Михаила, работы из серий «Карнавалы Санкт-Петербурга» и «Метафизические композиции», литографии из цикла «Чрево Парижа» — когда Высоцкий увидел последние в мастерской автора в Париже, то начал названивать ему каждые полчаса в Нью-Йорк, чтобы прочитать очередную строчку из стиха «Тушеноши». Познакомились они в Париже, там же увиделись в последний раз. Прощальное стихотворение, которое Высоцкий написал другу, тот нашел между своими рисунками после смерти поэта.

Выставка также сопровождается материалами из фото-архива Валерия Плотникова — советского и российского фотографа, окончившего художественную школу при Академии художеств вместе с Михаилом Шемякиным, ставшего автором самых известных снимков Высоцкого и Влади.