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Стронг в роли главного злодея, «непредсказуемая отшельница» Догилева и другие звезды в кинононовинках недели

Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«Шазам!»

На экранах с 4 апреля

Warner Bros. не лишается надежды нагнать и перегнать Disney в деле кинокомиксостроения: теперь фильмы про супергероев DC удаляются от нолановской мрачности в сторону комедии — и «Шазам!» обещает быть праздником непослушания. Посмеяться есть над чем: обычный школьник (в исполнении Эшера Энджела) средь бела дня получает способность превращаться во взрослого дядьку-супергероя в трико (в исполнении Закари Леви), стоит только сказать: «Shazam!». Но ему придется быстро обрести контроль над своими способностями, чтобы сразиться со смертоносными силами зла доктора Таддеуса Сиваны (в исполнении Марка Стронга). Удивительно, правда, что замысловатую историю взросления или же легкую издевку над супергероикой внезапно поставил хоррормейкер Дэвид Ф.Сандберг, известный картинами «И гаснет свет…» и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла». Значит, будет ужасно смешно.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Потерянный остров»

На экранах с 4 апреля

Столичный журналист Игорь Воеводин (в исполнении Даниила Масленникова) прибывает на отдаленный дальневосточный остров, чтобы сделать репортаж о рыбацком поселении, в котором нашли свое последнее пристанище 12 человек, окруженных дикой природой в бескрайнем океане. Вскоре выясняется, что журналиста все только и ждут. Оторванный от большой земли, он оказывается во власти местных жителей и притягательной хозяйки острова (в исполнении Натальи Фрей).

Купить билеты на фильм можно будет здесь.

«Амундсен»

На экранах с 4 апреля

Привлекающий ландшафтами Северного полюса и захватывающими похождениями байопик про Руаля Амундсена (в исполнении Поля Сверре Хагена), в котором рассказывается и про личный фронт путешественника (возлюбленную Амундсена играет великолепная Кэтрин Уотерстон), и про настоящую гонку по заснеженным пустошам, где исследователю приходилось отдуваться не только за пионерские амбиции, но и честь страны. Снял «Амундсена» Эспен Сандберг, заявивший о себе (на пару с Йоакимом Реннингом) экранизацией книжки «Кон-Тики» Тура Хейердала и «Пиратами Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Папа, сдохни»

На экранах с 4 апреля

Молодой человек (в исполнении Александра Кузнецова) приходит знакомиться с отцом (в исполнении Виталия Хаева) своей девушки (в исполнении Евгении Крегжде). Вернее — он пришел его убить по ее просьбе. Точнее — все еще запутаннее. Вдохновленный Тарантино и Пак Чхан Уком кровожадный триллер дебютанта Кирилла Соколова, тепло принятый на кинофестивале в Выборге. Отношения отцов и детей в российском кино уже давно накалились — и это, пожалуй, самая яркая разборка поколений.

Купить билеты на фильм можно здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Kinopoisk.ru

Видео: Youtube.com / New Trailers – Русские Трейлеры, ChannelParadiseGroup, WorkshopCinemaHD, HD Трейлеры

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