Стратегически важный этап»: «Остров Мечты» расширится и войдёт в топ-5 парков мира

Московский культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты» готовится к масштабному расширению: после запуска новой уличной части парк войдёт в пятёрку крупнейших в мире по числу механических аттракционов. Техническое открытие новых локаций намечено на 11 июля, передает «СМИ 2».

О планах рассказал основатель проекта Амиран Муцоев.

«Остров Мечты» работает в Москве с 2020 года и за это время стал одним из крупнейших крытых тематических парков Европы. Речь идёт не о появлении нового объекта, а именно о развитии уже существующего комплекса — у него прибавится открытая площадка под небом с десятками новых аттракционов.

На новой территории смонтированы более 20 самых высоких механических аттракционов. После запуска их общее число в парке превысит 60, а количество тематических миров вырастет до 15. Именно эти показатели позволят кластеру подняться на пятую строчку мирового рейтинга парков развлечений по числу механических аттракционов.

Техническое открытие уличной части пройдёт 11 июля. Полноценный старт работы новых зон приурочат к Дню города Москвы — праздник традиционно отмечают в сентябре.

Муцоев подчеркнул, что появление зон под открытым небом — поворотный момент в истории проекта.

«Для „Острова Мечты“ запуск тематических зон под открытым небом — стратегически важный этап развития проекта», — поделился основатель кластера.

По его словам, расширение откроет парку дорогу в число мировых лидеров индустрии развлечений.

Напомним, «Остров Мечты» расположен в Нагатинской пойме и принимает гостей круглый год. До сих пор основная часть аттракционов находилась под крышей, а уличная территория ограничивалась ландшафтным парком и городским променадом. Теперь концепция меняется: посетителям предложат полноценную программу на свежем воздухе с высокими и зрелищными механическими аттракционами.

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