События декабря: новый «Человек-паук», режиссерский дебют Литвиновой и другие яркие мероприятия
Обращаем ваше внимание, что в связи с эпидемиологической обстановкой работа кинотеатров, театров, концертных площадок и других учреждений культуры может меняться. Следите за новостями.
Кино
«Человек-паук: Нет пути домой»
В кино с 15 декабря
Впервые в киноистории Человека-паука разоблачили. Теперь геройские подвиги стали неотделимы от обычной жизни. И, чтобы не подвергать жизнь близких опасности, Питер Паркер обращается за помощью к Доктору Стрэнджу. Но ситуация становится еще хуже. Питеру предстоит величайшее испытание, которое навсегда изменит не только его будущее, но и будущее всей киновселенной.
«Последний богатырь: Посланник тьмы»
В кино с 23 декабря
Фото: Пресс-служба
Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, и теперь все Белогорье готовится к пиру на весь мир. Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу, решая типичные для почти любой пары молодоженов проблемы. В каком платье пойти под венец невесте? Кольца — простые или волшебные? Свадебное путешествие — на куриных ногах или в ступе?
В самый разгар приготовлений к празднику зло снова напоминает о себе: Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве. Для жителей Белогорья это волшебный мир, в котором люди перемещаются на странных колесницах, разговаривают с плоскими дощечками и не в состоянии отличить настоящую магию от дешевой детской игрушки.
Но выясняется, и в этом мире, бок о бок с обычными людьми, неплохо устроились герои старых сказок, и с их помощью у Ивана есть шанс окончательно победить древнюю Тьму.
«Вестсайдская история»
В кино с 9 декабря
Фото: Пресс-служба
Стивен Спилберг представляет свою интерпретацию знаменитого мюзикла 1961 года. Бессмертная музыка Леонарда Бернстайна и выверенная хореография переносят на большой экран историю противостояния двух нью-йоркских уличных банд, и рассказывают о невероятной любви юноши и девушки из двух враждебных группировок.
«Три богатыря и конь на троне»
В кино с 30 декабря
Фото: Пресс-служба
Конь Юлий вляпался в очередную историю. А из-за Бабы Яги Юлий и Князь поменялись телами. Теперь конь восседает во дворце и занимается делами Киева, а Князь пашет поле. Но долго так продолжаться не может, и за дело берутся три богатыря.
«Матрица: Воскрешение»
В кино с 16 декабря
Премьеру очередного фильма о Нео и Тринити перенесли с мая 2021-го на декабрь — из-за пандемии коронавируса.
В «Матрице: Воскрешении» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс снимались Яхья Абдул-Матин II, Нил Патрик Харрис, Кристина Риччи.
Театр
«Женщины Есенина»
МХАТ им. М. Горького, 3-4 декабря
Фото: Пресс-служба
Поэт – это не тот, кто пишет стихи, а тот, кто платит за них своей судьбой. Жизнь Сергея Есенина – это вечный поиск счастья и вечное разочарование. Спектакль расскажет о тайнах детства и семьи всенародно любимого русского гения, с этой стороны на творчество и жизнь поэта еще никто не смотрел.
В жизни Есенина было несколько больших романов, отразившихся в его поэзии. Почти все они заканчивались трагически.
«Шахматы»
МДМ, 1-5, 7-8, 10-12, 18-19,25-26, 31 декабря
В разгар холодной войны за титул чемпиона мира в итальянском Мерано бьются гроссмейстер Анатолий Сергиевский и американец Фредди Трампер. Победив в чемпионате, Сергиевский с помощью ЦРУ бежит на Запад. Через на мировом первенстве Сергиевский представляет Великобританию. Здесь же оказываются Трампер, сотрудник КГБ Молоков, советская жена Сергиевского Светлана и агент Уолтер. И у каждого из них — своя игра...
«Служанки»
Театр Романа Виктюка, 11-12 декабря
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
Зрители следят за историей «Служанок», искренне сопереживая нерадивым преступницам, смеясь над остроумными замечаниями Мадам и хлопая во время зажигательных танцев под Далиду.
Режиссер превратил тяжелое абсурдистское произведение в праздничную феерию — и изменил историю постсоветского театра. Спустя двадцать пять лет бесконечных аншлагов в этой победе уже невозможно усомниться.
«Северный ветер»
МХТ им. Чехова, 9, 18, 29 декабря
Режиссерский дебют Рената Литвинова. Она поставил спектакль по своей же пьесе. Автор говорит, что это спектакль «о Севере, Смерти и Любви», жанр обозначен как «реальная фантасмагория». На сцене — артисты труппы МХТ и сама Рената Литвинова.
