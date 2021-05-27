События июня: Эмма Стоун ― главная злодейка Disney, и португальцы в России со своим самоваром

Продолжение ужастика 2018 года «Тихое место». Семья Эббот живет на ферме, наполненной монстрами, реагирующими на любой звук. Чтобы не привлекать к себе внимание, люди используют специальные жесты и научились передвигаться беззвучно.

В продолжении первого фильма семья все еще борется со страшными существами, но теперь выясняется, что и во внешнем мире их подстерегает опасность.

«Четыре сапога и барсук»

В кино с 3 июня