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События июля: «Космический джем» вновь в кино, концерт Билана и театральные премьеры

Об интересных и актуальных событиях месяца, на которые уже сейчас можно строить планы и начинать сборы, рассказывает Passion.ru.
События июля: «Космический джем» вновь в кино, концерт Билана и театральные премьеры

Кино

«Джетлаг»

В кино с 1 июля

Жизнь влюбленных Евгении и Никиты разворачивается на 180 градусов после их ссоры в аэропорту. Они разлетаются в разные стороны света. Она попадает в Берлин, где оказывается на съемках фильма, а он — в Таиланде. Но Никита твердо уверен, что он хочет быть с Женей, поэтому готов преодолеть все трудности на пути к любимой.

«Джетлаг»

«Джетлаг»

Фото: Kinopoisk.ru

«Огрики»

В кино с 1 июля

Милые, зеленые и пахучие огрики живут счастливо на большой свалке. И однажды на драконе они прилетают в городок Нюхвиль, где хотят подружиться с местными жителями. Но те инициативе гостей не рады. Только юный изобретатель Макс и его подружка Лотти понимают, что огрики — настоящие милашки. К тому же только они могут спасти город от катастрофы.

«Страсть, любовь и стволы»

В кино с 1 июля

«Страсть, любовь и стволы»

«Страсть, любовь и стволы»

Фото: Kinopoisk.ru

Молодой наследник медиаимперии Бен влюбляется в дочь заклятого врага своего отца. И в истории начинают кипеть нешуточные страсти.

«Лена и львенок»

В кино с 8 июля

«Лена и львенок»

«Лена и львенок»

Фото: Kinopoisk.ru

Контрабандисты пытаются переправить редкого белого львенка богатому коллекционеру. Но их план рушится, когда малыш убегает. Звереныша находит девочка Лена, которая в новом для нее городе пока не нашла друзей. Настоящим товарищем для нее становится львенок, которого она назвала Снежком. Но бандиты уже идут по следу...

«Космический джем: Новое поколение»

В кино с 10 июля

«Космический джем»

«Космический джем»

Фото: Kinopoisk.ru

Чемпион НБА отправляется в сказочный мир, чтобы спасти сына. Здесь с мультяшками он сражается на площадке с копиями известных баскетболистов.

«Время»

В кино с 22 июля

«Время»

«Время»

Фото: Kinopoisk.ru

В отпуске на тропическом острове семья обнаруживает, что всего через пару часов пребывания в райском месте все состарились на несколько лет, а жизнь сжалась до одного дня.

«Круиз по джунглям»

В кино с 28 июля

«Круиз по джунглям»

«Круиз по джунглям»

Фото: Kinopoisk.ru

Исследовательница дикой природы Лили Хоутон планирует отправиться в верховья Амазонки для поисков легендарного дерева, которое индейцы наделяют магическими свойствами. Ее сопровождают утонченный брат и бесшабашный капитан пароходика. В джунглях их ждут опасные амазонские животные, ловушки, подстроенные конкурентами, и встречи со сверхъестественным.

Концерты

Сергей Галанин и «СерьГа»

Академ Джаз Клуб, 1 июля

Драйв гитар, сильный голос Галанина, фолк-мотивы и особая атмосфера, а также всем известные хиты и новые композиции — все это вас ждет на концерте группы «СерьГа».

«Обе две»

Мумий Тролль Music Bar, 2 июля

Екатерина Павлова признается, что не знает, когда у группы день рождения, и не знает, с чего вести отсчет. Тем не менее с десяток лет назад коллектив «Обе две» удивил меломанов новым звучанием: на инди-рок-сцене появилась певица, правдиво рассказывающая об отношениях. За прошедшее время коллектив экспериментировал со звучанием, но главной оставалась эффектная и искренняя интонация харизматичной вокалистки.

Леонид Агутин

Зеленый театр, 16 июля

Наставник шоу «Голос», популярный композитор и певец Леонид Агутин порадует поклонников своей «уютной» лирикой, латиноамериканскими ритмами и мастерством выступать без фонограммы.

