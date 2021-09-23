События октября: концерт Арбениной, выставка оживших полотен Кало и другие яркие мероприятия
Кино
«Суперзвезда»
В кино с 7 октября
Фото: Kinopoisk.ru
Известная телеведущая Франс де Мер настолько популярна, что поклонники не дают ей проходу с просьбой сфотографироваться. Но после ДТП репортер уходит с любимой работы, после оказывается в шикарном спа-салоне, где ее жизнь становится на паузу, и теперь она становится лакомой добычей.
«Семейка Аддамс: Горящий тур»
В кино с 14 октября
Семейка Аддамс отправляется в один из самых ужасных отпусков в своей жизни. Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер попадут в приключения и встретят чудаковатых друзей, от которых волосы встанут дыбом. В поездке семейка Аддамс станет сплоченной, как никогда раньше, если выживет...
«Эйфель»
В кино с 14 октября
Фото: Kinopoisk.ru
История создания невероятного для XIX strf сооружения — ажурной башни. На творение талантливого инженера Гюстава Эйфеля вдохновила таинственная женщина из его прошлого. В результате башня стала не только символом их головокружительного романа, но и самой посещаемой в мире достопримечательностью.
«Исчезнувший»
В кино с 14 октября
Фото: Kinopoisk.ru
Эдмонд уезжает в командировку и оттуда узнает о таинственном исчезновении своего 7-летнего сына, отдыхающего в детском лагере. Вскоре от дела отстраняют следователя, который связывает преступление с профессиональной деятельностью Эдмонда. И тогда отец отправляется сам на поиски пропавшего ребенка.
«Королевская игра»
В кино с 14 октября
Фото: Kinopoisk.ru
В 1938 году юриста Йозефа Бартока арестовывает гестапо. Он с женой не успевает покинуть оккупированную Вену. За отказ выдать имена своих клиентов Йозефа помещают в одиночную камеру и лишают всей связи с внешним миром. Но позже ему удается украсть у надзирателей книгу о шахматах и она становится его спасением.
«Утраченные иллюзии»
В кино с 21 октября
Фото: Kinopoisk.ru
Талантливый, но бедный поэт Люсьен Шардон всеми силами старается прославиться в Париже и заработать много денег. В столице Франции его ждут и взлеты, и падения, но его поступки бросают в долговую яму друга и зятя. И тогда Люсьен впадает в отчаяние от осознания своих деяний.
«Кощей. Начало»
В кино с 28 октября
Фото: Kinopoisk.ru
В далекие времена люди и сказочные герои жили вместе. Но в Дивноземское княжество нагрянул Белый призрак — монстр, который может уничтожить весь мир. И под силу остановить его только красивому, сильному герою — Кощею.
«Агнец»
В кино с 30 октября
Фото: Kinopoisk.ru
Фильм рассказывает о паре фермеров из исландской глуши. У супругов нет детей, но однажды они находят в сарае нечто, что начинают растить как своего ребенка. Но вскоре то, что сделало их счастливыми, превратит их жизнь в ад.
Концерты
Диана Арбенина
1-2 октября, Crocus City Hall
Фото: Пресс-служба
1 октября состоится долгожданный московский сольник Дианы Арбениной и «Ночных Снайперов» – уже дважды перенесенный, сначала из ВТБ Арены с февраля на сентябрь, а затем уже в Crocus City Hall. Заявленный на 1 октября концерт обрел «пару», так как Арбенина объявила о дополнительном «Авиарежиме» 2 октября, там же в Crocus City Hall. Зрителей ждет масштабная программа, к репетициям которой группа уже приступила - снайперские хиты, ставшие классическими, песни, с которыми мы живем, и, конечно, премьеры.
Перукуа
3 октября, Crocus City Hall
Фото: Пресс-служба
Перукуа голос самой жизни из Австралии, признанный в мире музыкальный феномен. Она исполняет композиции от этники и джазовых стандартов уровня Big Spender и легко переходит к поп-хитам, созданным в содружестве с саунд-продюсерами, работавшими с Кристиной Агилерой и Coldplay.
Певица завоевала огромную аудиторию в России, выступая на Первом канале, на «Усадьбе Джаз» и других фестивалях и даже в рамках уикенда Гран-при России Формулы-1. Под впечатлением от первой поездки в Москву Перукуа записала сингл Russian Soul. И теперь она возвращается, чтобы вновь, как тогда, собрать полный зал.
«Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты»
3 октября, Adrenaline Stadium
Фото: Пресс-служба
«Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты» — это полное погружение в атмосферу лихих 90-х и гламурных «нулевых» в теплой компании кумиров нескольких поколений. На одной сцене соберется самый «топ» любимых артистов того времени, чтобы зажечь на вечеринке «МУЗ-ТВ» под абсолютные хиты, узнаваемые с первых нот! Звезды зададут невероятный драйв, незабываемую атмосферу воспоминаний и приятной ностальгии.
