События июля: премьера фильма с Асмус, концерт Маликова и другие яркие мероприятия
Кино
«Первая любовь»
В кино с 7 июля
Пронзительная история о настоящей любви. Школьники Джим и Энн готовятся к поступлению в университет. Но неожиданно в их стройные планы вмешивается разгоревшееся первое серьезное романтическое чувство. Необходимо сделать сложнейший выбор, который определит их будущее…
«Булки»
В кино с 7 июля
Фото: Пресс-служба
Таня Бабанина из подмосковного Протвино мастерски печет и мечтает о своем кафе. Но чтобы исполнить мечту, говорят, нужно выйти из зоны комфорта. И Таня выходит с международным размахом, найдя безумные приключения на свои булки. Одна на Шри-Ланке, без денег, документов и мужа, который изменил ей сразу после свадьбы. Зато с похмельем, в зимнем пальто и... под одной крышей с тремя парнями, которые ей совсем не рады.
«Страна Саша»
В кино с 14 июля
Фото: Пресс-служба
17-летний Саша живет с мамой в солнечном приморском городке. Он любит рисовать граффити и кататься на скейте, у него больше подруг, чем друзей, и он никак не определится, куда поступать. В своей нерешительности он винит отца, бросившего его в раннем детстве. Но знакомство с необычной девушкой Женей и встреча с отцом заставляют Сашу повзрослеть.
«Забытое чудо»
В кино с 16 июля
Фото: Пресс-служба
Одноклассники Дима, Настя и Гоша сбегают от экскурсионной группы в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре и отправляются самостоятельно исследовать ее в поисках сокровищ. В одной из башен монастыря дети случайно обнаруживают волшебный портал, который переносит их в прошлое. С этого момента их основная цель — вернуться домой. Чтобы это сделать, им придется пройти сквозь «чудесный лес» XIV века времен монгольского ига. Помогать одноклассникам будет святой и чудотворец — преподобный Сергий Радонежский.
«Пес-самурай и город кошек»
В кино с 21 июля
Фото: Пресс-служба
Хэнк — смелый пес, мечтающий стать самураем. Только в городе кошек его никто не воспринимает всерьез. Но когда армия пушистых ниндзя угрожает стереть их городок с лица Земли, Хэнк становится единственной надеждой на спасение. Теперь с помощью мудрого учителя и верных друзей он должен в сжатые сроки овладеть навыками великого воина. Только так у него появится шанс победить в эпической битве с могущественным врагом, вооруженным от усов до хвоста.
«Шамшера»
В кино с 22 июля
Фото: Kinopoisk.ru
XIX век. Племя дакойтов сражается за независимость от Британии.
Театр
«Все оттенки голубого»
«Сатирикон», 5 июля
Фото: satirikon.ru
Интригующий и острый спектакль по мотивам реальных событий. Оборот событий в пьесе Владимира Зайцева таков: чтобы спасти семью от развода, 16-летний сын признается родителям, что он гей… В центре сюжета — обычная семья. Отец — военный, мать — экономист. И однажды все переворачивается с ног на голову. Мальчик открыто заявляет, что он не такой, как все… Пьеса отражает актуальный мировоззренческий конфликт, современную проблему отцов и детей, тему личностной свободы в сегодняшнем социуме.
«Алиса в Зазеркалье»
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена, 16 июля
Фото: fomenki.ru
«Алиса в Зазеркалье» — первая постановка для детей в «Мастерской Петра Фоменко». Выбор материала для встречи театра с детской аудиторией, конечно, не случаен. Сказки Кэрролла с их блестящими парадоксами, мерцающими смыслами, загадками входят в золотой фонд детской литературы, а особенный, «филологический» вкус к классике, к слову всегда определял стиль «Мастерской Фоменко».
«Варшавская мелодия»
Продюсерский центр «Ника», 18 июля
Фото: nikatatr.ru
Лирическая история о любви русского парня и польской девушки, рассказанная драматургом Леонидом Зориным в середине прошлого века не только не теряет своей актуальности, но со временем приобретает новое звучание, становясь все более современной.
«Враги. История любви»
«Современник, 12-13 июля
Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look press
Инсценировка романа Башевиса-Зингера про еврея, который чудом спасся во время войны, но не способен распорядиться собой в мирной жизни. Изъеденный рефлексией Герман Бродер мучается иррациональным чувством вины и не в силах выбрать между тремя женщинами. Постановку, удостоенную «Золотой маски», сделал израильский режиссер, создатель «Гешера» Евгений Арье.
Концерты
«Руки вверх!»
Большая спортивная арена «Лужники», 2 июля
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
Простые евродэнс-хиты коллектива, а также сентиментальные истории от Сергея Жукова звучат все так же бодро, как и двадцать лет назад.
«Высокий класс Хиблы Герзмавы»
Школа современной пьесы, 4 июля
Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press
Ей аплодировали в лондонской Королевской опере «Ковент-Гарден», в Метрополитен-опере Нью-Йорка, в Венской опере и миланском Ла-Скала. Она увенчана самыми почетными наградами, среди которых и первое в истории Гран-при Международного конкурса им. Чайковского. На любом языке мира имя Хибла Герзмава означает золотой голос, великолепное актерское мастерство и музыкальность высшего полета.
Дмитрий Маликов
Причал «Мост Багратион», 8 июля
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Музыкальное путешествие по волнам Москва-реки с Дмитрием Маликовым.
«#ЛетоLife2022»: Владимир Пресняков
Shore House, 22 июля
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
22 июля на водной сцене ресторана-яхт-клуба Shore House с живым концертом в рамках музыкального фестиваля #ЛЕТОLIFE2022 выступит Владимир Пресняков.
Фестивали и оупен-эйры
«XVI Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского состоится»
22-27 июля
Фото: Пресс-служба
XVI Международный кинофестиваль им. А. Тарковского «Зеркало» пройдёт с 22 по 27 июля в городах Ивановской области. Специальные показы смотра пройдут в Москве. В конкурсную программу войдут фильмы из Франции, Индии, Греции, Сербии, Колумбии, Казахстана и других стран.
«Фестиваль настольных игр»
Измайловский парк, 2 июля
Фото: Пресс-служба
2 июля в Измайловском парке пройдет фестиваль настольных игр. В программе большая игротека по нескольким направлениям, лаундж зоны и другие активности.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Пресс-служба, Global Look press, kinopoisk.ru, satirikon.ru, fomenki.ru, afisha.ru