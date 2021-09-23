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События октября: концерт Арбениной, выставка оживших полотен Кало и другие яркие мероприятия

Об интересных и актуальных событиях месяца, на которые уже сейчас можно строить планы и начинать сборы, рассказывает Passion.ru.
События октября: концерт Арбениной, выставка оживших полотен Кало и другие яркие мероприятия

Кино

«Суперзвезда»

В кино с 7 октября

События октября: концерт Арбениной, выставка оживших полотен Кало и другие яркие мероприятия

Фото: Kinopoisk.ru

Известная телеведущая Франс де Мер настолько популярна, что поклонники не дают ей проходу с просьбой сфотографироваться. Но после ДТП репортер уходит с любимой работы, после оказывается в шикарном спа-салоне, где ее жизнь становится на паузу, и теперь она становится лакомой добычей.

«Семейка Аддамс: Горящий тур»

В кино с 14 октября

Семейка Аддамс отправляется в один из самых ужасных отпусков в своей жизни. Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер попадут в приключения и встретят чудаковатых друзей, от которых волосы встанут дыбом. В поездке семейка Аддамс станет сплоченной, как никогда раньше, если выживет...

«Эйфель»

В кино с 14 октября

События октября: концерт Арбениной, выставка оживших полотен Кало и другие яркие мероприятия

Фото: Kinopoisk.ru

История создания невероятного для XIX strf сооружения — ажурной башни. На творение талантливого инженера Гюстава Эйфеля вдохновила таинственная женщина из его прошлого. В результате башня стала не только символом их головокружительного романа, но и самой посещаемой в мире достопримечательностью.

«Исчезнувший»

В кино с 14 октября

События октября: концерт Арбениной, выставка оживших полотен Кало и другие яркие мероприятия

Фото: Kinopoisk.ru

Эдмонд уезжает в командировку и оттуда узнает о таинственном исчезновении своего 7-летнего сына, отдыхающего в детском лагере. Вскоре от дела отстраняют следователя, который связывает преступление с профессиональной деятельностью Эдмонда. И тогда отец отправляется сам на поиски пропавшего ребенка.

«Королевская игра»

В кино с 14 октября

События октября: концерт Арбениной, выставка оживших полотен Кало и другие яркие мероприятия

Фото: Kinopoisk.ru

В 1938 году юриста Йозефа Бартока арестовывает гестапо. Он с женой не успевает покинуть оккупированную Вену. За отказ выдать имена своих клиентов Йозефа помещают в одиночную камеру и лишают всей связи с внешним миром. Но позже ему удается украсть у надзирателей книгу о шахматах и она становится его спасением.

«Утраченные иллюзии»

В кино с 21 октября

События октября: концерт Арбениной, выставка оживших полотен Кало и другие яркие мероприятия

Фото: Kinopoisk.ru

Талантливый, но бедный поэт Люсьен Шардон всеми силами старается прославиться в Париже и заработать много денег. В столице Франции его ждут и взлеты, и падения, но его поступки бросают в долговую яму друга и зятя. И тогда Люсьен впадает в отчаяние от осознания своих деяний.

«Кощей. Начало»

В кино с 28 октября

События октября: концерт Арбениной, выставка оживших полотен Кало и другие яркие мероприятия

Фото: Kinopoisk.ru

В далекие времена люди и сказочные герои жили вместе. Но в Дивноземское княжество нагрянул Белый призрак — монстр, который может уничтожить весь мир. И под силу остановить его только красивому, сильному герою — Кощею.

«Агнец»

В кино с 30 октября

События октября: концерт Арбениной, выставка оживших полотен Кало и другие яркие мероприятия

Фото: Kinopoisk.ru

Фильм рассказывает о паре фермеров из исландской глуши. У супругов нет детей, но однажды они находят в сарае нечто, что начинают растить как своего ребенка. Но вскоре то, что сделало их счастливыми, превратит их жизнь в ад.

