События марта: новый «Бэтмен» в кино, концерт Варум и другие яркие мероприятия

Хотите заглянуть за кулисы театра и узнать, как и чем живут актрисы? Спектакль «Апельсины и лимоны» приоткроет для вас эту дверцу.

Главная героиня, некогда блистательная актриса Джудит Блисс, уже год как оставила сцену, но никак не может привыкнуть к тихому загородному существованию. Она живет в своем, особом мире, где грань между реальностью и творческой фантазией порой не видна. Каждый вечер в жилах актрисы начинает волноваться кровь, закипают страсти, и вот уже гостиная ее дома превращается в театральные подмостки, а члены семьи и гости — в участников очередного спектакля. В главной роли Вера Алентова.

«Осенняя соната»

11 марта, «Современник»