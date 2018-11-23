Социальная сеть «Одноклассники» обнародовала, что и как часто пишут друг другу родственники

Сотрудники социальной сети ОК выяснили, кто из родственников чаще всего обменивается комментариями — и какими. Оказалось, что наиболее активны в этом плане братья и сестры — их перу принадлежит 37,8% от общего числа комментариев. Пользователи, состоящие в родстве, но пожелавшие не уточнять его степень, оставили 25,3% от общего числа комментариев. Родители комментируют посты своих детей несколько реже — их комментариев 10,8%. 8,8% комментариев оставляют племянники и племянницы на страницах своих дядь и теть. Реже всего комментируют посты друг друга супруги — на их долю приходится всего 5,5% реплик.

Как и следовало полагать, самый распространенный комментарий между супругами — «Я люблю тебя», который они сопровождают «целующим» смайликом. Дяди и тети чаще всего получают от премянниц и племянников поздравления — «С днем рождения!». Соцсеть анализировала только открытые посты, фото и видео.