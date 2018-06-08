Страстный роман с преступником, жуткая история о неудачном путешествии и другие киноновинки недели

«Эскобар»
На экранах с 14 июня
История восхождения Пабло Эскобара — его стремительного пути к миллиардам и могуществу. Фильм основан на реальных событиях.
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«Фото на память»
На экранах с 14 июня
Неожиданная авария заставляет компанию молодых людей свернуть в старый дом, где, к своему удивлению, среди множества жутких фотографий они находят снимок их разбитого автомобиля. К тому же в одной из комнат обнаруживается старинный фотоаппарат, на который, возможно, и сделаны страшные снимки. Молодые люди оказываются втянуты в несущую смерть кровавую карусель... Убивает ли фотоаппарат? Случайны ли происходящие с ними события? Все это предстоит выяснить оказавшимся в безвыходной ситуации героям.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Мир будущего»
На экранах с 14 июня
Молодой человек, живущий в постапокалиптическом мире в стиле «Безумного Макса», вынужден отправиться в рискованное путешествие в мрачный и опасный мир Пустоши, чтобы отыскать лекарство для больной матери.
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«Захочу и соскочу: Мастер-класс»
На экранах с 14 июня
Когда-то талантливый нейробиолог Пьетро, уволенный из-за финансового кризиса, сколотил необычную банду из таких же, как он, ученых-неудачников. Они начали производить и продавать абсолютно легальные наркотики, поставив на уши всю римскую полицию. Теперь Пьетро в тюрьме — и очень неплохо себя там чувствует, но полиция обращается к нему за помощью. И банда ученых собирается снова, еще лучше вооруженная, организованная и готовая к новым уморительно смешным приключениям.
Купить билеты на фильм можно здесь.
Автор: Мария Мельникова
Фото: Shutterstock