События июня: концерты МакSим и Ольги Бузовой и другие яркие мероприятия
Кино
«Молодой человек»
В кино с 9 июня
Фото: Пресс-служба
Ваня Ревзин (Павел Табаков) к 30 годам, несмотря на золотую медаль в школе и красный диплом МГУ, оказался на дне: жена ушла к боксеру, с работы в банке уволили, а до закрытия ипотеки за маленькую студию в человейнике — годы боли и страданий.
В момент отчаяния Иван узнает, что его ушлый одноклассник-двоечник Коля (Данила Козловский) стал преуспевающим бизнесменом и объявил конкурс для старшеклассников с многомиллионным призовым фондом. Ваня, который выглядит сильно моложе своих лет и которому даже алкоголь продают только по паспорту, решается на аферу. Он сбривает бороду, подделывает документы и едет на соревнование с уверенностью, что жизненный опыт легко одолеет молодость.
«Пропавшая»
В кино с 9 июня
Уилл и Лиза супруги, на находящиеся на грани развода. Они едут к ее родителям, но во время остановки на заправке девушка бесследно исчезает. Ни полиция, ни родители Лизы не в курсе ее местонахождения и все серьезнее подозревают Уилла. Тому приходится взять дело в свои руки и исследовать криминальную изнанку города, чтобы найти жену.
«Голоса Арктики»
В кино с 9 июня
Фото: Пресс-служба
«Голоса Арктики» — это три новеллы о людях Крайнего Севера и их жизненном выборе. Каждая новелла представляет собой очерк про традиции, быт и роль музыки в жизни героев. Этот фильм — история про борьбу двух цивилизаций: современного мира и этноса, который передается через поколения.
Сквозным героем новелл стал Денис Симачев — столичный ресторатор и диджей. Он отправился в экспедицию на Север, чтобы записать голоса Арктики и свести их в единую музыкальную композицию. В финале фильма он сыграет эффектный диджей-сет на огромном вездеходе-бурлаке. Сет состоит из музыкальных треков, созданных на основе фольклорных произведений местных жителей. Позже саундтрек фильма выйдет на музыкальных платформах.
По итогам экспедиции Денис Симачев собрал более 12 этнических голосов, из которых создан музыкальный альбом «Арктика» и коллекция виниловых пластинок.
«Одна»
В кино с 9 июня
Фото: Пресс-служба
Уникальная история Ларисы Савицкой — единственной в мире женщины, выжившей в авиакатастрофе после падения с 5-километровой высоты в безлюдную тайгу. Лариса стала основным консультантом основанной на реальных событиях картины.
«Мир Юрского периода: Господство»
В кино с 16 июня
Фото: Kinopoisk.ru
После уничтожения острова Нублар динозавры расселились по всему миру. Людям приходится сохранять хрупкое равновесие в общем существовании с ужасными существами. Но как долго они смогут продержаться?..
«Ненастоящий папа»
В кино с 16 июня
Фото: Kinopoisk.ru
Молодая семья переезжает в сельскую глубинку, чтобы восстановить силы и позабыть о недавней трагедии. Но вместо тишины и спокойствия их ждет кошмар. Их сын Элиот начинает странно себя вести. Он говорит, что по ночам ему является потустороннее существо. Мать вынуждена вступить в отчаянную схватку за душу своего ребенка.
Театр
«Масквичи»
«Модерн», 3, 12-13, 26 июня
Фото: modern-theatre.ru
Главные герои современной комедии в постановке Юрия Грымова наконец обрели счастье в новом месте, оставив прошлое позади. И вдруг в гости приезжают родственники из России! И началось!...
«Я большой поклонник социальных комедий, как работы Георгия Данелии, и я долго искал похожий материал. Самое важное в таком спектакле, на мой взгляд, заключается в том, что я должен знать этих героев. Здесь, в "Масквичах", я их знаю, и уверен, что узнаете их и вы. Это трогательная история о трех поколениях одной семьи, поиске взаимопонимания. Многие наши зрители родились в СССР, я и сам родом оттуда. Такой страны больше нет. Но сегодня на каждом шагу мы сталкиваемся с тем, как по-разному видят мир молодежь и люди старшего поколения. Это яркая история обо всех нас!» — рассказал режиссер о своей работе.
«Загадочное убийство собаки»
«Современник», 10 июня
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
На сцене — детектив, психологический триллер, антропологическое исследование. В основе спектакля — роман Марка Хэддона, национальный бестселлер Великобритании, известный в России под названием «Что случилось с собакой однажды ночью».
