События мая: юбилейный концерт Кристины Орбакайте и другие яркие мероприятия

Братья Султан и Бекзат продолжают семейную традицию. Старший Султан доблестный офицер разведки, младший — талантливый летчик-истребитель. Их отец погиб при исполнении, но память о нем и служба — единственное, что объединяет братьев, которые никак не могут найти общий язык.

Когда безопасности страны угрожает международная террористическая группировка, братьям приходится объединиться ради спасения человеческих жизней и осознать, что семья, любимые и Родина — самое ценное, что у них есть.

«Ника»

В кино с 19 мая