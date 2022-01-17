Стало известно, когда выгоднее всего путешествовать в 2022 году

В первую очередь покупать авиабилеты рекомендуется задолго до поездки. Причем делать это следует не менее чем за 9 недель, сообщает Express, ссылаясь на совместное исследование американских компаний Expedia и Airlines Reporting Corporation (ARC).

Немаловажно обращать внимание и на день недели. Идеальным временем для раннего бронирования, но не покупки мест как на внутренних, так и на международных рейсах считается воскресенье. В этот период можно сэкономить от 15 до 20%. Наряду с этим начинать путешествие выгодно по пятницам, а, к примеру, по вторникам и средам расходы увеличиваются.

Специалисты считают, что лучшим месяцем для отпуска внутри страны станет ноябрь. Тогда удастся сэкономить до 45% по сравнению с поездками в марте. Между тем полететь за границу по привлекательной цене получится в сентябре, что окажется почти на 40% дешевле перелетов в декабре.