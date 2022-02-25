События марта: новый «Бэтмен» в кино, концерт Варум и другие яркие мероприятия
Кино
«Бэтмен»
В кино со 2 марта
Мэтт Ривз перезапустил серию фильмов о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли. Женщину-кошку сыграла Зои Кравиц. Бэтмен не первый год год борется с преступностью и старается раскрыть причины коррупции в Готэме. Герой фильма также сталкивается с серийным убийцей Загадочником, охотящимся на элитную власть города.
«Хочу замуж»
В кино с 5 марта
Фото: Kinopoisk.ru
У журналистки Любы (Кристина Асмус) все складывается гладко. У нее есть хорошая работа на телевидении и перспективный жених Роберт. Но все меняется в момент, когда Люба берет позвонить телефон у случайного прохожего. К него тоже до этой встречи все было отлично, но теперь запущена цепочка событий, меняющая жизнь обоих.
«Я краснею»
В кино с 10 марта
Фото: Пресс-служба
13-летняя Мэй Ли старается быть прилежной девочкой, но в то же время ее «колбасит» от подросткового возраста. Но девочка еще не знает, что в ней самой есть тайна: каждый раз, когда она волнуется (а волнуется она почти всегда), превращается в огромную красную панду.
«Наемник»
В кино с 10 марта
Фото: Kinopoisk.ru
Джеймс Рид (Крис Пайн) с детства мечтал служить в армии. На службе он получает ранение, уходит в запас, но не может найти себя в мирной жизни. Однажды у него появляется шанс вернуться к любимому делу и Рид не упускает его. Но теперь неизвестно, на кого он направит оружие.
«Парни под прикрытием»
В кино с 17 марта
Фото: Kinopoisk.ru
Оперативник ЦРУ и его напарник попадают в настоящий ад во время проведения нелегальной операции по продаже оружия в Панаме. Пытаясь выпутаться из передряг, друзья сражаются с наркобароном, военным психопатом, роковой женщиной или международными спецслужбами.
«Глубокие воды»
В кино с 18 марта
Фото: Kinopoisk.ru
Всем кажется, что у Вика (Бен Аффлек) и Мелинды (Ана де Армас) есть для счастливой жизни: шикарный дом, чудесная дочь и хорошие друзья. Но их брак оборачивается игрой, в которой она даже не пытается скрыть измены, а он ей все прощает. И, когда одного из любовников Мелинды находят мертвым, она и ее муж падают в глубокие воды лжи.
Театр
«Апельсины и лимоны»
6 марта, театр им. Пушкина
Фото: Юрия Богомаз/ пресс-служба театра им. Пушкина
Хотите заглянуть за кулисы театра и узнать, как и чем живут актрисы? Спектакль «Апельсины и лимоны» приоткроет для вас эту дверцу.
Главная героиня, некогда блистательная актриса Джудит Блисс, уже год как оставила сцену, но никак не может привыкнуть к тихому загородному существованию. Она живет в своем, особом мире, где грань между реальностью и творческой фантазией порой не видна. Каждый вечер в жилах актрисы начинает волноваться кровь, закипают страсти, и вот уже гостиная ее дома превращается в театральные подмостки, а члены семьи и гости — в участников очередного спектакля. В главной роли Вера Алентова.
«Осенняя соната»
11 марта, «Современник»
Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press
Марина Неелова и Алена Бабенко играют мать и дочь. Известная пианистка после смерти мужа приезжает в гости к несчастливой, потерявшей ребенка дочери. Но долго в гостях она не пробыла — сбежала. , но вскоре стремглав уносит ноги. Ингмар Бергман писал сценарий для Ингрид Бергман и Лив Ульман. Театральную версию «Осенней сонаты» в «Современнике» поставила Екатерина Половцева.
«Поезд Магический Экспресс»
27 марта, Савеловский вокзал
Фото: Serguei Fomine/ Global Look press
Зрителей приглашают в путешествие на настоящем поезде с полным погружением в тематику. Проект запустили в феврале 2021 года на Сахалине, и теперь он колесит по всей России. В путешествии каждому пассажиру дарят долгожданное письмо и волшебную палочку. В поездке и детей, и взрослых ждет развлекательная программа, угощения и сюрпризы.
«Машина Мюллер»
26-27 марта, Гоголь-центр
Самый откровенный спектакль Кирилла Серебренникова. В стилизованной под Шодерло де Лакло пьесе «Квартет» Константин Богомолов и Сати Спивакова меняются полами. В манифесте конца эпохи человечности «Гамлет-машине» солирует Александр Горчилин. В спектакле заняты 18 обнаженных перформеров.