Niletto
5 октября, Crocus City Hall
Татуированный и харизматичный Niletto выделяется на общем фоне за счет брутального образа, хореографией высокого уровня, оригинального тембра и музыкальными эффектами. Niletto ворвался в эфиры радиостанций в 2019 году со своим хитом «Любимка» и не собирается останавливаться на достигнутом.
«Дискотека СССР»
15 октября, Колизей-холл
На концерте со столиками выступят звезды 80-х и 90-х! Для гостей будут петь: Рома Жуков, Сергей Васюта и группа «Сладкий сон», Михаил Муромов, группа «Каролина», Александр Айвазов, Светлана Лазарева и другие.
Театр
«Мнимый больной»
10 октября — театр Вахтангова, 21 октября — Малый театр
Фото: vahtangov.ru
«Мнимый больной» — это пьеса, в которой закрученный сюжет приправлен интермедиями, с актерской импровизацией. Пространство для игры воображения и комедийность позволили «Мнимому больному» Мольера покорить современных зрителей.
Главные роли в спектакле исполняют Сергей Маковецкий, Мария Волкова, Мария Бердинских, Оксана Суркова, Сергей Юшкевич и другие.
«Пролетая над гнездом кукушки»
1 октября, Театр Ермоловой
Фото: ermolova.ru
Спектакль поставили по одноименному произведению Кена Кизи. Действие разворачивается в психлечебнице. В центре — пациенты, семь мужчин, подчинившиеся системе и потерянные для общества. Они могут уйти, но боятся шагнуть за стены. Но неожиданно приходит новый пациент, и все меняется.
Роли исполняют: Никита Теренков, Светла Головина, Иван Касьянов и другие.
«Поминальная молитва»
1-2, 19, 30 октября, Ленком
Фото: lenkom.ru
Спектакль поставили по пьесе Григория Горина, за основу которой он взял повесть Шолома-Алейхема «Тевье-молочник». Действие разворачивается в Украине в древне, где живут бедные люди. Тевье пытается выдать замуж дочерей, но девушки сами находят себе мужей, отвергая выбор отца.
Роли исполняют: Сергей Степанченко/ Андрей Леонов, Татьяна Збруева, Олеся Железняк и другие.
«Фантазии Фарятьева»
3 октября — Современник (другая сцена), 7 октября — Мастерская Фоменко
Фото: sovremennik.ru
Спектакль рассказывает о жестокости в человеческих судьбах. При этом жестокость становится комфортной формой взаимодействия даже у близких. Жестокость сливается с любовью, становясь ее двойником.
Роли исполняют: Илья Лыков, Татьяна Лялина, Ксения Чигина, Марина Хазова и другие.
Выставки
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Музей современного искусства «Гараж»
Фото: garagemca.org
Отправная точка выставки — небольшой сегмент современного искусства, исследующий протяженность времени через тело художника и через сам процесс создания и экспонирования искусства. Исследуя разные аспекты того, какие формы может принимать в искусстве время, от радикального боди-арта до концептуалистских практик, выставка затронет тему особого внутреннего психоэмоционального труда художника.
Фрида Кало. Ожившие полотна
Пространство «Люмьер-холл»
Фото: afisha.ru
Питерский «Люмьер-холл» привез в Москву 100 картин Фриды Кало в формате огромного мультимедиа-шоу. Проект покажут в пространстве Центрального телеграфа. Организаторы гарантируют: каждая картина окажется историей любви, страсти, преодоления физической и душевной боли.
Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924
Музей русского импрессионизма
Фото: Пресс-служба
Выставка-исследование о крупнейшем в США показе русской живописи, скульптуры и графики лучших авторов. Спустя почти век посетители увидят более 70 знаковых работ из музейных коллекций и частных собраний России и мира, в том числе из Галереи Альбертина в Вене.
Юрий Пименов
Новая Третьяковка
Фото: Пресс-служба
Первая персональная выставка живописца, сценографа и педагога Юрия Пименова в Третьяковской галерее. Проект включает в себя более 170 произведений, среди которых живопись, графика, воспроизведения несохранившихся работ и мультимедийная инсталляция.
Илья Репин: известный и неизвестный
Третьяковская галерея
Фото: Пресс-служба
В традиционных «репинских» залах экспозиции в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке работает выставка «Илья Репин: известный и неизвестный». Картины «неизвестного» Репина относятся к позднему периоду творчества. Выставка объединяет около 30 картин разных лет.
Фото и видео: Kinopoisk.ru, youtube-канал Universal Pictures Russia, пресс-служба, vahtangov.ru, ermolova.ru, lenkom.ru, sovremennik.ru, garagemca.org, пресс-службы музеев, afisha.ru