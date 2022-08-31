События сентября: Эмма Робертс в «Иронии судьбы», премьера в театре им. Вахтангова и другие мероприятия
Кино
«Ирония судьбы в Голливуде»
В кино с 8 сентября
Фильм Марюса Вайсберга на известный сюжет, но на новый лад с Эммой Робертс в главной роли.
Марго и Гриффин верят в настоящую любовь, но никак не могут ее найти. И когда по иронии судьбы герои сталкиваются в канун праздника, их жизни переворачиваются с ног на голову. И им остается только очень сильно захотеть, чтобы веселый хаос обернулся романтикой, а случайное знакомство — судьбоносной встречей.
«Три тысячи лет желаний»
В кино с 8 сентября
Тильда Суинтон и Идрис Эльба, «Три тысячи лет желаний»
Фото: Пресс-служба
Вот уже три тысячи лет перед глазами Джинна (Идрис Эльба) проносятся эпохи, целые цивилизации и погубленные страстями династии. Хозяева его сосуда сменялись, но так и не успевали освободить Джинна. Наконец, в наши дни его судьба оказывается в руках Алетейи (Тильда Суинтон) — выдающейся ученой в области литературы. Однако она знает, чем обычно заканчиваются истории про джиннов, а потому не торопится загадывать свои три желания. Это невероятное знакомство позволит им обоим посмотреть на мир совершенно по-новому и подарит обоим куда большее, чем они могли пожелать.
«Кто там?»
В кино с 15 сентября
Кирилл Кяро, «Кто там?»
Каждому знакомо чувство тревоги, когда в дверь стучится незнакомец. Стоит ли открывать? Кто там…? Герои фильма: миллиардер, пилот самолета, стажер-полицейский, молодая мама и ее дочь, — оказываются перед лицом неизвестности, им предстоит заглянуть по ту сторону, а главное — внутрь себя, чтобы понять, чего же они боятся на самом деле.
«Воронья лощина»
В кино с 22 сентября
Уильям Моусли и Мелани Занетти, «Воронья лощина»
Фото: Пресс-служба
1830 год. Молодой Эдгар один из лучших кадетов престижной академии Вест-Пойнт. Путешествуя в компании друзей, он случайно оказывается в городке Воронья лощина, где проводит несколько зловещих дней, наполненных загадочными событиями и мистическими пророчествами, которые навсегда изменят его судьбу... Эдгар Аллан По станет писателем и по прошествии времени обретет мировую славу.
«Мать моего сына»
В кино с 29 сентября
Фото: Пресс-служба
Военный журналист Марк и его очаровательная жена Кира хотят усыновить ребенка. Судьба дает им шанс, в приюте они находят Вика. Неожиданно объявляется настоящая мать мальчика Мари и ставит необычное условие — пожить всем вместе в ее роскошном доме в горах. Марк и Кира соглашаются и вскоре понимают, что хозяйка ведет сложную игру, истинный мотив которой все время ускользает от них. Марк начинает собственное расследование…
«Далекие близкие»
В кино с 29 сентября
Фото: Пресс-служба
Борис работает учителем географии в обычной хабаровской школе. Его жизнь довольно рутинна. Помимо школы и огорода у Бориса есть сын Миша, с которым они в последнее время все реже общаются и стали друг для друга далекими людьми.
Все меняется, когда Миша дарит отцу на день рождения свой старый смартфон. Борис начинает разбираться в телефоне и регистрируется в социальных сетях. Случайно Борис добавляет в друзья одну незнакомую женщину по имени Надежда. Завязывается активная переписка, которая впоследствии становится судьбоносной.
В один момент Борис решает отправиться к Надежде в Подмосковье, чтобы сделать ей сюрприз. Он уговаривает сына, который занимается перегоном машин, взять его с собой в путешествие. За время совместной поездки через всю Россию раскрываются старые конфликты между отцом и сыном, выясняются причины их отдаления друг от друга.
