В арт-кэмпе «Дикая Мята» с успехом состоялся фестиваль Vashana Sup Camp

С 26 по 28 июля поклонники активного отдыха, спорта, водной стихии, музыки и карнавалов собрались в арт-кэмпе «Дикая Мята» на первом фестивале sup-культуры Vashana Sup Camp. Жаркое июльское солнце и прохладная Вашана, карнавальные и спортивные сплавы, соревнования по регби и волейболу, йога и другие медитативные практики, мощные концерты и ночные рейвы - все это слилось в программу первого сап-фестиваля на уникальной по красоте реке Вашана.

В рамках Vashana Sup Camp состоялось 5 карнавальных заплывов - свадебный, релакс, карнавальный, ночной и пижамный. Была свободная программа - для тех, кто приехал в кэмп со своими сапами, и конечно, работал прокат. Команда арт-кэмпа «Дикая Мята» для удобства гостей на старте и финише маршрута оборудовала удобные пирсы, а инструктора Splav is Love сопровождали участников сплавов на каждом участке водной трассы - протяженность основного маршрута составляла 1230 метров. Инструкторы отработали на отлично, не смотря на массовые сплавы, в которых одновременно принимали участие более сотни плавсредств. За время мероприятия не было зафиксировано ни одного серьезного обращения по скорой помощи, при том что в спортивных мероприятиях и сплавах принимало участие более 400 человек. Бригада постоянно дежурила на территории арт-кэмпа.

Безусловно, хедлайнерами каждого дня стали тематические карнавальные сплавы. В первый день на свадебном сплаве влюбленные и счастливые пары в праздничных нарядах повторили клятвы друг другу, стоя на sup-бордах на водной глади живописной Вашаны. Цыганки, русалки, драконы, гладиаторы, пожарные, кошки и герои мультфильмов и комиксов - в субботнем карнавальном сплаве приняло участие 106 человек! Обилие красок и костюмов впечатляло - ни один наряд не повторился, а один из участников проапгрейдил свой водный транспорт и на sup-крокодиле феерично финишировал вместе с другими участниками.

Vashana Sup Camp собрал и объединил ярких людей с их любовью к воде и спорту. Например, команда любителей длинных дистанций отправилась на sup-релакс, протяженность маршрута которого составила 5 км, а во время вечернего сплава каждый украсил себя светодиодными гирляндами - более 40 участников сплава прошли основной маршрут по Вашане, наслаждаясь тишиной и звуками вечерней реки. К слову, во время пижамного сплава одними из участников был устроен настоящий батл на подушках, а кто-то в любимой пижаме просто любовался красотой Вашаны.

Во время Vashana Sup Camp работала зона баланса - здесь в течение трех дней гости принимали участие в массовой йоге, искали баланс на слэклайне и баланс бордах, заказывали индивидуальный массаж, принимали участие в медитациях, практиках и чайных церемониях, погружались в вечерний ecstatic dance.

Состоялись соревнования по регби - в субботу играли любительские команды - «Менеджмент регби-клуба ЦСКА» не проиграли ни одной игры, а в воскресенье профессиональные игроки боролись за звание лучшего и продемонстрировали невероятную энергетику и дух соперничества. Победителем стала команда «Армейцы» (Тула). Соревнования проводились РФСО «Тульская федерация регби» при поддержке Министерства спорта Тульской области.

Помимо зрелищного регби в субботу состоялись соревнования по волейболу, в котором любители в командах по два человека продемонстрировали высокий уровень игры и шоу - мероприятие прошло при поддержке волейбольного клуба «Тулица» и Тульской региональной федерации волейбола.

За музыкальную программу отвечала команда фестиваля «Дикая Мята» - выступили резиденты арт-кэмпа «Дикая Мята» - «ПИТОНЫ 3000», The Translators и Breakpillzz, «ФАНКИН», CARDIO KILLER и Salvador. Все три дня на Vashana Sup Camp были DJ - резиденты лейбла Interplay.

Организаторы Vashana Sup Camp - «Дикая Мята», BoogelWoogel и Splav is love - приняли решение проводить мероприятие ежегодно! В 2025 году фестиваль sup-культуры, музыки и баланса Vashana Sup Camp состоится 25-27 июля в арт-кэмпе «Дикая Мята».

Спасибо всем участникам и партнерам - до встречи через год!