События сентября: агент 007 на спецзадании, концерт Глызина, выставка великих итальянских художников

В будущем Земля после глобальной катастрофы покрылась водой. Колонизировав планету Кеплер-209, люди понимают, что не могут отныне иметь детей — из-за особых условий обитания на новой планете. И посланников вновь отправляют на Землю, чтобы узнать, может ли человечество начать все сначала. Но при посадке на воду корабль терпит крушение, и будущее людей зависит от одной выжившей девушки.

«Соври мне правду»

В кино с 9 сентября