События февраля: возвращение на экраны звезды «50 оттенков серого», спектакль «Лавр» и не только

Новая картина Ангелины Никоновой («Портрет в сумерках», «Велкам хом»), снятая по мемуарам Карины Добротворской «Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже». Это книга посвящена непростым отношениям Карины с ее мужем, легендарным питерским кинокритиком Сергеем Добротворским. В фильме Карину, правда, зовут Кира (ее играют Аня Чиповская и Виктория Исакова), Добротворского — Добровольский (в исполнении Александра Горчилина), а газету, в которой он публикуется, не «Коммерсант», а «Финансист».

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«Дикая парочка»

На экранах с 11 февраля