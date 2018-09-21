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Трагедия большой любви Роми Шнайдер, реальная история о потере близких и другие киноновинки недели

Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«3 дня с Роми Шнайдер»

На экранах с 27 сентября

1981 год. Роми Шнайдер — актриса с мировым именем, чья карьера началась в 15 лет, — уединяется в фешенебельном отеле, чтобы избавиться от депрессии. Здесь, поддерживаемая близкой подругой, она дает свое последнее в жизни интервью для журнала «Штерн». Откровенный разговор с амбициозным журналистом раскрывает неожиданные стороны Роми Шнайдер. Эта ослепительная женщина, которую многие уже считали сломленной, оказалась полна страсти и надежд.

Премьера биографической ленты состоится 26 сентября (накануне ее выхода в широкий прокат) в сетях «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино». Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, закрытый показ также пройдет в Новосибирске, Перми, Калининграде, Воронеже, Уфе, Нижнем Новгороде и Белгороде.

«Непрощенный»

На экранах с 27 сентября

Жизнь для инженера-строителя Виталия Калоева (в исполнении Дмитрия Нагиева) остановилась в ту самую секунду, когда самолет «Башкирских авиалиний», в котором летели его жена и дети, столкнулся над Боденским озером с транспортным бортом. Не дождавшись семьи в аэропорту Барселоны, Виталий отправляется на место катастрофы, где находит тела своих родных. Калоев теряет все, ради чего жил. Не дождавшись справедливого решения суда, Виталий ищет диспетчера, по вине которого погибла его семья...

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Профессионал»

На экранах с 27 сентября

Американский наемник Лукас Хилл (в исполнении Киану Ривза) приезжает в Россию за партией бриллиантов. Партнеры подставляют его, и он оказывается в чужой стране, с фальшивыми камнями, один против русской мафии.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Тайна дома с часами»

На экранах с 27 сентября

Первое, что услышал Льюис (в исполнении Джека Блэка), ступив на порог загадочного особняка своего дяди, — это тиканье часов, раздававшееся из древних стен. Он окунается в мир магии и колдовства, о существовании которого даже не подозревал. Здесь оживают картины, обитают невероятные создания, а сердце дома хранит тайну времени.

Купить билеты на фильм можно здесь.

Автор: Мария Мельникова

Фото: Shutterstock

Видео: Youtube.com / HD Трейлеры, Exponenta Plus, Русский Репортаж, Universal Pictures Russia

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