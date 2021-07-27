События августа: Брюс Уиллис снова в деле, концерт Полины Гагариной и виртуальные музеи

Премьера Дениса Азарова. Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Олейников, Лев Друскин, Леонид Липавский, Николай Заболоцкий. Это спектакль о них и не совсем о них. Спектакль о чуде, в обязательный приход которого все они так верили, и которого не дождались. О смешном. О страшном — о судьбах поэтов, писателей, философов 20-30-х годов XX века.

«День рождения»

Театр им. Моссовета, 15, 26 августа