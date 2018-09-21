Трагедия большой любви Роми Шнайдер, реальная история о потере близких и другие киноновинки недели

1981 год. Роми Шнайдер — актриса с мировым именем, чья карьера началась в 15 лет, — уединяется в фешенебельном отеле, чтобы избавиться от депрессии. Здесь, поддерживаемая близкой подругой, она дает свое последнее в жизни интервью для журнала «Штерн». Откровенный разговор с амбициозным журналистом раскрывает неожиданные стороны Роми Шнайдер. Эта ослепительная женщина, которую многие уже считали сломленной, оказалась полна страсти и надежд.

Премьера биографической ленты состоится 26 сентября (накануне ее выхода в широкий прокат) в сетях «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино». Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, закрытый показ также пройдет в Новосибирске, Перми, Калининграде, Воронеже, Уфе, Нижнем Новгороде и Белгороде.

«Непрощенный»

На экранах с 27 сентября