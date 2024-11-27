Ученая вечеринка: Жу Монтвилайте разольет нефть в Mendeleev

29 и 30 ноября в Москве в преддверии официального открытия обновленного бара MENDELEEV со входом через преобразившуюся китайскую лапшичную в модный японский OSHI, пройдет закрытое светское мероприятие от команды Urban Dreams во главе с Жу Монтвилайте и Владимиром Месхи.

Проект Urban Dreams в этом концепте существует более 6 лет. Его основатели делают так, чтобы в местах, почти готовых к передаче заказчикам, новым арендаторам или находящихся на реконструкции зазвучала творческая энергия с особым смыслом.

Цикл апгрейда завершает легендарный бар MENDELEEV, со входом через преобразившуюся китайскую лапшичную в модный японский OSHI, длившейся целый год. И готовится открыть свои двери для ценителей искусства.

Промо нового культового бара в Москве, где 29-30 ноября пройдет светское закрытое мероприятие, воплотила команда Rise Entertainment во главе с Жу Монтвилайте и Владимиром Месхи. Это первое громкое событие после продажи торговой марки AfterHalloween с Кириллом Балдаковым, которое даст старт новой эпохе ярких и уникальных мероприятий от команды режиссера и продюсера.

Ценители современного искусства, арт-последователи и светские обозреватели смогут первыми увидеть, как приоткроется завеса тайны и пространство Mendeleev-бара превратится в фестиваль, не имеющий аналогов.

Гранд вечеринки Urban Dreams отличаются тем, что проводятся в малоизвестных, неоткрытых или недостроенных локациях, в которые пока не заглядывали музыканты и художники, и совместными перфомансами наполняются творческой энергией, что и будет происходить в течение двух дней на Петровке.

На этот раз лейтмотив арт-события – персона, которая славилась не только непревзойденным умом, интеллектом и эрудицией, но и интуицией или чутьем. Речь идет о новаторе и экспериментаторе Дмитрие Ивановиче Менделееве, основателе периодической системы химических элементов, 11 из которых он не открыл, а предсказал.

Вечеринка начнется с возникновения образа Менделеева, состоящего из одиннадцати его аватаров, интерактивных площадок и сюжетов с участием ученого. А одиннадцать менделеевых будут сопровождать посетителей по тайным и явным пространствам, открывая каждую тематическую локацию. Центральной точкой притяжения станет инсталляция в виде ожившей периодической системы химических элементов, созданная художником Дмитрием Суховым.

Иммерсивный арт-проект Urban Dreams умело подчеркнет открытия ученого. Ведь именно Менделеев придумал способ дробной перегонки нефти, а также бездымный порох. И на мероприятии можно будет попробовать специальный коктейль, внешне напоминающий нефть, а также наблюдать за течением черного золота через картину Антона Лебедева.

Отдельного внимания заслуживает прайм-площадка, в которой расположатся работы художника Влада Монро, но доступ к сакральному залу будет открыт не для всех. Градус вечеринки в какой-то момент может стать настолько высоким, что привести в чувства публику получится при помощи еще одного открытия Менделеева: ледокола. Но здесь он оживет и будет вручную разбивать льдину на мелкие осколки для добавления в освежающие напитки.

И еще одна визитная карточка вечеринки - мистическая локация. Сам Менделеев отрицал все, что не имеет научного обоснования, но, тем не менее, люди все равно хотят знать, что произойдет в их жизни. И это станет возможным благодаря гаданию на картах. Место для спиритического таро-сеанса организаторы специально выбрали в отдаленной части площадки.

Настоящий фестиваль свободы творчества и фантазии, приправленный передовыми технологиями современности, где не будет случайных гостей - все это про Urban Dreams. Событие посетят такие известные личности, как Павел Деревянко, Константин Михайлов, Роман Прыгунов, Полина Зуева, Роман Ковалишин, Сергей Швыдкой, Александр Швыдкой и др.

Жу Монтвилайте и Владимир Месхи поддерживают социальное предпринимательство, поэтому на мероприятии будут представлены бренды: Интерактивный музей Сенсориум, где экскурсии в полной темноте проводят незрячие гиды и инклюзивный массажный салон «6 чувство». Также партнерами события выступят китайская компания по производству уникальных напитков Bubble tea MET TEA и эстетическая стоматология Практика доктора Склярука.

Жу Монтвилайте и Владимир Месхи - создатели и организаторы таких событий, как Urban Dreams, AfterHalloween, Midsummer Night's Dream, ART ЁLKA, станции 106 и 8, а также множества других фестивалей и мероприятий, поражающих масштабом и уникальностью. Крупный проект AfterHalloween Жу и Владимир организовывали совместно с Кириллом Балдаковым, но на данный момент их сотрудничество завершено. Монтвилайте и Месхи продали торговую площадку и марку AfterHalloween Балдакову еще летом. Права на использования брендов были отчуждены в сентябре 2024 года. Теперь эту историю пишут без участия режиссера и продюсера. А вот осеннее арт-событие в баре Mendeleev откроет новую главу особенных камерных мероприятий, которые умеет создавать сплоченная команда креаторов. В ближайшие планы Rise Entertainment также входит коллаборация с известной международной сетью отелей и регистрация двух новых гостиничных развлекательных брендов.

Регистрация на событие доступа по ссылке.