События июня: Эмма Стоун ― главная злодейка Disney, и португальцы в России со своим самоваром
Кино
«Круэлла»
В кино с 3 июня
Мошенница Эстелла, которую играет Эмма Стоун, мечтает стать звездой в мире моды. В этом ей помогает парочка друзей. И однажды Эстелла знакомится с тщеславной баронессой Фоин Хельман (Эмма Томпсон), у которой берет уроки стервозности и жестокости. И однажды талантливая ученица обходит учителя в мастерстве делать пакости, да к тому же крадет ее любимых далматинцев. Но теперь Эстелла стала Круэллой...
«Тихое место 2»
В кино с 3 июня
Фото: Kinopoisk.ru
Продолжение ужастика 2018 года «Тихое место». Семья Эббот живет на ферме, наполненной монстрами, реагирующими на любой звук. Чтобы не привлекать к себе внимание, люди используют специальные жесты и научились передвигаться беззвучно.
В продолжении первого фильма семья все еще борется со страшными существами, но теперь выясняется, что и во внешнем мире их подстерегает опасность.
«Четыре сапога и барсук»
В кино с 3 июня
Фото: Kinopoisk.ru
Забавный мультфильм про парочку веселых червей, привыкших уютно жить под землей в своих норках. Но однажды их выгоняют из дома и они решают попросить помощи у пиратов. Друзья отправляются в необычное путешествие со множеством приключений. Мультфильм повеселит и маленьких, и взрослых зрителей.
«Ограбление по-джентльменски»
В кино с 10 июня
Фото: Kinopoisk.ru
Ричард Пейс (Пирс Броснан) совершает дерзкий побег из тюрьмы и начинает сотрудничать с молодыми Робин Гудами, грабящими богатых и раздающими деньги бедным. Им предстоит еще одно крупное ограбление, которое они совершат красиво, по-джентльменски. Их цель — Уорнер Шольц (Тим Рот), отмывающий деньги преступников, а заодно и давний враг Пейса.
«Телохранитель жены киллера»
В кино с 16 июня
Фото: Kinopoisk.ru
Продолжение популярного боевика «Телохранитель киллера». В этот раз Майклу Брайсу придется защищать жену киллера, который изрядно потрепал ему нервы при прошлом деле. После того как Майкл, как ему казалось, навсегда попрощался с Дариусом Кинкейдом и его буйной женушкой Соней, эта парочка вновь находит его и просит помощи, ведь на них объявил охоту преступный синдикат.
Зрители вновь увидят на экране Райана Рейнольдса, Сэмюэла Л. Джексона, Сальму Хайек, а также Антонио Бандераса и Моргана Фримана.
«Ледяной драйв»
В кино с 25 июня
Фото: Kinopoisk.ru
Колонна грузовиков, которой управляет опытный водитель Майк, движется по замерзшей поверхности океана к алмазной шахте, чтобы спасти людей из-под обвала. Лед тонкий, а вес каждой машины — 33 тонны. Трещины на льду и снежная буря — ничто по сравнению с опасностями, которые ждут водителей впереди.
Концерты
Фестиваль фаду и португальской культуры
4-5 и 30 июня, Культурный центр ЗИЛ
Фото: Мария Малько
В июне в Москве пройдет фестиваль «Португалия для всех». Перед публикой выступят знаменитые фадишты — исполнители португальских романсов. Перед поездкой в российскую столицу артисты снялись в интернациональной фотосессии по мотивам пьесы Островского «Бесприданница». Концепция фотопроекта объединяет культуры России и Португалии.
4-5 июня Катя Геррейру, Элдер Моутинью, Педру Каштру и Рикарду Паррейра выступят в Культурном центре ЗИЛ. 30 июня споет Кука Розета. К празднику приурочат фотовыставку Ирины Галущенко и Алексея Онищенко «Самое вкусное в Португалии» и дегустацию португальских вин и продуктов.
Митя Фомин
19 июня, «16 тонн»
Фото: www.instagram.com/mf_agent/
Митя Фомин, артист-батарейка, радующий фанатов своим творчеством уже более 20 лет. На концерте он выступит с барабанным шоу Beat Brothers и подарит танцевальный драйв, энергетику и любимые хиты.
«Премия Муз-ТВ 2021»
4 июня, «Мегаспорт»
Фото: www.instagram.com/arthurpirozhkov/
Церемония станет одним из первых событий в мире музыки в 2021 году. Во время шоу определят лучших артистов сразу за два года — 2019 и 2020. Ведущими станут Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак, Александр Ревва и Настя Ивлеева.
На большой сцене выступят: Филипп Киркоров, Артур Пирожков, Светлана Лобода, Zivert, Дима Билан, Николай Басков, Сергей Лазарев, Niletto, Даня Милохин, Jony, Mia Boyka и другие.
Ани Лорак
4 июня, «Барвиха Luxury Village»
Искренность Ани Лорак никого не оставляет равнодушным, как и ее великолепный голос. Все, кто побывает на ее концерте, попадают в атмосферу музыкального волшебства.
