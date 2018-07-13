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Укрощение строптивого жениха, «бои без правил» в офисе и другие киноновинки недели

Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«Килиманджара»

На экранах с 19 июля

Когда к тебе на свадьбу не приезжает жених, остается только одно — найти его. Именно так и поступает красавица Маруся (в исполнении Ирины Старшенбаум), отправившись на поиски своего возлюбленного в его родной Азербайджан. И хорошо, что рядом есть дружная команда друзей — или не очень дружная и не совсем друзей. На такие приключения в Баку не рассчитывал никто из компании Маруси, как и сами жители.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Офисный беспредел»

На экранах с 19 июля

Глава крупной корпорации, мечтая о нечеловеческой работоспособности своих менеджеров, напоил их секретным энергетическим напитком. Однако босс не ожидал побочного эффекта — подчиненные стали гиперагрессивными. И лишь один раздолбай (в исполнении Брентона Туэйтса), как обычно опоздав на работу, остался без порции энергетика. Теперь ему предстоит пережить настоящий офисный беспредел…

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Зои»

На экранах с 19 июля

Зои (в исполнении Леи Сейду) и Коул (в исполнении Юэна МакГрегора) — ученые будущего, которые разрабатывают идеальных романтических партнеров — синтетиков. Их цель — избавить людей от одиночества и неразделенной любви. Но чем дальше они продвигаются в своих экспериментах, тем сомнительнее выглядят результаты их работы.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Клуб миллиардеров»

На экранах с 19 июля

Мир финансовых воротил и акул бизнеса не прощает ошибок и полумер. Группа молодых финансистов из Гарварда во главе с Дином (в исполнении Тэрона Эджертона) и Джо (в исполнении Энсела Элгорта) решает бросить вызов системе и сорвать большой куш. Заручившись поддержкой легенды Уолл-стрит, Рона Левина (в исполнении Кевина Спейси), они решают воплотить в жизнь дерзкий инвестиционный проект…

Купить билеты на фильм можно здесь.

Автор: Мария Мельникова

Фото: Shutterstock

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