Плод воображения фанатов легендарного сериала стал мегапопулярным в Сети.

Видеоролик, опубликованный на канале Smasher в YouTube 12 января, наделал много шума в Сети. Фанаты сериала «Друзья», уставшие ждать его продолжения, приняли фантазию своих «коллег» за чистую монету и устроили обсуждение внешности героев и спор на тему необходимости короткометражки.

«Спустя несколько лет после съемок финального сезона: Бен и Эмма повзрослели, у Майка и Фиби проблемы в браке, Моника и Чендлер разводятся, Джоуи так и не нашел никого, а Росс и Рейчел сталкиваются с проблемами после многих лет разлуки», — гласит подпись под видеороликом. Изменившиеся с годами Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу и Мэтью Перри сменяют друг друга на экране, звучит трогательная мелодия.

Самые внимательные «раскусили» создателей: в ролике использованы отрывки других проектов — «Город хищниц», «Джоуи», церемонии вручения «Золотого глобуса».