В МЧС рассказали об опасных новогодних игрушках, которые есть в каждом доме

Сложно представить себе Новый год без подарков, ёлки, гирлянд, тематических предметов декора и украшений. Пространство будто оживает вместе с яркими огнями, поднимает настроение и возвращает в детство, но в то же время становится зоной повышенной опасности. Поговорили с сотрудницей МЧС о том, как пережить новогодние праздники без происшествий в собственном доме.

По словам старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Московской области города Лесосибирск Ирины Колесниковой, самыми популярными и опасными предметами в новогоднюю ночь становятся свечи/ароматические свечи, ёлка и бенгальские огни.