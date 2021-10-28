События ноября: премьера «Вечных» с блондинкой Джоли, танцы Дружинина и другие яркие мероприятия
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Кино
«Вечные»
В кино с 8 ноября
Фото: Пресс-служба
Вечные — представители расы генетически улучшенных суперлюдей. Они появились 5 млн лет назад, а теперь живут на Земле, но об этом никто не знает. Тайно вечные защищают людей от монстров. Но последние события и действия Таноса заставили их выйти на свет.
В ролях: Джемма Чан, Ричард Мэдден, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон.
«Последняя дуэль»
В кино с 18 ноября
Фото: Пресс-служба
Легендарный режиссер Ридли Скотт представляет основанный на реальных исторических событиях рассказ о предательстве и мести, разворачивающийся на фоне процветающих во Франции XIV века жестокости и женского угнетения. Двум благородным лордам предстоит сойтись в ожесточенном поединке, чтобы положить конец неразрешимому конфликту.
В ролях: Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер, Харриет Уолтер, Бен Аффлек.
«Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан"»
В кино с 18 ноября
Фото: Пресс-служба
Фильм — это собрание невероятных историй, рассказанных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине XX века.
В ролях: Бенисио Дель Торо, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Леа Сейду, Фрэнсис МакДорманд, Тимоти Шаламе.
«Охотники за привидениями: Наследники»
В кино с 18 ноября
Продолжение культовой франшизы от продюсера Айвена Райтмана, создателя вселенной «Охотников за привидениями». По сюжету, после переезда в маленький городок двое подростков вместе с мамой узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями, и их дедушка оставил им загадочное наследство.
В ролях: Пол Радд, Маккена Грейс, Финн Вулфард, Кэрри Кун, Энни Поттс.
«Энканто»
В кино с 25 ноября
Фото: Пресс-служба
Каждый ребенок в удивительной семье Мадригалов, живущей в живописном уголке Энканто, наделен уникальным даром — от суперсилы до таланта исцелять. И лишь юная Мирабель осталась без дара. Узнав, что магия Энканто в опасности, Мирабель решает, что она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи.
«Грэйс и Джо. История любви»
В кино с 25 ноября
Фото: Кадр фильма
История разворачивается на Гавайях 20-х годов XX века. Джо — сирота из бедной семьи эмигрантов. После смерти родителей опеку над мальчиком берет местный доктор. Мальчик начинает помогать опекуну во врачебном деле, доставляя лекарства на дом пациентов. Но однажды Джо с первого взгляда влюбляется в дочь богатого плантатора Грэйс. Но отец не может допустить, чтобы его девочка встречалась с бедняком. Но Джо намерен доказать, что его дочери богача…
В ролях: Джеймс Кэвизел, Мэтт Диллон, Райан Поттер, Джульетт Миллс, Ник Борэйни, Стелио Саванте, Оливия Ричи.
Театр
«Цветы для Элджернона»
РАМТ, 2, 23 ноября
Спектакль поставил Юрий Грымов по роману Дэниела Киза. В центре произведения — умственно-отсталый мужчина, которого привлекли к участию в опасном эксперименте по увеличению интеллекта. Все проходит успешно, уровень IQ Чарли повышается. Его жизнь меняется, но затем случается страшное, интеллект героя вновь угасает.
В ролях: Максим Керин, Лариса Гребенщикова, Анна Дворжецкая, Янина Соколовская и другие.
«Царь Эдип»
Театр им. Вахтангова, 19 ноября
Фото: vakhtangov.ru
Прикосновение к античности — всегда риск. Приоткрыть дверь в мир столь далекий и пленительный со своими законами, эстетикой, сюжетами… Режиссер Римас Туминас нашел способ приблизить ту эпоху к современному зрителю, наполнив ее эмоциями и страстями.
«Царь Эдип» — первый в истории человечества детектив. Такой, что его сюжету могут позавидовать современные авторы. Целеустремленный, требовательный и беспощадный дознаватель распутывает нити интриг и оказывается главным преступником.
В ролях: Людмила Максакова, Виктор Добронравов, Евгений Князев, Артур Иванов и другие.
«Поймай меня... Сможешь?»
ЦДКЖ, 6 ноября
История проста и древна, как мир... Жена возвращается домой и застает мужа с молодой, привлекательной девушкой... Спектакль подарит великолепные впечатления, и незабываемый вечер каждому зрителю.
В ролях: Федор Добронравов, Татьяна Васильева, Елена Сафонова, Елена Синилова, Мария Болонкина.
«Всюду жизнь!»
Дом музыки, 26 ноября
Танцтеатр Егора Дружинина представляет спектакль без слов. Но они и не нужны... На шестерых свободных мужчин приходится 15 одиноких женщин, каждый ищет себе пару, мешая друг другу. Костюмы и музыка дают понять, что события происходят в послевоенной Восточной Европе.
Звезда спектакля — его режиссер Егор Дружинин.
«Бестолочь»
Театр Российской армии, 27 ноября
Пьеса «Бестолочь» французского драматурга Марка Камолетти — классическая комедия положений с отсылками к творчеству Карла Гольдони. Главная героиня, служанка Анна старается угодить и хозяину, и хозяйке. У обоих есть любовники, которых нужно прятать.
В ролях: Олеся Железняк, Юлия Меньшова, Андрей Ильин, Михаил Полицеймако.
«Изгнание/ Мой друг Фредди Меркьюри»
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке, 14 ноября
Фото: АГН Москва/ Global Look press
Основанная на реальных событиях драма эпического размаха про нелегкую долю литовских мигрантов в Лондоне. А на самом деле — неумолимое и касающееся всех столкновение цивилизаций в современном мире. Главную роль играет Вячеслав Ковалев, не покидающий сцену все 4 часа что идет спектакль.
В ролях: Вячеслав Ковалев, Иван Кокорин, Анастасия Дьячук, Юрий Коренев.
Выставки
«Ксения Хауснер. Правдивая ложь»
Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков
Фото: Пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина
Ксения Хауснер начинала творческий путь в 1977 году как сценограф. Она создала декорации для многих пьес в ведущих театрах мира. В начале 1990-х она сосредоточилась на живописи. Но театральность как тема и прием остается центральным элементом ее творчества. Параллельно в работах художник исследует роль женщины в жизни и в искусстве.
«Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии»
Мультимедиа-арт-музей
Фото: Пресс-служба музея
Первые цветные снимки российских фотографов обладают особенной ценностью, ведь из-за несовершенств ранних технологий их сохранилось немного. Более 20 лет московский Мультимедиа-арт-музей собирает такие работы и на новой выставке показывает конспект того, как цветная фотография развивалась в России с 1860-х по 1970-е годы.
«Музей, который не боится перемен: реэкспозиция в Главном здании Пушкинского»
Музей изобразительных искусств им. Пушкина
Фото: City News Moskva/ Global Look press
В 2022 году второй этаж главного здания музея займут большие выставки. Поэтому Пушкинский музей решил пересмотреть постоянную экспозицию на первом этаже и собрать в шести залах все основные шедевры старых мастеров из своего собрания.
«Викинги. Путь на Восток»
Исторический музей
Фото: shm.ru
На выставке представлены археологические находки из фондов Исторического музея, принадлежавшие викингам. Посетители увидят в экспозиции копию корабля для военных и торговых походов, оружие, украшения, доспехи и клады и многие другие уникальные экспонаты.
«Произведения Императорского стекольного завода XIX — начала XX века из собрания Исторического музея»
Исторический музей
Фото: shm.ru
На выставке представлено более 100 произведений Императорского стеклянного завода, которые в XIX веке украшали интерьеры императорских дворцов и участвовали во всемирных выставках. Цветное стекло изготавливали по рецептуре Михаила Ломоносова, эскизы создавали ведущие художники того времени.
Фото и видео: пресс-служба, АГН Москва, City News Moskva, Stefano Colarieti/ Global Look press, vakhtangov.ru, Instagram, afisha.ru, shm.ru