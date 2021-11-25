События декабря: новый «Человек-паук», режиссерский дебют Литвиновой и другие яркие мероприятия

Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, и теперь все Белогорье готовится к пиру на весь мир. Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу, решая типичные для почти любой пары молодоженов проблемы. В каком платье пойти под венец невесте? Кольца — простые или волшебные? Свадебное путешествие — на куриных ногах или в ступе?

В самый разгар приготовлений к празднику зло снова напоминает о себе: Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве. Для жителей Белогорья это волшебный мир, в котором люди перемещаются на странных колесницах, разговаривают с плоскими дощечками и не в состоянии отличить настоящую магию от дешевой детской игрушки.

Но выясняется, и в этом мире, бок о бок с обычными людьми, неплохо устроились герои старых сказок, и с их помощью у Ивана есть шанс окончательно победить древнюю Тьму.

«Вестсайдская история»

В кино с 9 декабря