Специальный показ романтического триллера «Что скрывает любовь» пройдет 30 октября

По сюжету молодая испанка Алекс приезжает работать хостес в островном ресторане. Хозяин заведения Макс – загадочный и привлекательный американец – сразу завоевывает внимание новой сотрудницы. Знойные летние ночи, красивые пейзажи и греческий колорит опьяняют главную героиню. Размеренный темп жизни Алекс меняется, когда она поддается искушению и заводит роман с Максом. Поглощенные новыми чувствами любовники проводят жаркое лето вместе, но со сменой сезонов меняются и их отношения: жаркую страсть летних отношений убивает зимний холод, и мелодрама превращается в нуарный триллер. Что Макс скрывает о своем прошлом? Сможет ли Алекс преодолеть свои страхи и сомнения и добраться до истины?

Показ пройдет 30 октября в 19:00. Возрастное ограничение: 18+