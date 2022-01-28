События февраля: долгожданные концерты Земфиры и другие яркие мероприятия

В любых отношениях случаются кризисы. Самый романтичный день в году приготовил героям серьезные испытания. Найдут ли они в себе силы справиться или испугаются и разойдутся? Фильм о том, что настоящая любовь способна победить все, даже если стрела Амура случайно попала не туда...

Главные роли в комедии исполнили: Максим Виторган, Кирилл Плетнев, Александр Яценко, Олеся Судзиловская, Марк Богатырев, Юрий Чурсин и другие.

«Другое имя»

В кино с 3 февраля