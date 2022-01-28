События февраля: долгожданные концерты Земфиры и другие яркие мероприятия
Кино
«День слепого Валентина»
В кино с 3 февраля
В любых отношениях случаются кризисы. Самый романтичный день в году приготовил героям серьезные испытания. Найдут ли они в себе силы справиться или испугаются и разойдутся? Фильм о том, что настоящая любовь способна победить все, даже если стрела Амура случайно попала не туда...
Главные роли в комедии исполнили: Максим Виторган, Кирилл Плетнев, Александр Яценко, Олеся Судзиловская, Марк Богатырев, Юрий Чурсин и другие.
«Другое имя»
В кино с 3 февраля
Фото: Kinopoisk.ru
Лиза (https://www.passion.ru/label/svetlana-hodchenkova) живет в шикарном особняке в окружении элитных собак, дорогой мебели и прочей роскоши. Внешне она кажется совершенно холодной и отстраненной, но изнутри ее раздирает тайна, которую она скрывает ото всех. И как далеко она зайдет, чтобы ее прошлые истории не стали достоянием общественности?
«Анчартед: На картах не значится»
В кино с 10 февраля
Фото: Пресс-служба
Фильм рассказывает о первом путешествии в поисках сокровищ смекалистого Нейтана Дрейка (Том Холланд). Компанию ему составляет хитроумный Виктор «Салли» Салливан (Марк Уолберг). Им предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории и разгадать загадку исчезновения брата Нейтана. Фильм основан на одной из самых продаваемых в мире компьютерных игр.
«Пиноккио: Правдивая история»
В кино с 17 февраля
Фото: Пресс-служба
Новая версия известной на весь мир сказки Карло Коллоди. Мастер Джеппетто создал деревянную куклу Пиноккио, которая может говорить и двигаться как человек. Однажды Пиноккио встречает странствующий цирк сеньора Моджафокко и решает присоединиться к нему. Он влюбляется в приемную дочь Моджафокко Беллу. Ради нее Пиноккио должен стать настоящим мальчиком, поэтому со своим верным другом, сверчком Бронтолоне, он отправляется на поиски колдуньи Люсинды, чье волшебство может ему помочь.
«Лулу и Бриггс»
В кино с 23 февраля
Фото: Kinopoisk.ru
Офицер морского спецназа Бриггс везет в Калифорнию служебную собаку Лулу. Но задание не такое простое, как может показаться с первого раза. В пути Бриггс узнает о себе много нового и познает, что такое настоящая дружба.
Театр
«Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена»
14, 22-23 февраля, МХТ им. Чехова
Режиссер Виктор Крамер и Константин Хабенский написали пьесу по нескольким источникам: жизни барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена, рассказам барона, трудам Карла Лебрехта Иммермана и Генриха Теодора Людвига Шнорра. Барон Мюнхгаузен попробовал создать свой мир — иллюзорный, но в котором радостно жить.
«Женихи»
13 февраля, Творческое объединение «Телетеатр»
Комедия по пьесе Сергея Белова «Невинная девушка на шестом месяце» режиссера Михаила Елисеева. История рассказывает о поисках мужа для беременной дочери. Каждого претендента родители испытывают по-особому: кого-то ружьем, кого-то жалостью, следующего — крепким словом.
«Спасатель»
11, 22 февраля, Театр Антона Чехова
Комедию «Спасатель» поставили по пьесе канадского драматурга Норма Фостера «Джонни и Барри». Действие разворачивается вокруг трех героев Джонни (Федор Добронравов), Барри (Геннадий Хазанов) и Рози (Александра Розовская/ Дарья Макарова). Каждый из них стоит за свою правду. «Спасатель» — о том, как важно иметь опору, верить в себя и учиться быть счастливым.
«Мне 30 лет»
18-20 февраля, «Гоголь-центр»
Спектакль музыканта и сценариста Василия Зоркого. Спектакль основан на колонках «Неизвестный горожанин», которые Василий писал в 2014-2016 годах. Это размышления о жизни человека на рубеже третьего десятка в современной Москве. О себе, друзьях, любви и отношениях, о работе, о том, что происходит вокруг.