Алексей Чумаков
19 июня, ВДНХ
Фото: www.instagram.com/alexchumakoff/
Алексей Чумаков даст концерт под открытым небом — на площади Промышленности ВДНХ. Огромная сцена на воде, невероятный звук и яркие спецэффекты. Артист ждет вас под ракетой, чтобы вместе улететь к звездам.
Artik & Asti
11 июня, «Крокус Сити Холл»
Artik & Asti представят зрителям новое шоу. Только что выпущенные треки, а также давно известные хиты разных лет прозвучат для зрителей.
«Сплин»
26 июня, «Зеленый театр»
Альбом «Тайком» похож и на сборник колыбельных для взрослых, и на ненароком найденный саундтрек к забытому детском фильму. Герои песен живут на стыке снов и яви... Зрители услышат композиции, складывающиеся в добрую историю, вызывающую праздник в сердце.
Театр
«12»
5 июня, «Зарядье»
Спектакль, как и фильм Никиты Михалкова «12», рассказывает о присяжных, обсуждающих уголовное дело об убийстве чеченским юношей приемного отца. Это спектакль-размышление о свободе, сострадании, способности помочь постороннему человеку в беде.
В ролях: Владимир Долинский, Гия Перадзе, Игорь Сергеев, Сергей Радченко, Александр Ведменский, Антон Нетбай, Арсений Зонненштраль, Никита Михалков, Юрий Шипков, Владимир Кочетков, Сергей Степанченко, Николай Бурляев, Александр Кижаев, Рамиз Кялбиев.
«Двое и море»
16 июня, Дом музыки
«Двое и море» — фантазия на тему пьесы Эмилио Карбальидо. Роли в спектакле блестяще исполнили Георгий Дронов и Елена Бирюкова. Постановка рассказывает о странном переплетении судеб двух людей, заблудившихся в жизни. После встречи они начинают конфликтовать, но постепенно становятся близкими и все понимающими...
«Ревизор»
26 июня, Московский театр Олега Табакова. Сцена на Сухаревской
Фото: tabakov.ru
Легендарный спектакль, на котором смеялись все. Роль Городничего исполняет Владимир Машков. Вслед за Гоголем постановщик Сергей Газаров исследует природу обмана.
«Норма»
8 июня, Театр на Малой Бронной. Дворец на Яузе
Фото: masterbrus.com
Максим Диденко поставил спектакль по мотивам романа Владимира Сорокина «Норма». Это синтез музыки, хореографии, перфоманса и диджитал-искусства. «Норма» — проект Театра на Малой Бронной и Мастерской Брусникина.
«Ложные признания»
2 июня, Театр им. Пушкина
В дом богатой вдовы Араминты (Виктория Исакова) поступает на службу молодой и бедный адвокат Дорант (Федор Левин). Он привлекателен и намерен завоевать сердце богачки. Но юношу хотят женить на компаньонке Мартон, а Араминту мать мечтает сосватать за человека их уровня — аристократа.
«Пушкин»
6 июня, Губернский театр
Фото: m-g-t.ru
Губернский театр представляет свой взгляд на жизнь и судьбу Александра Пушкина. Действие спектакля охватывает большой период жизни поэта: со ссылки в Михайловское и приезда туда Пушкина в 1825 году до трагической дуэли в 1837-м.
Выставки
«Коломенское в кинематографе»
До 2 июля, Музей-заповедник «Коломенское»
Выставка погружает в гущу исторических событий, связанных с кино. Посетители окажутся в княжеских палатах, примут участие в крестных ходах, прогуляются по просторам Коломенского и с оружием выступают с русскими воинами против врагов. Гости проживут с героями фильмов знаковые события истории.
«Лики/Лица/Морды»
До 17 июля, Музей AZ
Фото: culture.ru
Варвары изображали морды, чтобы и веселиться, и врагов отпугивать. Христиане изображали лики. Живописцы эпохи Возрождения запечатлели человеческую личность. В Музее AZ лики, лица и морды посмотрят друг на друга и зрителей в XXI веке.
На выставке представлены работы А. Зверева, Д. Краснопевцева, Д. Плавинского, В. Яковлева, В. Янкилевского, О. Целкова, М. Шемякина, Л. Кропивницкого, М. Шпиндлера, Б. Свешникова, В. Калинина, Э. Штейнберга, Л. Пурыгина, И. Лубенникова, Н. Нестеровой, Л. Ротарь, Н. Турновой, Г. Брускина и фотографии художников, сделанные Анатолием Брусиловским и Игорем Пальминым.
«Лорен Гринфилд. Одержимые успехом»
До 27 июня, Мультимедиа Арт Музей
Фото: mamm-mdf.ru
Лорен Гринфилд 25 лет исследовала трансформацию представлений человека о счастье. Результатом ее работы стали более 200 фотографий и несколько документальных фильмов и интервью. Работы, представленные на выставке, покажут, что люди по всему миру — от США до России и Китая ― считают счастьем.
Фото и видео: Kinopoisk.ru, youtube-канал iVideos, Мария Малько, tabakov.ru, masterbrus.com, m-g-t.ru, culture.ru, mamm-mdf.ru
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