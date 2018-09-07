Свадебный переполох, история ковбоя-неудачника и другие киноновинки недели

Три влюбленные пары — татарская, армянская и русская — готовятся сыграть свадьбы. Но выясняется, что для Рината и Гузели свадьба — это способ добыть деньги, чтобы вернуть дорогую скрипку, для отца Артура важнее всего, чтобы свадьба его сына и москвички Юли прошла в Армении, а у Светы есть скелет в шкафу — ее «бывший» Андрей в день свадьбы с Олегом вышел из тюрьмы. Зато гости отрываются от души. Тосты и конкурсы, песни и танцы, поцелуи и… драки — что за свадьба без драки?! Три свадьбы, три пары — такие разные, такие непохожие. Но любовь объединяет, а гости от души желают: «Счастья! Здоровья!»

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«Девица»

На экранах с 13 сентября