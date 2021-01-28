События февраля: возвращение на экраны звезды «50 оттенков серого», спектакль «Лавр» и не только
Кино
«Кто-нибудь видел мою девчонку?»
На экранах с 4 февраля
Новая картина Ангелины Никоновой («Портрет в сумерках», «Велкам хом»), снятая по мемуарам Карины Добротворской «Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже». Это книга посвящена непростым отношениям Карины с ее мужем, легендарным питерским кинокритиком Сергеем Добротворским. В фильме Карину, правда, зовут Кира (ее играют Аня Чиповская и Виктория Исакова), Добротворского — Добровольский (в исполнении Александра Горчилина), а газету, в которой он публикуется, не «Коммерсант», а «Финансист».
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Дикая парочка»
На экранах с 11 февраля
Как в сказке, среди диких, но прекрасных пейзажей по соседству живут Энтони (в исполнении звезды «50 оттенков серого» Джейми Дорнана) и Розмари (в исполнении Эмили Блант). Они просто созданы друг для друга, но наступлению их счастья все время что-то мешает. Внезапно бойкую фантазерку Розмари зовет с собой в Нью-Йорк приезжий ухажер. У мечтательного и застенчивого Энтони остается последний шанс, чтобы любовь всей его жизни не умчалась от него навсегда. У сказки должен быть хороший финал!
«Конек-горбунок»
На экранах с 18 февраля
Экранизация Олегом Погодиным («Непобедимый», «Дом») одноименной сказки Петра Ершова, которая превратилась в масштабный сказочный древнерусский блокбастер, где Ивана-дурака сыграл Антон Шагин, а его верного Конька-горбунка — Павел Деревянко, подаривший CG-персонажу не только голос, но и мимику.
«Друзья навсегда»
На экранах с 25 февраля
Узнав о том, что его неизлечимо больной жене осталось жить полгода, мужчина принимает помощь и поддержку от лучшего друга, который временно переезжает к ним домой. Но его вклад в жизнь семьи оказывается намного больше, чем можно было представить.
Купить билеты на фильм можно здесь.
Концерты
Дэвид Гетта
6 февраля, онлайн
Французская суперзвезда Дэвид Гетта, который занял 1 место в списке лучших диджеев мира в 2020 году, даст бесплатный онлайн-концерт для фанатов со всего мира на вертолетной площадке Burj Al Arab Jumeirah, культового отеля Дубая. Дэвид Гетта посвятит свое выступление городу, который он называет своим домом, и пригласит поклонников со всего мира присоединиться к этому онлайн-мероприятию, призванному поддержать в слушателях надежду и оптимизм в то время, когда мир продолжает бороться с пандемией.
Прямая трансляция будет доступна с 6 февраля 2021 года на YouTube-канале Дэвида Гетты и на странице ВКонтакте. Время начала концерта: 17:00 по московскому времени.
«Романтический вечер в Париже»
13 февраля, Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла
Удивительный вечер, полный музыки и романтики, состоится в стенах собора. Здесь прозвучит музыка выдающихся французских органистов и популярных композиторов, чьи песни стали музыкальным лицом парижских бульваров. В программе — сочинения композиторов-классиков и популярная музыка. Выступят коллектив Belcanto-Orchestra и органистка Анна Суслова, а также скрипач Алексей Донской, пианист Никита Хабин, баянист Юрий Кабанов.
IOWA
7 февраля, «ГлавClub»
За плечами группы IOWA — сотни выступлений в России и за рубежом, на открытых площадках, в концертных залах и клубах. Песни группы звучат повсюду: на радио, в метро, в наушниках ценителей качественной поп-музыки. Поклонники IOWA уже соскучились по живому и непосредственному общению со своими любимцами. Да и сами музыканты готовы к бою! Покорители хит-парадов и авторы эпохальной «Маршрутки» IOWA во главе с Катей Иванчиковой планируют устроить грандиозную вечеринку в «ГлавClub».
«Сплин»
23 февраля, Adrenaline Stadium
Когда из-за ограничений концерты постоянно переносятся и отменяются, приятно, что где-то сохраняются островки стабильности. «Сплин» гарантируют: их выступление в Adrenaline Stadium состоится при любом раскладе. В программе — лучшие песни за все годы существования коллектива и, конечно, трогательные поздравления с зимними праздниками.
Театр
«Лавр»
4 и 15 февраля, МХАТ имени Горького
Роман «Лавр» стал событием, воспевшим силу духа в современной русской литературе. Чтобы воплотить такое произведение на сцене, было необходимо проделать большую работу не только над спектаклем, но и над самим собой. Так и поступили режиссеры Эдуард Бояков и Сергей Глазков. Спектакль рассказывает о духовном пути и безграничных возможностях человеческого духа. Осмыслена каждая его составляющая — костюмы, декорации, язык, свет, символика водной стихии. Для воплощения такого грандиозного замысла понадобились самые современные технологии, в том числе разработанные специально для этой постановки.
«Сказка про последнего ангела»
16-17 февраля, Театр Наций
Спектакль основан на прозе Романа Михайлова и одноименной сказке Алексея Саморядова. Действие спектакля происходит в 1990-е годы. Это смутное время разрухи и перемен уже стало историей, а потому обросло своими типичными, почти сказочными персонажами и особой мифологией. Главный герой Андрей по воле судьбы оказывается в психбольнице. Как ни странно, именно в этом ужасном месте у него впервые появятся настоящие друзья и надежда на перемены в жизни. Андрей пройдет долгий путь к мечте, умрет и воскреснет в новом облике.
«Сад»
11-14 февраля, Электротеатр «Станиславский»
В основу спектакля легла пьеса Алексея Шипенко, российского драматурга, сегодня живущего в Германии. Пьеса основана на событиях, произошедших в Португалии в XIV веке. Инес де Кастро или, как называют ее в Португалии, Инеш ди Каштро — возлюбленная инфанта Педру I — была фрейлиной его законной жены, но Педру влюбился в нее с первого взгляда. Чувство оказалось столь глубоким, что вскоре Педру уже не мыслил жизни без нее. Чтобы никто не мешал их встречам, он построил для Инеш замок с прекрасным садом (позже его стали называть «Дворец слез»). Инеш родила ему четверых детей. А когда умерла законная супруга Педру, инфант сразу же тайно обвенчался с Инеш. История португальских Ромео и Джульетты закончилась трагически: отец Педру, король Афонсу IV, казнил Инеш, пока сын был в отъезде.
«Цветы для Элджернона»
7 и 28 февраля, РАМТ
В основе романа лежит история фантастического опыта по улучшению интеллекта путем хирургического вмешательства. Герой Чарли, слабоумный уборщик в пекарне, дает согласие двум ученым на проведение эксперимента над своим мозгом. Ранее эти ученые успешно прооперировали мозг мыши, получившей имя Элджернон, и теперь готовы взяться за человека... Режиссер Юрий Грымов утверждает, что главная цель этого спектакля — «чтобы никто не остался равнодушным». Это история вне времени и пространства, она о человеческих чувствах, о том, что делает человека личностью, а фантастический эксперимент — лишь повод и способ передать содержание.
По материалам порталов kinopoisk.ru, afisha.ru, kudago.com
Фото: kinopoisk.ru, kudago.com, depositphotos
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