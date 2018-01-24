В Москве открылась выставка, посвященная совместному творчеству Владимира Высоцкого и Михаила Шемякина
Вчера, 25 января, в московском филиале галереи Altmans в ТДЦ «Новинский» открылась выставка «История Легенды. Шемякин и Высоцкий», приуроченная к 80-летию со дня рождения поэта. Она посвящена дружбе, творчеству, любви и спорам двух друзей.
Жизни Владимира Высоцкого и Михаила Шемякина были тесно связаны между собой. Поэт и музыкант посвящал художнику свои стихи, тот, в свою очередь рисовал иллюстрации к его работам. Ряд авторских эстампов Шемякина к легендарным стихам и песням Высоцкого можно будет увидеть на выставке.
В галерее будут также представлены графические работы, скульптуры и ювелирные миниатюры Михаила, работы из серий «Карнавалы Санкт-Петербурга» и «Метафизические композиции», литографии из цикла «Чрево Парижа» — когда Высоцкий увидел последние в мастерской автора в Париже, то начал названивать ему каждые полчаса в Нью-Йорк, чтобы прочитать очередную строчку из стиха «Тушеноши». Познакомились они в Париже, там же увиделись в последний раз. Прощальное стихотворение, которое Высоцкий написал другу, тот нашел между своими рисунками после смерти поэта.
Выставка также сопровождается материалами из фото-архива Валерия Плотникова — советского и российского фотографа, окончившего художественную школу при Академии художеств вместе с Михаилом Шемякиным, ставшего автором самых известных снимков Высоцкого и Влади.
«Мы не только открываем выставку Шемякина и Высоцкого, но и отмечаем день рождения поэта, которого можно назвать главным культурным явлением 20 века. Нет человека, который бы не слышал песни Владимира Высоцкого или не читал его стихов. Также как нет человека, который не знал бы творчество Михаила Шемякина — одного из самых известных художников современности. И это очень символично, что мы посвятили нашу выставку дружбе этих двух гениев», — прокомментировал Егор Альтман, основатель Altmans Gallery.
Московская выставка «История Легенды. Шемякин и Высоцкий» продлится до 25 марта. Ее также можно увидеть в Центре художника Михаила Шемякина в Санкт-Петербурге.
Фото: архивы пресс-служб