Театр
«Наш класс»
Театр им. Вахтангова, 8 сентября
vakhtangov.ru
Одноклассники — мальчики и девочки, полные радости и надежд, рассказывают о себе, о родителях, о мечтах накануне Второй мировой войны. Одноклассники будут спасать и предавать друг друга, любить, ревновать, ненавидеть. Но они никогда не смогут разорвать ту невидимую нить, которою связаны их жизни.
«Евгений Онегин»
Театр им. Вахтангова, 8, 27 сентября
vk.com/vakhtangov_theatre
Римас Туминас поставил «Евгения Онегина» с Сергеем Маковецким в главной роли под томную музыку Фаустаса Латенаса. В ролях: Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Ольга Лерман и другие.
«Последний сон Уточки»
Театр им. Вахтангова, 16, 18 и 24 сентября
«Последний сон уточки»
Фото: vakhtangov.ru
Спектакль «Последний сон Уточки» поставил молодой питерский режиссер Владислав Тутак, который все лето работал с вновь набранной Стажерской группой над выпуском премьеры.
Мир Уточки прост и легко помещается в маленькую коробочку сцены. Уточка живет в лесу много лет. Каждый ее день похож на предыдущий: плотный завтрак, перебранка с жабой, червячки на пруду… Крылья Уточки совсем ослабели, и она не улетит в теплые края в этом году. А когда за ней приходит Смерть — в положенное время — оказывается, что Уточка совсем не хочет отправляться в свое последнее путешествие.
«Записки юного врача»
Театральный центр на Страстном, 24 сентября
Максим Блинов
Фото: vteatrekozlov.net
Моноспектакль по ранним рассказам Михаила Булгакова с Максимом Блиновым в главной роли. Год жизни вчерашнего студента, только что получившего медицинский диплом и назначенного главным и единственным врачом в провинциальную больницу. Каждый день судьба испытывает его, и преодолевая страх и сомнения, он принимает этот вызов.
Выставки
«Симфония света»
Новая Третьяковка, до 5 октября
Самат Гильметдинов, «Каменная река»
Фото: Пресс-служба
Выставка работ российского фотохудожника Самата Гильметдинова «Симфония света». Фотограф снимает пейзажи, природу, преимущественно Дальний Восток и Русский Север. Чтобы добраться в самые удаленные уголки, он отправляется в путешествие на ЗИЛе с кунгом-вагончиком, в нем он и живет посреди тайги. В этом доме на колесах он проехал по России уже не одну тысячу километров.
«Лики модерна»
Третьяковская галерея, до 18 сентября
Ф. Боткин. Портрет неизвестной, 1990 год
Фото: tretyakovgallery.ru
Новый выставочный проект Третьяковской галереи раскрывает разные грани искусства русского модерна, расцвет которого пришелся на конец 1890-х – 1900-е годы. Зрители увидят произведения талантливых мастеров начала ХХ века: А. Головина, К. Богаевского, И. Бродского, А. Савинова, А. Голубкиной и других мастеров. В состав выставки вошли произведения живописи, скульптуры, а также рекламные плакаты и афиши.
«Точки зрения»
Музей русского импрессионизма, до 2 октября
Владимир Фаворский. Автопортрет с женой. 1913 год/ Мария Фаворская (Дервиз). Автопортрет с мужем. 1913 год
Фото: portraits.rusimp.su
Проект «Точки зрения» представляет оригинальную кураторскую идею сопоставления автопортретов и портретов художников конца ХIХ — начала ХХ века. Сложное и насыщенное время, множество противоборствующих стилистических группировок и объединений, крах старой идеологии и рождение новых идей привели к активным поискам портретной образности.
Выставка предлагает проследить, как изображает себя сам художник и каким он представляется современникам — живописцам, графикам, скульпторам.
Фото и видео: пресс-служба, vakhtangov.ru, afisha.ru, vteatrekozlov.net, соцсети, tretyakovgallery.ru, portraits.rusimp.su