Главный герой истории — подросток с аутизмом (Шамиль Хаматов), от лица которого написана история. Мальчик пытается соответствовать законам существования других людей. При этом постоянно сжимает в кармане армейский нож. Подросток умнее большинства из окружающих, он многое знает, но ничего не может представить и предвидеть — может только вспомнить то, что он читал или видел, и в соответствии с этим пытаться выработать для себя алгоритм, чтобы действовать как обычный человек.
Итог его наблюдений за окружающим миром неутешителен. То, что для нас является частью ежедневного ритуала, — ложь, гнев, предательство, — для него не подлежит оправданию. Хотя он и не судья, а всего лишь слабый организм, пытающийся выжить.
«Лес»
МХТ им. Чехова, 10 июня
Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press
Хрестоматийная комедия Александра Островского в современном прочтении Кирилла Серебренникова: о цене свободы и любви в том самом — рублевом — эквиваленте.
Концерты
«"Вот она я": Ольга Бузова»
Crocus City Hall, 4 июня
Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look press
Ольга Бузова давно зарекомендовала себя как артистка, умеющая делать незабываемые шоу не только на своих концертах, но и на больших музыкальных премиях и церемониях. Каждый ее выход становится самым обсуждаемым в СМИ и пабликах на просторах всего интернета перформансом.
МакSим
Зеленый театр ВДНХ, 17 июня
Фото: Svetlana Mal'tseva
Марина Максимова (МакSим) даст долгожданный концерт после тяжелой болезни и длительной реабилитации. Выступление певицы станет знаменательным событием не только для ее поклонников, но и для нее самой, год назад находившейся между жизнью и смертью.
Баста
Большая спортивная арена «Лужники», 18 июня
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Именно это выступление Басты станет самым масштабным за всю творческую карьеру музыканта и войдет в историю как первый сольный концерт российского исполнителя на самом большом стадионе страны. Шоу должно было состояться еще в 2020 году, но из-за пандемии его перенесли на 2021 год, а затем еще на год позже.
«Дискотека "Союз"»
«Главклуб», 23 июня
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Большой ретроконцерт — это настоящий фейерверк хитов и любимых песен, которые знает вся страна. Этот звездный концерт позволит отправиться в волнующее путешествие, вернуться на один вечер в прошлое, в мир любимой поп-музыки 80-90-х. Зрителей ждут сумасшедшее шоу и более 20 артистов в большом грандиозном концерте продолжительностью около трех часов.
«Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления»
Кремль. Успенская звонница, до 14 августа
Фото: Russian Look/ Global Look press
Несостоявшуюся международную выставку в музеях Московского Кремля пересобрали из российских коллекций с помощью Эрмитажа, Исторического, Пушкинского и других музеев.
В специально возведенных витринах в Успенской звоннице и Патриаршем дворце разместили 160 экспонатов о феномене дуэли в Западной Европе XVI–XVIII веков. Среди них — инкрустированные золотом и серебром доспехи, оружие, одежда, учебники по фехтованию, гравюры, портреты знаменитых дуэлянтов, документации их казней.
Они показывают, как дуэль превращалась из средневекового способа совершения правосудия в запрещенные поединки, отстаивающие честь и достоинство аристократов, а также знакомят с ритуалами этой важной части придворной культуры.
«Генрих Семирадский. По примеру богов»
Новая Третьяковка, до 3 июля
Фото: Russian Look/ Global Look press
Генрих Семирадский — крупнейший мастер европейского академизма, учился в Харькове и Петербурге и большую часть жизни работал в Италии. Современники называли его последним классиком искусства XIX столетия. Семирадский изображал античные образы и сюжеты так правдоподобно, что впоследствии по его картинам писали литературные произведения и снимали фильмы об античности.
«И это все о ней»
Lumiere Gallery, до 18 сентября
Фото: Пресс-служба
На выставке показывают, как менялся образ женщины в советской фотографии. В экспозиции собрали 50 работ разных лет из собрания галереи. На авангардных идеологических снимках классиков советской фотожурналистики 1920–1940-х годов Аркадия Шайхета, Эммануила Евзерихина, Бориса Игнатовича и Александры Устиновой и других можно увидеть образы жены и матери, труженицы и боевой подруги.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Пресс-служба, kinopoisk.ru, afisha.ru, Global look press, modern-theatre.ru, sovremennik.ru