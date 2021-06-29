События июля: «Космический джем» вновь в кино, концерт Билана и театральные премьеры
Кино
«Джетлаг»
В кино с 1 июля
Жизнь влюбленных Евгении и Никиты разворачивается на 180 градусов после их ссоры в аэропорту. Они разлетаются в разные стороны света. Она попадает в Берлин, где оказывается на съемках фильма, а он — в Таиланде. Но Никита твердо уверен, что он хочет быть с Женей, поэтому готов преодолеть все трудности на пути к любимой.
Фото: Kinopoisk.ru
«Огрики»
В кино с 1 июля
Милые, зеленые и пахучие огрики живут счастливо на большой свалке. И однажды на драконе они прилетают в городок Нюхвиль, где хотят подружиться с местными жителями. Но те инициативе гостей не рады. Только юный изобретатель Макс и его подружка Лотти понимают, что огрики — настоящие милашки. К тому же только они могут спасти город от катастрофы.
«Страсть, любовь и стволы»
В кино с 1 июля
Фото: Kinopoisk.ru
Молодой наследник медиаимперии Бен влюбляется в дочь заклятого врага своего отца. И в истории начинают кипеть нешуточные страсти.
«Лена и львенок»
В кино с 8 июля
Фото: Kinopoisk.ru
Контрабандисты пытаются переправить редкого белого львенка богатому коллекционеру. Но их план рушится, когда малыш убегает. Звереныша находит девочка Лена, которая в новом для нее городе пока не нашла друзей. Настоящим товарищем для нее становится львенок, которого она назвала Снежком. Но бандиты уже идут по следу...
«Космический джем: Новое поколение»
В кино с 10 июля
Фото: Kinopoisk.ru
Чемпион НБА отправляется в сказочный мир, чтобы спасти сына. Здесь с мультяшками он сражается на площадке с копиями известных баскетболистов.
«Время»
В кино с 22 июля
Фото: Kinopoisk.ru
В отпуске на тропическом острове семья обнаруживает, что всего через пару часов пребывания в райском месте все состарились на несколько лет, а жизнь сжалась до одного дня.
«Круиз по джунглям»
В кино с 28 июля
Фото: Kinopoisk.ru
Исследовательница дикой природы Лили Хоутон планирует отправиться в верховья Амазонки для поисков легендарного дерева, которое индейцы наделяют магическими свойствами. Ее сопровождают утонченный брат и бесшабашный капитан пароходика. В джунглях их ждут опасные амазонские животные, ловушки, подстроенные конкурентами, и встречи со сверхъестественным.
Концерты
Сергей Галанин и «СерьГа»
Академ Джаз Клуб, 1 июля
Драйв гитар, сильный голос Галанина, фолк-мотивы и особая атмосфера, а также всем известные хиты и новые композиции — все это вас ждет на концерте группы «СерьГа».
«Обе две»
Мумий Тролль Music Bar, 2 июля
Екатерина Павлова признается, что не знает, когда у группы день рождения, и не знает, с чего вести отсчет. Тем не менее с десяток лет назад коллектив «Обе две» удивил меломанов новым звучанием: на инди-рок-сцене появилась певица, правдиво рассказывающая об отношениях. За прошедшее время коллектив экспериментировал со звучанием, но главной оставалась эффектная и искренняя интонация харизматичной вокалистки.
Леонид Агутин
Зеленый театр, 16 июля
Наставник шоу «Голос», популярный композитор и певец Леонид Агутин порадует поклонников своей «уютной» лирикой, латиноамериканскими ритмами и мастерством выступать без фонограммы.
Григорий Лепс
Crocus City Hall, 16 июля
Исполнитель хитов «Рюмка водки на столе», «Я счастливый» и других порадует песнями, которые звучат уже на многих застольях, и новыми композициями, которые только собираются ворваться в эфир радиостанций.
Дима Билан
Shore House, 23 июля
Победитель «Евровидения-2008» Дима Билан продемонстрирует на концерте всю свою энергетику, современное звучание и мастерское владение голосом.
Театр
«Лавр»
2, 4 июля, МХАТ им. Горького
Фото: www.mxat-teatr.ru
Арсений, воспитанный дедом, остается один, но вскоре он встречает девушку, которая меняет его жизнь. Совершенный юношей грех ломает его жизнь, но одновременно ставит его на путь искупления и служения людям.
«Как важно быть серьезным»
Театр им. Моссовета. основная сцена, 3, 25, 27 июля
Несерьезная комедия, одна из самых остроумных пьес мирового театра, виртуозная комедия положений с блистательными, легкими, живыми диалогами. «Как важно быть серьезным» — последняя Оскара Уайльда.
Главную женскую роль исполняет Елена Валюшкина.
«Доктор Живаго»
Мастерская Фоменко, новая сцена, большой зал, 4, 18, 31 июля
Фото: www.fomenki.ru/performance/zhivago
Постановка произведения по мотивам мировой классики, романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Юрий Живаго — олицетворение русского христианства, основными чертами которого автору виделись жертвенность и щедрость.
Главные роли в спектакле исполнили звезды российского театра и кино: Полина Кутепова, Ольга Бодрова, Юлия Камышева, Карэн Бадалов, Юрий Титов и другие.
«Там же тогда же»
«Меридиан», 9 июля
Роман, начавшийся в маленькой гостинице, длится 25 лет. Он и она встречаются раз в году в том одном и том же месте. И эти встречи помогают влюбленным прожить до следующего свидания — через год.
«Человек без имени»
«Гоголь-центр», Большой зал, 10, 11 июля
«Человек без имени» — рассказ о путешествии души на пороге смерти. Владимир Одоевский, будучи современником Пушкина, оказался незаслуженно забыт следующими поколениями. Теперь к его творчеству вновь вернулись.
«Бывшие»
ЦДКЖ, 19 июля
Фото: www.касса-цдкж.ру
Красотка Ольга и ее муж адвокат Дмитрий давно развелись и обзавелись новыми семьями. Но к ним в гости собирается папа, которого нельзя расстраивать из-за перенесенного инфаркта. И тогда бывшие окунаются в ложь во имя блага...
Выставки
«Охотники за искусством», Музей русского импрессионизма
Фото: www.afisha.ru
На выставке «Охотники за искусством» посетители увидят работы Кустодиева, Фалька, Кандинского, Коровина, Малевича, Пиросмани и других известных художников. Экспозиция состоит из 70 работ.
«Татьяна Маврина. Ода к радости»
Третьяковская галерея
Фото: www.afisha.ru
Зрители впервые увидят наиболее полную ретроспективу советской художницы Татьяны Мавриной. Оригинальная манера мастера зародились благодаря ее любви к русскому народному искусству. Необычная колористика, лубочность образов и простота сделали ее неподражаемым иллюстратором.
«Эмми Америка. Crazy это сразу»
Мультимедиа Арт Музей
25-летняя Эмми Америка известна в мире глянца. Фотограф движется дальше, и фокус ее внимания все чаще направлен на социально-документальную фотографию и эксперименты с различными медиа. Ее работы отличаются размытостью граней между художественным фото и рекламной кампанией. Каждое ее фото наполнено законченным сюжетом.
Фото и видео: кадры фильмов, Instagram, www.mxat-teatr.ru, www.fomenki.ru, www.касса-цдкж.ру, www.afisha.ru
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