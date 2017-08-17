Теперь свадьбу можно сыграть на территории Московского зоологического сада

Сегодня, 17 августа, состоялась торжественная церемония открытия любопытного проекта: теперь брак можно зарегистрировать в специальной свадебной зоне на территории Московского зоологического сада. На мероприятии присутствовали: руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова и начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

Женихов и невест, желающих небанально провести свой первый день в статусе семьи, ждет окруженный живописным садом исторический особняк П. Т. Клюева.

«Мы гордимся, что в преддверии Дня города мы открываем для посещения этот музей и памятник XIX века. Здесь пройдет множество интересных событий — от сменных экспозиций до разовых образовательных лекций. Это уже второй музей в Московском зоопарке. Кроме того, я хочу поблагодарить правительство Москвы за поддержку и помощь в организации площадки для регистрации браков. Я уверена, что браки, заключенные здесь, непременно будут счастливыми!» — прокомментировала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

«Жилой дом П. Т. Клюева» — возрожденный реставрацией объект культурного наследия XIX века, расположенный на Старой территории Московского зоопарка.

В программу церемонии бракосочетания входит прогулка по зоологическому парку в сопровождении экскурсовода, торжественная церемония регистрации брака сотрудником Тверского отдела ЗАГС под аккомпанемент скрипичного ансамбля, мастер-классы, запуск голубей, романтическая фотосессия.