События июля: премьера фильма с Асмус, концерт Маликова и другие яркие мероприятия

Таня Бабанина из подмосковного Протвино мастерски печет и мечтает о своем кафе. Но чтобы исполнить мечту, говорят, нужно выйти из зоны комфорта. И Таня выходит с международным размахом, найдя безумные приключения на свои булки. Одна на Шри-Ланке, без денег, документов и мужа, который изменил ей сразу после свадьбы. Зато с похмельем, в зимнем пальто и... под одной крышей с тремя парнями, которые ей совсем не рады.

«Страна Саша»

В кино с 14 июля