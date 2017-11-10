«Титаник» в 3D: легенда кино снова на больших экранах
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Легендарный фильм Джеймса Кэмерона возвращается на больше экраны в кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» и «Формула кино».
В 2017 году легендарный фильм «Титаник» отмечает свое двадцатилетие. Все желающие еще раз окунуться в его атмосферу и снова увидеть юных Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет, смогут сделать это в сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула кино». 9 декабря 2017 года в 29 городах России состоится показ творения Джеймса Кэмерона в формате 3D.
Немного фактов:
Расписание и билеты вы можете найти на сайтах кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино».
Фото: архивы пресс-служб