Страстный роман с преступником, жуткая история о неудачном путешествии и другие киноновинки недели

Неожиданная авария заставляет компанию молодых людей свернуть в старый дом, где, к своему удивлению, среди множества жутких фотографий они находят снимок их разбитого автомобиля. К тому же в одной из комнат обнаруживается старинный фотоаппарат, на который, возможно, и сделаны страшные снимки. Молодые люди оказываются втянуты в несущую смерть кровавую карусель... Убивает ли фотоаппарат? Случайны ли происходящие с ними события? Все это предстоит выяснить оказавшимся в безвыходной ситуации героям.

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«Мир будущего»

На экранах с 14 июня