Григорий Лепс

Crocus City Hall, 16 июля

Исполнитель хитов «Рюмка водки на столе», «Я счастливый» и других порадует песнями, которые звучат уже на многих застольях, и новыми композициями, которые только собираются ворваться в эфир радиостанций.

Дима Билан

Shore House, 23 июля

Победитель «Евровидения-2008» Дима Билан продемонстрирует на концерте всю свою энергетику, современное звучание и мастерское владение голосом.

Театр

«Лавр»

2, 4 июля, МХАТ им. Горького

События июля: «Космический джем» вновь в кино, концерт Билана и театральные премьеры

Фото: www.mxat-teatr.ru

Арсений, воспитанный дедом, остается один, но вскоре он встречает девушку, которая меняет его жизнь. Совершенный юношей грех ломает его жизнь, но одновременно ставит его на путь искупления и служения людям.

«Как важно быть серьезным»

Театр им. Моссовета. основная сцена, 3, 25, 27 июля

Несерьезная комедия, одна из самых остроумных пьес мирового театра, виртуозная комедия положений с блистательными, легкими, живыми диалогами. «Как важно быть серьезным» — последняя Оскара Уайльда.

Главную женскую роль исполняет Елена Валюшкина.

«Доктор Живаго»

Мастерская Фоменко, новая сцена, большой зал, 4, 18, 31 июля

События июля: «Космический джем» вновь в кино, концерт Билана и театральные премьеры

Фото: www.fomenki.ru/performance/zhivago

Постановка произведения по мотивам мировой классики, романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Юрий Живаго — олицетворение русского христианства, основными чертами которого автору виделись жертвенность и щедрость.

Главные роли в спектакле исполнили звезды российского театра и кино: Полина Кутепова, Ольга Бодрова, Юлия Камышева, Карэн Бадалов, Юрий Титов и другие.

«Там же тогда же»

«Меридиан», 9 июля

Роман, начавшийся в маленькой гостинице, длится 25 лет. Он и она встречаются раз в году в том одном и том же месте. И эти встречи помогают влюбленным прожить до следующего свидания — через год.

«Человек без имени»

«Гоголь-центр», Большой зал, 10, 11 июля

«Человек без имени» — рассказ о путешествии души на пороге смерти. Владимир Одоевский, будучи современником Пушкина, оказался незаслуженно забыт следующими поколениями. Теперь к его творчеству вновь вернулись.

«Бывшие»

ЦДКЖ, 19 июля

События июля: «Космический джем» вновь в кино, концерт Билана и театральные премьеры

Фото: www.касса-цдкж.ру

Красотка Ольга и ее муж адвокат Дмитрий давно развелись и обзавелись новыми семьями. Но к ним в гости собирается папа, которого нельзя расстраивать из-за перенесенного инфаркта. И тогда бывшие окунаются в ложь во имя блага...

Выставки

«Охотники за искусством», Музей русского импрессионизма

Василий Кандинский, «Сцена с офицером»

Василий Кандинский, «Сцена с офицером»

Фото: www.afisha.ru

На выставке «Охотники за искусством» посетители увидят работы Кустодиева, Фалька, Кандинского, Коровина, Малевича, Пиросмани и других известных художников. Экспозиция состоит из 70 работ.

«Татьяна Маврина. Ода к радости»

Третьяковская галерея

Татьяна Маврина, «Суздаль. Орион»

Татьяна Маврина, «Суздаль. Орион»

Фото: www.afisha.ru

Зрители впервые увидят наиболее полную ретроспективу советской художницы Татьяны Мавриной. Оригинальная манера мастера зародились благодаря ее любви к русскому народному искусству. Необычная колористика, лубочность образов и простота сделали ее неподражаемым иллюстратором.

«Эмми Америка. Crazy это сразу»

Мультимедиа Арт Музей

25-летняя Эмми Америка известна в мире глянца. Фотограф движется дальше, и фокус ее внимания все чаще направлен на социально-документальную фотографию и эксперименты с различными медиа. Ее работы отличаются размытостью граней между художественным фото и рекламной кампанией. Каждое ее фото наполнено законченным сюжетом.

Фото и видео: кадры фильмов, Instagram, www.mxat-teatr.ru, www.fomenki.ru, www.касса-цдкж.ру, www.afisha.ru

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