«Барабаны в ночи»
Театр им. Пушкина, 12 декабря
Спектакль по пьесе «Барабаны в ночи» поставил мастер абсурдистских зрелищ Юрий Бутусов. Главные роли исполняют Александр Матросов, Александра Урсуляк и приглашенный из «Сатирикона» Тимофей Трибунцев.
Концерты
Юля Паршута
Урбан, 2 декабря
«Просто довольная и умиротворенная. Потому что наконец-то мы сможем с вами спокойно встретиться без всяких переживаний и волнений. Мой ближайший концерт (Москва, 2 декабря) будет проходить по правилам Covid-free. Будем вместе петь, танцевать, плакать и смеяться... Ждете? Я очень-очень», — написала Юля в Instagram преддверии концерта.
Новогодний «Голос»
Crocus City Hall, 7 декабря
На сцену выйдут лучшие участники знаменитого шоу и их наставники: Валерий Меладзе, Полина Гагарина, Дима Билан, Григорий Лепс, Пелагея, Леонид Агутин, Валерий Сюткин.
«Руки вверх!»
Crocus City Hall, 6 декабря
«Руки вверх!» — одна из самых популярных поп-групп последнюю четверть века. Простые евродэнс-хиты коллектива и сентиментальная лирика Сергея Жукова по-прежнему залог успеха коллектива.
«Лучшие хиты Nautilus Pompilius»: Вячеслав Бутусов
Crocus City Hall, 4 декабря
В начале 1990-х любимцами публики стали лирики из Nautilus Pompilius. Вячеслав Бутусов специализировался на декадентских песнях о сложных и невероятно красивых внутренних переживаниях. Следующему поколению меломанов группа запомнилась удачным попаданием в кинодилогию Алексея Балабанова «Брат». Именно в этом фильме звучит «Гудбай, Америка». Ее и «Титаник», «Крылья» и «Прогулки по воде» Бутусов до сих пор поет на концертах.
XXVI Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон»
Кремлевский дворец, 10 декабря
Церемония вручения музыкальной Премии и самое долгожданное концертное событие года пройдет в формате covid-free.
В 2021 году главное событие отечественной музыкальной сцены состоится в присутствии зрителей и в уникальной атмосфере, которая на протяжении почти тридцати лет — неотъемлемая составляющей церемонии. Зрители увидят любимых артистов: Диму Билана, Яшмукеб Юлию Савичеву, Ирину Дубцову, Иракли, Александра Панайотова, Николая Баскова, Эмина, Славу, Ани Лорак и многих других.
«Рождество с Григорием Лепсом»
Crocus City Hall, 19 декабря
Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» споет лучшие и давно любимые песни и исполнит новые композиции. В этот вечер на сцене с Григорием Лепсом выступят его друзья.
Выставки
«Илья Репин: известный и неизвестный»
Третьяковская галерея
Фото: Пресс-служба
Традиционные «репинские» залы постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке наполнили произведениями «неизвестного» Репина — живописью и графикой разных лет из фонда самой Третьяковки, несколькими работами из частных собраний и региональных музеев. Помимо художественных произведений, на выставке представлена мультимедийная программа об истории создания и современном процессе реставрации картины, называемой в народе «Иван Грозный убивает своего сына».
Михаил Врубель
Новая Третьяковка
Фото: Пресс-служба
Впервые с 1956 года экспозиция объединит произведения Михаила Врубеля из Третьяковской галереи и Русского музея. Всего представят более 300 работ из девяти музеев и семи частных коллекций. На выставке воссоединятся две части картины «Пророк» (из разных музеев) и сразу три «Демона».
«Бывают странные сближенья»
Музей изобразительных искусств им. Пушкина
Фото: Пресс-служба
Известный французский куратор Жан-Юбер Мартен, любитель перемешивать экспонаты из разных культур и эпох, взял за основу собрание Пушкинского музея, добавил экспонаты из других коллекций и соединил в одном пространстве картины старых и современных мастеров, древние артефакты, мумии животных и современное искусство.
«Высокий полет Мелвина Соколски»
Lumiere Gallery
Фото: Пресс-служба
Мелвин Соколски начал снимать в 10-летнем возрасте камерой отца. А в 21 год уже работал в Harper’s Bazaar. Со временем манера Соколски изменила фешн-фотографию.
Экспозиция Дома Достоевского
Московский дом Достоевского
Фото: goslitmuz.ru
К 200-летию Федора Достоевского отреставрировали квартиру, где прошла юность писателя. Экспозиция первого этажа посвящена московскому детству писателя и его семье. Залы второго этажа посвящены творчеству. На третьем этаже представлены мультимедийные инсталляции о том, как творчество Достоевского отразилось в культуре.
Фото и видео: Kinopoisk.ru, пресс-служба, afisha.ru, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press, goslitmuz.ru