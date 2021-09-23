События октября: концерт Арбениной, выставка оживших полотен Кало и другие яркие мероприятия

Перукуа голос самой жизни из Австралии, признанный в мире музыкальный феномен. Она исполняет композиции от этники и джазовых стандартов уровня Big Spender и легко переходит к поп-хитам, созданным в содружестве с саунд-продюсерами, работавшими с Кристиной Агилерой и Coldplay.

Певица завоевала огромную аудиторию в России, выступая на Первом канале, на «Усадьбе Джаз» и других фестивалях и даже в рамках уикенда Гран-при России Формулы-1. Под впечатлением от первой поездки в Москву Перукуа записала сингл Russian Soul. И теперь она возвращается, чтобы вновь, как тогда, собрать полный зал.

«Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты»

3 октября, Adrenaline Stadium