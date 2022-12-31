В МЧС рассказали об опасных новогодних игрушках, которые есть в каждом доме
Сотрудница МЧС рассказала россиянам об опасности популярных новогодних игрушек.
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Сложно представить себе Новый год без подарков, ёлки, гирлянд, тематических предметов декора и украшений. Пространство будто оживает вместе с яркими огнями, поднимает настроение и возвращает в детство, но в то же время становится зоной повышенной опасности. Поговорили с сотрудницей МЧС о том, как пережить новогодние праздники без происшествий в собственном доме.
По словам старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Московской области города Лесосибирск Ирины Колесниковой, самыми популярными и опасными предметами в новогоднюю ночь становятся свечи/ароматические свечи, ёлка и бенгальские огни.
Сейчас очень модно украшать квартиру аромосвечами. Поджигая их, создается некий уют и прекрасный запах, но не стоит забывать, что в первую очередь, свеча – это открытый источник огня и при неосторожном обращении с ним, может произойти пожар. Не ставьте зажженные свечи рядом с легковоспламеняющимися материалами, например, возле занавески, мебели или ёлки. Уходя из дома, обязательно тушите огонь свечи и убедитесь, что огонь потух.
Ирина Колесникова
Старший инспектор ОНД и ПР по МО г. Лесосибирск
Главный символ Нового года (да, речь идет о ёлке) не менее опасен. Причем, по словам эксперта, не имеет значения искусственная в доме стоит ель или живая. Опасность живой ели заключается в том, что ее иголки могут вспыхнуть как порох, даже от небольшой искры. Искусственная же ёлка состоит из пластиковых элементов, а это значит, что в случае пожара будут выделяться ядовитые продукты горения, от которых можно отравиться.
Ставьте елку на устойчивую поверхность, чтобы ветки не соприкасались с мебелью и другими вещами. Обеспечьте рядом с елкой огнетушитель.
Ирина Колесникова
Старший инспектор ОНД и ПР по МО г. Лесосибирск
Тройку «лидеров» замыкают бенгальские огни. Разлетающиеся искры очень радуют и поднимают настроение в новогоднюю ночь, но если искра попадёт на легковоспламеняющиеся материалы (бумага, ткань и т.д.), может произойти пожар. Необходимо аккуратно использовать бенгальские огни, покупать только сертифицированные и в специализированных магазинах, уточняет Ирина Колесникова.
Если бенгальский огнь не зажегся, то не стоит больше пытаться его зажечь, следите, чтобы упаковка была целая и не отсыревшая. После использования, бенгальские огни лучше остудить, можно залить водой и затем утилизировать.
Ирина Колесникова
Старший инспектор ОНД и ПР по МО г. Лесосибирск
Будьте бдительны и осторожны.