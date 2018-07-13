Укрощение строптивого жениха, «бои без правил» в офисе и другие киноновинки недели

«Килиманджара»
На экранах с 19 июля
Когда к тебе на свадьбу не приезжает жених, остается только одно — найти его. Именно так и поступает красавица Маруся (в исполнении Ирины Старшенбаум), отправившись на поиски своего возлюбленного в его родной Азербайджан. И хорошо, что рядом есть дружная команда друзей — или не очень дружная и не совсем друзей. На такие приключения в Баку не рассчитывал никто из компании Маруси, как и сами жители.
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«Офисный беспредел»
На экранах с 19 июля
Глава крупной корпорации, мечтая о нечеловеческой работоспособности своих менеджеров, напоил их секретным энергетическим напитком. Однако босс не ожидал побочного эффекта — подчиненные стали гиперагрессивными. И лишь один раздолбай (в исполнении Брентона Туэйтса), как обычно опоздав на работу, остался без порции энергетика. Теперь ему предстоит пережить настоящий офисный беспредел…
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«Зои»
На экранах с 19 июля
Зои (в исполнении Леи Сейду) и Коул (в исполнении Юэна МакГрегора) — ученые будущего, которые разрабатывают идеальных романтических партнеров — синтетиков. Их цель — избавить людей от одиночества и неразделенной любви. Но чем дальше они продвигаются в своих экспериментах, тем сомнительнее выглядят результаты их работы.
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«Клуб миллиардеров»
На экранах с 19 июля
Мир финансовых воротил и акул бизнеса не прощает ошибок и полумер. Группа молодых финансистов из Гарварда во главе с Дином (в исполнении Тэрона Эджертона) и Джо (в исполнении Энсела Элгорта) решает бросить вызов системе и сорвать большой куш. Заручившись поддержкой легенды Уолл-стрит, Рона Левина (в исполнении Кевина Спейси), они решают воплотить в жизнь дерзкий инвестиционный проект…
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Автор: Мария Мельникова
Фото: Shutterstock