События сентября: агент 007 на спецзадании, концерт Глызина, выставка великих итальянских художников
Кино
«После. Глава 3»
В кино со 2 сентября
Жизнь Тессы разделилась на «до» и «после», как только она встретила бунтаря Хардина. И теперь девушка должна сделать непростой выбор: переехать жить с любимым в Лондон или получить работу мечты в крупном издательстве. Страсть, любовь, ревность... Чувства молодых людей ждет непростое испытание на прочность.
Фото: Kinopoisk.ru
Всплывут и тайны из прошлого, а также откроется множество новых секретов.
«В западне»
В кино со 2 сентября
Фото: Kinopoisk.ru
Муж кончает жизнь самоубийством, перед этим приковав к себе жену. В шоковом состоянии она оказывается одна в доме и рядом с мертвым мужем-мучителем. Как будет она выбираться из ловушки и справиться со всеми испытаниями, приготовленными ее супругом?
«Дом улиток»
В кино со 2 сентября
Фото: Kinopoisk.ru
Писатель Антонио отправляется в горы в отпуск, чтобы найти вдохновение для нового романа. Там он знакомится с новыми людьми — соседями. Они кажется ему такими интересными, что он решает сделать их героями повествования. Но, изучая новых приятелей, Антонио понимает, что они хранят страшные тайны, а сам он попал в ужасающую реальность.
«Чужая Земля»
В кино со 2 сентября
Фото: Kinopoisk.ru
В будущем Земля после глобальной катастрофы покрылась водой. Колонизировав планету Кеплер-209, люди понимают, что не могут отныне иметь детей — из-за особых условий обитания на новой планете. И посланников вновь отправляют на Землю, чтобы узнать, может ли человечество начать все сначала. Но при посадке на воду корабль терпит крушение, и будущее людей зависит от одной выжившей девушки.
«Соври мне правду»
В кино с 9 сентября
Фото: Kinopoisk.ru
Влюбленные после нового знакомства друг с другом уезжают в загородный дом. Они вместе недавно, но парень уверен, что встретил женщину своей мечты. Но их романтику нарушает приезд сестры, а вскоре и бойфренда девушки. Между героями вспыхивает страсть, и все они оказываются на крючке своих желаний.
«Дюна»
В кино с 16 сентября
Фото: Kinopoisk.ru
Наследник известного рода Атрейдесов Пол отправляется с семьей на одну из самых опасных планет — Арракис. Здесь есть только песок, солнце и огромные чудовища. А также редкое вещество — меланж, из-за которого идут межгалактические войны. После захвата власти Пол скрывается и это становится началом его путешествия. Планета Арракис приготовила ему множество испытаний, но только тот станет избранным, кто взглянет в глаза своему страху.
«Крик. Кровавое посвящение»
В кино с 16 сентября
Фото: Kinopoisk.ru
В университете Уайтон убивают местную спортивную звезду. После раскрываются невероятные подробности жизни студентов, их тайные способы коммуникации. Один из них — комментарии, состоящие только лишь из восклицательного знака. И подтекст этих посланий окажется страшным.
«Не время умирать»
В кино с 30 сентября
Джеймс Бонд после увольнения с оперативной службы живет в свое удовольствие на Ямайке. Но появляется его давнишний друг из прошлого с просьбой в очередной раз спасти мир. Теперь агенту 007 предстоит вызволить из плена похищенного ученого. Но агенту придется противостоять злодею с технологическим оружием.
Концерты
Баста, Truwer, Недры, Кассета, Кисло-Сладкий & Bonah
«Флакон», 4 сентября
Хип-хоп коммьюнити Encore Squad 2021 в День города проведет в Москве концерт. Баста, Truwer, Недры, Кассета, Кисло-Сладкий & Bonah выступят на дизайн-заводе «Флакон».
Организаторы вдохновились тусовками во дворе, гараже, в подворотнях. Зрителей ждет программа с музыкой, спортивными мероприятиями, покрытыми легким флером выходного дня.
Алексей Глызин
Live Stars, 8 сентября
Алексей Глызин перенесет гостей концерта в прошлое, исполнив свои старые хиты, полюбившиеся миллионам слушателей, и порадует новыми композициями и своим голосом с оригинальным тембром.