«Все о мужчинах»
24 марта, Театриум на Серпуховке п/р Терезы Дуровой
«Все о мужчинах» — постановка режиссера из Хабаровска Якова Ломкина. Актеры разыгрывают пьесу про поведение мужчин в разных жизненных обстоятельствах.
Концерты
Анжелика Варум
6 марта, Magnus Locus
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Много лет Анжелика Варум не изменяет своему уникальному стилю: ее творческий путь во многом определила вокальная пластика и нежные и сдержанные эмоции. Вместо вычурной сексуальности ей присущи интеллигентность, утонченность и безупречный вкус.
Jony
Gipsy, 7 марта
Исполнитель хитов «Комета», «На сиреневой луне» и других, а также победитель второго сезона популярного шоу «Маска» Джахид Гусейнли, известный как Jony, ворвался в хит-парады и до сих пор не покидает их. Jony отличает тонкий вкус и явный талант сочинять недурные и цепкие мелодии.
Андрей Державин и «Сталкер»
ДК им. Карла Маркса, 7 марта
Андрей Державин создатель группы «Сталкер» почти два десятка лет был клавишником «Машины времени». Державин выступит с праздничной программой в Электростали. В программе прозвучат все его хиты: «Не плачь, Алиса!», «Чужая свадьба», «Катя-Катерина», «Журавли», «Брат», и многие другие.
Юрий Шатунов
Кремлевский дворец, 11 марта
11 марта в Кремле состоится концерт Юрия Шатунова «Не молчи», во время которого артист порадует поклонников хитами, которые поют миллионы уже три десятка лет.
Для входа в Кремль понадобится QR-код или результат ПЦР-теста, проведенного не более чем за 48 часов до мероприятия.
Стас Пьеха
Vegas City Hall, 31 марта
Наследник звездной династии построил отличную карьеру после участия в «Фабрике звезд». Добившись признания публики, он пытается совмещать разные стили и форматы в музыке.
Выставки
«Portfolio #2 Максима Бедова», Галерея классической фотографии
Фото: Максим Бедов/ фото предоставлено пресс-службой
Московский фотохудожник, работы которого хранятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом, делает отпечатки по классической технологии, не используя цифровые процессы. Его снимки, на которых запечатлена красота и гармония природы, выделяются сдержанной выразительностью. Эти молчаливые, но полные величия фотографии отсылают к творческим открытиям известного американского фотографа-пейзажиста Энсела Адамса и его последователей. Неслучайно название выставки Portfolio #2 содержит прямую отсылку к номерным портфолио мастера. В экспозиции представлена серия из 40 новых работ, снятых на пленочную камеру большого формата.
«Виктор Цой. Путь героя»
Манеж
Фото: Кадр фильма «Игла»
Первая масштабная экспозиция о творчестве Виктора Цоя открывается за несколько месяцев до 60-летия легендарного музыканта. Его личные вещи для выставки предоставили около 100 их владельцев: сын и отец Цоя, гражданская жена Наталья Разлогова, Джоанна Стингрей и другие. Выставка подкупает не только собранием вещей, но и необычным оформлением. Здесь воссоздали «Камчатку» — котельную, где Цой в начале карьеры работал кочегаром и выступал с группой «Кино».
«Родная речь. Школа русского пейзажа»
Артефакт
Фото: Russian Look/ Global Look press
Выставка в галерее «Артефакт» отсылает к этой первой встрече и показывает многообразие российского пейзажа конца XIX — первой половины XX века. На выставке представлены работы и академистов, и импрессионистов: Ивана Айвазовского, Василия Поленова, Ивана Шишкина, Исаака Левитана и других.
«История российского дизайна. Избранное. 1917–2022»
Новая Третьяковка
Фото: www.tretyakovgallery.ru
Выставка стала результатом десятилетней исследовательской работы. Выставка определяет парадигму российского дизайна, рассказывает реальные истории о том, как и почему промышленные продукты выходили в том или ином дизайне, запускались в производство или оставались на стадии проектов.
Фото и видео: Kinopoisk.ru, Юрия Богомаз/ пресс-служба театра им. Пушкина, пресс-службы, Ekaterina Tsvetkova, Serguei Fomine, Russian Look, Anatoly Lomokhov/ Global Look press, afisha.ru, Максим Бедов/ фото предоставлено пресс-службой галереи, кадр фильма «Игла», www.tretyakovgallery.ru