Концерты
Жанна Агузарова
5 февраля, Главклуб
Фото: Anton Belitsky/ Global Look press
Жанна Агузарова не нуждается в представлении. Королева русского рок-н-ролла и обладательница одного из самых ярких голосов в истории отечественной музыки уже много лет не способна оставить равнодушными землян-меломанов.
LP
13 февраля, Crocus City Hall
Лаура Перголицци — одна из самых известных исполнительниц баллад в стиле поп-рок. До того как начать петь, она сочиняла песни для Шер, Кристины Агилеры и Рианны.
Энрике Иглесиас
14 февраля, СКРК «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» им. Яшина»
Фото: East News
В День всех влюбленных в Москве выступит сладкоголосый Энрике Иглесиас. Энрике — известный представитель латиноамериканской музыки в мире, а в его коллекции есть «Грэмми» и American Music Awards.
Земфира
24, 26 февраля, Music Media Dome
Одна из самых загадочных певиц современности порадует фанатов несколькими долгожданными концертами. Кстати, билеты на выступления Земфиры раскупили за считаные часы.
Теона Контридзе
26 февраля, «Мумий Тролль Music Bar»
Теона Контридзе исполняет кабаре-джаз. Это шоу с популярными эстрадными песнями, танцевальными номерами. Ее динамичная музыка позволяет расслабиться на танцполе. И мало кто удержится от того, чтобы не подпеть эмоциональной артистке.
«Танцы минус»
26 февраля, «1930»
В начале нулевых они завоевали сердца поклонников своей харизмой — брутальной и отчаянной. Дискография «Танцев минус» умещается в три альбома, но по сей день коллектив сохраняет колкое звучание и небанальную текстоцентричность.
Выставки
«Густав Климт. Золото модерна»
До 13 февраля, Artplay
Фото: Marilla Sicilia/ Global Look press
На выставке «Густав Климт. Золото модерна» зрители увидят все основные произведения, сделавшие художника мировой знаменитостью. Благодаря технологии «360» зрители ощутят себя внутри его полотен. Работы «золотого периода» Климта буквально светятся изнутри, по силе воздействия на зрителя их можно сравнить с иконами.
«Русский Константинополь»
До 23 февраля, Музей Востока
Это третья выставка, которую в Музее Востока организует историк моды Александр Васильев. Выставка посвящена истории белой эмиграции 1920-х годов в столице Османской империи Константинополь (название Стамбула до 1930 года). На выставке представлено более 100 экспонатов из коллекции фонда Александра Васильева, Музея Востока, фонда Марджани и Дома русского зарубежья: инкрустированная мебель, ковры, вышивки, утварь, богато декорированная одежда и традиционная обувь.
«Константин Коровин и его ученики»
До 23 февраля, Новый Манеж
Фото: Пресс-служба музея
В Новом Манеже подготовили ретроспективу живописных и театральных работ первого русского импрессиониста и его учеников. Среди них — академик Сергей Герасимов, художники Большого театра Федор Федоровский и Петр Вильямс, Алексей Исупов, представитель Парижской школы Георгий Лапшин. Каждому из них Коровин помог сформировать творческую индивидуальность.
«Панорама Венеции. Открытие бесконечного горизонта»
До 27 февраля, Музей архитектуры им. Щусева
Фото: BAO/ Global Look press
Выставка в Музее архитектуры им. Щусева посвящена истории венецианской панорамы как отдельного жанра в искусстве. С помощью современных технологий здесь воссоздали 23-метровую «Панораму Венеции», которую Джованни Бьязин и его сын Витторио создали в качестве художественного аттракциона для Национальной художественной выставки 1887 года в Венеции. Также здесь представлены парадные виды города на воде XVIII века.
«Российская империя»
До 1 марта, Исторический музей
Фото: Пресс-служба/ shm.ru
Выставка посвящена 200-летней истории Российской империи. В экспозиции собрали более 400 артефактов разных лет: портреты российских императоров, военные и придворные мундиры, модели кораблей, награды и церковная утварь. Среди экспонатов выделяется обмундирование Петра I и кафтан, который надела будущая императрица Екатерина II во время дворцового переворота.
Фото и видео: Starface, пресс-служба, shm.ru, kinopoisk.ru, afisha.ru, East News, Anton Belitsky, Marilla Sicilia, BAO/ Global Look press