Концерты

Диана Арбенина

1-2 октября, Crocus City Hall

События октября: концерт Арбениной, выставка оживших полотен Кало и другие яркие мероприятия

Фото: Пресс-служба

1 октября состоится долгожданный московский сольник Дианы Арбениной и «Ночных Снайперов» – уже дважды перенесенный, сначала из ВТБ Арены с февраля на сентябрь, а затем уже в Crocus City Hall. Заявленный на 1 октября концерт обрел «пару», так как Арбенина объявила о дополнительном «Авиарежиме» 2 октября, там же в Crocus City Hall. Зрителей ждет масштабная программа, к репетициям которой группа уже приступила - снайперские хиты, ставшие классическими, песни, с которыми мы живем, и, конечно, премьеры.

Перукуа

3 октября, Crocus City Hall

События октября: концерт Арбениной, выставка оживших полотен Кало и другие яркие мероприятия

Фото: Пресс-служба

Перукуа голос самой жизни из Австралии, признанный в мире музыкальный феномен. Она исполняет композиции от этники и джазовых стандартов уровня Big Spender и легко переходит к поп-хитам, созданным в содружестве с саунд-продюсерами, работавшими с Кристиной Агилерой и Coldplay.

Певица завоевала огромную аудиторию в России, выступая на Первом канале, на «Усадьбе Джаз» и других фестивалях и даже в рамках уикенда Гран-при России Формулы-1. Под впечатлением от первой поездки в Москву Перукуа записала сингл Russian Soul. И теперь она возвращается, чтобы вновь, как тогда, собрать полный зал.

«Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты»

3 октября, Adrenaline Stadium

События октября: концерт Арбениной, выставка оживших полотен Кало и другие яркие мероприятия

Фото: Пресс-служба

«Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты» — это полное погружение в атмосферу лихих 90-х и гламурных «нулевых» в теплой компании кумиров нескольких поколений. На одной сцене соберется самый «топ» любимых артистов того времени, чтобы зажечь на вечеринке «МУЗ-ТВ» под абсолютные хиты, узнаваемые с первых нот! Звезды зададут невероятный драйв, незабываемую атмосферу воспоминаний и приятной ностальгии.

Niletto

5 октября, Crocus City Hall

Татуированный и харизматичный Niletto выделяется на общем фоне за счет брутального образа, хореографией высокого уровня, оригинального тембра и музыкальными эффектами. Niletto ворвался в эфиры радиостанций в 2019 году со своим хитом «Любимка» и не собирается останавливаться на достигнутом.

«Дискотека СССР»

15 октября, Колизей-холл

На концерте со столиками выступят звезды 80-х и 90-х! Для гостей будут петь: Рома Жуков, Сергей Васюта и группа «Сладкий сон», Михаил Муромов, группа «Каролина», Александр Айвазов, Светлана Лазарева и другие.

Театр

«Мнимый больной»

10 октября — театр Вахтангова, 21 октября — Малый театр

События октября: концерт Арбениной, выставка оживших полотен Кало и другие яркие мероприятия

Фото: vahtangov.ru

«Мнимый больной» — это пьеса, в которой закрученный сюжет приправлен интермедиями, с актерской импровизацией. Пространство для игры воображения и комедийность позволили «Мнимому больному» Мольера покорить современных зрителей.

Главные роли в спектакле исполняют Сергей Маковецкий, Мария Волкова, Мария Бердинских, Оксана Суркова, Сергей Юшкевич и другие.

«Пролетая над гнездом кукушки»

1 октября, Театр Ермоловой

События октября: концерт Арбениной, выставка оживших полотен Кало и другие яркие мероприятия

Фото: ermolova.ru

Спектакль поставили по одноименному произведению Кена Кизи. Действие разворачивается в психлечебнице. В центре — пациенты, семь мужчин, подчинившиеся системе и потерянные для общества. Они могут уйти, но боятся шагнуть за стены. Но неожиданно приходит новый пациент, и все меняется.

