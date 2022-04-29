События мая: юбилейный концерт Кристины Орбакайте и другие яркие мероприятия
Кино
«Суворов: Великое Путешествие»
В кино с 1 мая
Выполненный в технике 3D «Суворов: Великое путешествие» рассчитан на семейный просмотр. Фильм расскажет историю 16-летнего юноши Гриши, который по воле случая попадает на службу в полк Александра Суворова во время Швейцарского похода. На фоне знаменитых исторических событий развернется захватывающий сюжет, в котором найдется место приключениям, коварным интригам, юмору и даже романтической линии.
Роли озвучили Константин Хабенский, Филипп Киркоров, Антон Макарский, Анна Ардова и другие.
«Сашка. Дневник солдата»
В кино с 5 мая
Фото: Пресс-служба
Фильм сняли по мотивам повести «Сашка» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева. Съемки прошли в Каргопольском районе Архангельской области и в Подмосковье.
Ветеран Великой Отечественной войны находит свой фронтовой дневник и вновь переживает историю, произошедшую с ним в разгар войны. Тогда еще юный Сашка, берет в плен такого же молодого немца. Противник готовится к смерти, но Сашка дает слово, что русские пленных не расстреливают. Позже в штабе опечаленный смертью боевой подруги комбат отдает приказ расстрелять пленного. Сашка встает перед самым важным в своей жизни выбором.
«Время патриотов»
В кино с 12 мая
Фото: Пресс-служба
Братья Султан и Бекзат продолжают семейную традицию. Старший Султан доблестный офицер разведки, младший — талантливый летчик-истребитель. Их отец погиб при исполнении, но память о нем и служба — единственное, что объединяет братьев, которые никак не могут найти общий язык.
Когда безопасности страны угрожает международная террористическая группировка, братьям приходится объединиться ради спасения человеческих жизней и осознать, что семья, любимые и Родина — самое ценное, что у них есть.
«Ника»
В кино с 19 мая
Фото: Пресс-служба
В детстве Ника Турбина с мамой гастролировала по Советскому Союзу, читая свои стихи: полные стадионы любителей поэзии, богемные вечеринки, встречи со знаменитостями. 8-летний вундеркинд поражала недетской грустью и пронзительностью строк…
И вот Нике 27. СССР уже нет, как нет и детства, славы, а самое трудное — нет вдохновения. Ника больше не пишет стихи и пытается разобраться в себе: куда исчез тот ее «голос», почему она больше не чувствует любви матери и сможет ли когда-нибудь быть счастлива, как все? Знакомство с веселым и независимым Иваном дает Нике надежду на это счастье и дарит забытое вдохновение.
«Будь моими глазами»
В кино с 19 мая
Незрячую девушку Софи приглашают в отсутствие хозяев пожить в роскошном уединенном особняке. Вскоре в дом вламываются грабители, и единственная надежда Софи на спасение — приложение, которое позволяет связаться со случайным волонтером, по видеосвязи описывающим происходящее вокруг. Так глазами девушки становится ветеран военной службы Келли. Вместе им предстоит найти выход из жестокой западни…
Театр
«Адам и Ева. Жизнь после рая»
Барвиха Luxury Village, 14 мая
Фото: Пресс-служба
Зрители увидят 11 историй любви — пробуждение Адама и Евы, встречу на балу Ромео и Джульетты, а также страсть между Кармен и Хосе. Танцевальные сцены сопровождаются литературными вставками из произведений великих поэтов — Иосифа Бродского, Владимира Высоцкого, Евгения Евтушенко.
«Укрощение строптивой»
Театр им. Моссовета, 22, 31 мая
Фото: Pavel Kashaev/ Global Look press
«Укрощение строптивой» – первая часть задуманной режиссером Андреем Кончаловским «шекспировской трилогии». Идея этого проекта в том, чтобы погрузить зрителя в мир великого драматурга: Шекспир – комедия; Шекспир – трагедия; Шекспир – фантазия. В полижанровый сценический триптих, начатый «Укрощением строптивой», в дальнейшем должны войти трагедия «Макбет» и фантазия «Буря».
«Платонов болит»
Театр на Малой Бронной, 2, 11 мая
Фото: Starface
Режиссер спектакля Александр Молочников. В основе — первая пьеса Антона Чехова, которую он написал во время учебы в гимназии в 18 лет. Ее обнаружили и опубликовали уже после смерти писателя.
В главных ролях: Светлана Ходченкова, Константин Юшкевич, Виктория Толстоганова, Александра Ревенко и другие.
«Два билета в Милан»
Театр Российской армии, 19 мая
Фото: Пресс-служба театра
«Два билета в Милан» по пьесе «Последняя любовь» американского драматурга Джо ДиПьетро поставили в Театре Армии в честь юбилея Людмилы Чурсиной. Народная артистка СССР играет главную роль Кэрол Рэйнольдс и создает образ женщины за 70, с богатым внутренним миром и фантазией, с юмором и даже некоторым озорством. Ее героиня сохранила женскую привлекательность, обаяние, любовь к жизни, и в глубине души продолжает верить в чудо, которое может еще случиться в ее жизни.
Концерты
Хора Турецкого & SOPRANO
Белорусский вокзал, 9 мая
Фото: Пресс-служба
Песни Победы в исполнении Хора Турецкого & SOPRANO прозвучат на Белорусском вокзале.
В программе: красочное 3D мэппинг-шоу, музыка нескольких поколений, искренние и трогательные песни военных лет от всеми любимой «Катюши» и «Смуглянки» до легендарного «Бухенвальдского набата». Это не просто слова, положенные на музыку, это наша история, наша память.
Всей Москвой 9 мая в 20.00 споем на площади Белорусского вокзала.
«Мы исполним песни, которые находят отклик в душе каждого из нас. Для меня лично проект Песни Победы на Белорусском вокзале – это предназначение. Так как в 1941 году именно с Белорусского на фронт ушел мой отец, и все мое детство прошло именно здесь», — отметил Михаил Турецкий.
Линда
Мумий Тролль Music Bar, 2 мая
Фото: Telegram
Линда — феномен российской музыкальной истории. Певица, чье творчество невозможно причислить ни к одному музыкальному жанру, уводящая музыкой и песнями в свою особую реальность, разорвавшая своим творчеством все привычные музыкальные шаблоны и обыденность.
HammAli & Navai
Gipsy, 27 мая
Фото: Pavel Kashaev
Мероприятие клубного формата. Артист выходит на сцену не ранее 2:00 и является не единственным элементом ночной программы. Посетить мероприятие могут лица старше 18 лет, наличие оригинала паспорта обязательно для входа.
«Юбилейный концерт»: Кристина Орбакайте
Crocus City Hall, 25 мая
Фото: Telegram
25 мая 2022 года на сцене Crocus City Hall – великолепная Кристина Орбакайте с новой юбилейной программой. Утонченная, интеллигентная, очаровательная Кристина Орбакайте давно стала всеобщей любимицей. Ее артистизм, певческий талант и песни, каждая из которых истинная история любви, не оставляют равнодушным даже искушенного зрителя.
Фото и видео: пресс-служба, Starface, Global Look press, afisha.ru