Легендарный фильм Джеймса Кэмерона возвращается на больше экраны в кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» и «Формула кино».

В 2017 году легендарный фильм «Титаник» отмечает свое двадцатилетие. Все желающие еще раз окунуться в его атмосферу и снова увидеть юных Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет, смогут сделать это в сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула кино». 9 декабря 2017 года в 29 городах России состоится показ творения Джеймса Кэмерона в формате 3D.

Немного фактов:

Одна из самых красивых картин вышла в широкий прокат двадцать лет назад, в декабре 1997 года, заработав в прокате почти 2 миллиарда долларов

Через 15 лет в 2012 году «Титаник» снова появился на больших экранах, но уже в формате 3D и собрал еще 342 миллиона

В копилке этого фильма 87 кинематографических наград, включая 11 статуэток «Оскара», что до сих пор является рекордом по количеству наград Американской киноакадемии

Расписание и билеты вы можете найти на сайтах кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино».