События ноября: премьера «Вечных» с блондинкой Джоли, танцы Дружинина и другие яркие мероприятия

Спектакль поставил Юрий Грымов по роману Дэниела Киза. В центре произведения — умственно-отсталый мужчина, которого привлекли к участию в опасном эксперименте по увеличению интеллекта. Все проходит успешно, уровень IQ Чарли повышается. Его жизнь меняется, но затем случается страшное, интеллект героя вновь угасает.

В ролях: Максим Керин, Лариса Гребенщикова, Анна Дворжецкая, Янина Соколовская и другие.

«Царь Эдип»

Театр им. Вахтангова, 19 ноября