Денис Мацуев
Дом музыки, 29 сентября
Один из самых известных в мире пианистов, народный артист РФ Денис Мацуев исполнит произведения Бетховена, Чайковского и Рахманинова. И сделает он это со своими непревзойденной виртуозностью и эмоциональностью.
Jony
Gipsy, 10 сентября
Победитель шоу «Маска», популярный певец Jony появится на сцене клуба в 2 часа ночи и своими хитами разогреет публику.
Artik & Asti
Gipsy, 17 сентября
Одна из самых топов групп российского шоу-бизнеса появится на сцене клуба далеко за полночь и порадует публику самыми яркими хитами и новыми песнями.
Мот
«Мумий Тролль Music Bar», 3 сентября
Мот — особый артист на российской рэп-сцене. Его интересуют не только рэп-минусовки, но и соул, фанк, винтажный R’n’B, а на концертах он предпочитает выступать с живым звуком.
Театр
«Торжество»
Центр им. Мейерхольда, 2-3 сентября
Фото: meyerhold.ru
Авторы спектакля «Торжество» пытаются выяснить, может ли человек в XXI веке вновь жить в единении с природой, во времена, когда деревня перестала быть комфортным место постоянного пребывания, а превратилась в современную экзотику.
«#Хочунемогу»
Модерн, 17-18 сентября
Это трогательная история о череде влюбленностей и расставаний, о поиске своего идеала и страхе влюбиться по-настоящему.
«В кольцах»
Музей Москвы, 12-13 сентября
Фото: masterbrus.com
Спектакль «В кольцах» — это фантасмагория, основанная на череде метаморфоз, происходящих в городе, где люди привыкли чувствовать себя в безопасности. Но в один день стабильность оборачивается иллюзией, а кольца становятся мишенями. Утром москвичи обнаруживают себя в неожиданных обстоятельствах, меняющих их образ жизни.
Выставки
«Московская жизнь Джамбаттисты Тьеполо и его сына Джандоменико»
Музей изобразительных искусств им. Пушкина
Фото: pushkinmuseum.art
Выставка, предваряющая перекрестный год культуры России и Италии, представляет все московские работы прославленного живописца XVIII века Джамбаттисты Тьеполо и его сына Джандоменико. Творчество Тьеполо-старшего назвали прекрасным закатом венецианской школы. В Музей им. Пушкина привезли на выставку два главных полотна экспозиции — «Встреча Антония и Клеопатры» и «Пир Клеопатры».
«Да живет иное во мне»
Laboratoria Art & Science Foundation
Фото: Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи
Марина Абрамович, Ральф Беккер и другие художники посредством работ размышляют о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами.
«Сиена на заре Ренессанса»
Музей изобразительных искусств им. Пушкина
Фото: pushkinmuseum.art
Одна из главных выставок сезона состоит из работ итальянских художников из коллекции Пушкинского музея, произведений из собрания Национальной пинакотеки в Сиене, Государственного архива Сиены и музеев Тосканы. Сиенская школа живописи известна присущим ей смешением византийских, готических и ренессансных элементов. Среди представленных художников значатся такие мастера, как Джотто ди Бондоне, Дуччо ди Буонинсенья, Маттео ди Джованни, Гвидоччо Коццарелли, Бернардино Фунгаи.
«Александр Бенуа и его "Мир искусства"»
Третьяковская галерея
Фото: Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи
Выставка русской графики рубежа XIX–XX веков. Эти произведения обычно хранят в запасниках музея, которые изредка выставляют в рамках проекта «Третьяковская галерея открывает свои запасники». В этот раз акцент сделали на знаменитом объединении «Мир искусства» Александра Бенуа. Среди авторов, чьи работы можно увидеть в Третьяковке: сам Бенуа, Бакст, Кустодиев, Врубель, Лансере и многие другие.
Фото и видео: Kinopoisk.ru, youtube-канал Universal Pictures Russia, afisha.yandex.ru, afisha.ru, meyerhold.ru, masterbrus.com, pushkinmuseum.art, пресс-служба Государственной Третьяковской галереи
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