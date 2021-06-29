События июля: «Космический джем» вновь в кино, концерт Билана и театральные премьеры

Кино

«Джетлаг»

В кино с 1 июля

Жизнь влюбленных Евгении и Никиты разворачивается на 180 градусов после их ссоры в аэропорту. Они разлетаются в разные стороны света. Она попадает в Берлин, где оказывается на съемках фильма, а он — в Таиланде. Но Никита твердо уверен, что он хочет быть с Женей, поэтому готов преодолеть все трудности на пути к любимой.