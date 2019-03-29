Стронг в роли главного злодея, «непредсказуемая отшельница» Догилева и другие звезды в кинононовинках недели

Warner Bros. не лишается надежды нагнать и перегнать Disney в деле кинокомиксостроения: теперь фильмы про супергероев DC удаляются от нолановской мрачности в сторону комедии — и «Шазам!» обещает быть праздником непослушания. Посмеяться есть над чем: обычный школьник (в исполнении Эшера Энджела) средь бела дня получает способность превращаться во взрослого дядьку-супергероя в трико (в исполнении Закари Леви), стоит только сказать: «Shazam!». Но ему придется быстро обрести контроль над своими способностями, чтобы сразиться со смертоносными силами зла доктора Таддеуса Сиваны (в исполнении Марка Стронга). Удивительно, правда, что замысловатую историю взросления или же легкую издевку над супергероикой внезапно поставил хоррормейкер Дэвид Ф.Сандберг, известный картинами «И гаснет свет…» и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла». Значит, будет ужасно смешно.

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«Потерянный остров»

На экранах с 4 апреля