Роли исполняют: Никита Теренков, Светла Головина, Иван Касьянов и другие.

«Поминальная молитва»

1-2, 19, 30 октября, Ленком

События октября: концерт Арбениной, выставка оживших полотен Кало и другие яркие мероприятия

Фото: lenkom.ru

Спектакль поставили по пьесе Григория Горина, за основу которой он взял повесть Шолома-Алейхема «Тевье-молочник». Действие разворачивается в Украине в древне, где живут бедные люди. Тевье пытается выдать замуж дочерей, но девушки сами находят себе мужей, отвергая выбор отца.

Роли исполняют: Сергей Степанченко/ Андрей Леонов, Татьяна Збруева, Олеся Железняк и другие.

«Фантазии Фарятьева»

3 октября — Современник (другая сцена), 7 октября — Мастерская Фоменко

События октября: концерт Арбениной, выставка оживших полотен Кало и другие яркие мероприятия

Фото: sovremennik.ru

Спектакль рассказывает о жестокости в человеческих судьбах. При этом жестокость становится комфортной формой взаимодействия даже у близких. Жестокость сливается с любовью, становясь ее двойником.

Роли исполняют: Илья Лыков, Татьяна Лялина, Ксения Чигина, Марина Хазова и другие.

Выставки

Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта

Музей современного искусства «Гараж»

События октября: концерт Арбениной, выставка оживших полотен Кало и другие яркие мероприятия

Фото: garagemca.org

Отправная точка выставки — небольшой сегмент современного искусства, исследующий протяженность времени через тело художника и через сам процесс создания и экспонирования искусства. Исследуя разные аспекты того, какие формы может принимать в искусстве время, от радикального боди-арта до концептуалистских практик, выставка затронет тему особого внутреннего психоэмоционального труда художника.

Фрида Кало. Ожившие полотна

Пространство «Люмьер-холл»

События октября: концерт Арбениной, выставка оживших полотен Кало и другие яркие мероприятия

Фото: afisha.ru

Питерский «Люмьер-холл» привез в Москву 100 картин Фриды Кало в формате огромного мультимедиа-шоу. Проект покажут в пространстве Центрального телеграфа. Организаторы гарантируют: каждая картина окажется историей любви, страсти, преодоления физической и душевной боли.

Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924

Музей русского импрессионизма

К. Юон «Провинциалки»

К. Юон «Провинциалки»

Фото: Пресс-служба

Выставка-исследование о крупнейшем в США показе русской живописи, скульптуры и графики лучших авторов. Спустя почти век посетители увидят более 70 знаковых работ из музейных коллекций и частных собраний России и мира, в том числе из Галереи Альбертина в Вене.

Юрий Пименов

Новая Третьяковка

Ю. Пименов, «Новая Москва»

Ю. Пименов, «Новая Москва»

Фото: Пресс-служба

Первая персональная выставка живописца, сценографа и педагога Юрия Пименова в Третьяковской галерее. Проект включает в себя более 170 произведений, среди которых живопись, графика, воспроизведения несохранившихся работ и мультимедийная инсталляция.

Илья Репин: известный и неизвестный

Третьяковская галерея

И. Репин, «Портрет историка И. Е. Забелина»

И. Репин, «Портрет историка И. Е. Забелина»

Фото: Пресс-служба

В традиционных «репинских» залах экспозиции в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке работает выставка «Илья Репин: известный и неизвестный». Картины «неизвестного» Репина относятся к позднему периоду творчества. Выставка объединяет около 30 картин разных лет.

Фото и видео: Kinopoisk.ru, youtube-канал Universal Pictures Russia, пресс-служба, vahtangov.ru, ermolova.ru, lenkom.ru, sovremennik.ru, garagemca.org, пресс-службы музеев, afisha.ru