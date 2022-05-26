События июня: концерты МакSим и Ольги Бузовой и другие яркие мероприятия

Ваня Ревзин (Павел Табаков) к 30 годам, несмотря на золотую медаль в школе и красный диплом МГУ, оказался на дне: жена ушла к боксеру, с работы в банке уволили, а до закрытия ипотеки за маленькую студию в человейнике — годы боли и страданий.

В момент отчаяния Иван узнает, что его ушлый одноклассник-двоечник Коля (Данила Козловский) стал преуспевающим бизнесменом и объявил конкурс для старшеклассников с многомиллионным призовым фондом. Ваня, который выглядит сильно моложе своих лет и которому даже алкоголь продают только по паспорту, решается на аферу. Он сбривает бороду, подделывает документы и едет на соревнование с уверенностью, что жизненный опыт легко одолеет молодость.

«Пропавшая»

В кино с 9 июня