События августа: Брюс Уиллис снова в деле, концерт Полины Гагариной и виртуальные музеи
Кино
Отряд самоубийц: Миссия навылет
В кино с 5 августа
Тюрьма Бель Рив — одно из самых гнилых мест на Земле. Отсюда мечтают побыстрее выйти даже самые отъявленные преступники. Здесь содержат злодеев, имеющих сверхспособности. Но эта же тюрьма является базой рекрутов суперсекретного проекта «Отряд самоубийц». Фильм является сиквелом к «Отряду самоубийц» 2016 года.
Фото: Kinopoisk.ru
«Полночь на злаковом поле»
В кино с 5 августа
Фото: East News
Действие фильма разворачивается в 2004 году. Агенты ФБР стараются накрыть сеть торговцев людьми. Во время спецоперации они понимают, что их дело пересекается со старым расследованием серийных убийств женщин. Для достижения целей сотрудники ФБР объединяются с местным детективом и идут наперекор начальству.
«Бука. Мое любимое чудище»
В кино с 5 августа
Фото: Kinopoisk.ru
Принцесса Варвара учинила скандал в царском дворце, сбежав в лес на поиски прекрасного принца. Но она попадает в плен лесному разбойника Буки. Но неугомонная Варвара начинает устанавливать свои порядки и превращает жизнь чудища в кошмар.
«Главный герой»
В кино с 12 августа
Фото: Kinopoisk.ru
Сотрудника крупного банка живет по накатанной, пока внезапно не понимает, что мир вокруг — это часть видеоигры. А он не главный, а второстепенный герой. Хватит ли ц него смекалки и сил спасти мир, завоевать внимание любимой и переписать ход событий?
«Босс-молокосос — 2»
В кино с 19 августа
Братья Тим и Тед повзрослели. Тед стал гендиректором инвестиционного фонда, а Тим женился и обзавелся двумя дочками Тиной и Табитой. Табита умная и усердная девочка, лучшая ученица класса. А малышка Тина агент компании BabyCorp. Тина с отцом и дядей начинает противостоять злому гению Армстронгу, выращивающему злобных малышей.
«Легенда о Зеленом Рыцаре»
В кино с 26 августа
Фото: Kinopoisk.ru
Сэр Гавейн принимает вызов таинственного Зеленого Рыцаря и отправляется из Камелота в странствие в проклятые земли, чтобы отстоять свою честь.
Концерты
«Velvetовый движ»: Елка, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Burito
Gazgolder, 1 августа
Лейбл Velvet проводит фестиваль со своими артистами и друзьями. Главными звездами вечера станут Владимир Пресняков, Елка, Burito, Звонкий и другие артисты.
Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Андреа Бочелли
Частный пляж Андреа Бочелли, 3 августа
Нетребко и Юсиф Эйвазов встречаются на одной сцене с Андреа Бочелли и Андреа Гриминелли (флейта). Во время эксклюзивного концерта под открытым небом на частном пляже Бочелли, Bagno Alpemare (Форте дей Марми), VIP-гости услышат самые яркие произведения оперы и оперетты, а также отведают блюда элитной кухни, наслаждаясь изысканной обстановкой и завораживающей красотой Лигурийского побережья.
Полина Гагарина
Gipsy, 6 августа
Фото: East News
Победительница одного из сезонов «Фабрики звезд» и участница «Евровидения-2015» порадует меломанов своим неподражаемым голосом и любимыми композициями.
Владимир Кузьмин
Зеленый театр ВДНХ, 7 августа
Виртуозный гитарист, рок-романтик, артист с большой харизмой, певец с оригинальным тембром. Это все о Владимире Кузьмине. Поклонники музыканта следят за его творчеством уже несколько десятилетий, есть среди них и много молодежи. Во время концерта каждый из них получит незабываемые эмоции.
«Би-2»
Shore House, 13 августа
Слухи о смерти качественной рок-музыки обсуждают уже не первый год. «Би-2» своими фееричными шоу раз за разом доказывают: рок жил, рок жив, рок будет жить.
«Summeet»: Земфира, «ЛСП», Shortparis, «Куртки Кобейна»
Олимпийский комплекс «Лужники», 28 августа
Все участники трехдневного фестиваля Summeet еще неизвестны. Но уже точно ясно, что в «Лужниках» выступит Земфира и Шура Би-2 со своим проектом «Куртки Кобейна».
Театр
«Пир»
Театр Романа Виктюка, 6 августа
Фото: teatrviktuka.ru
Премьера Дениса Азарова. Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Олейников, Лев Друскин, Леонид Липавский, Николай Заболоцкий. Это спектакль о них и не совсем о них. Спектакль о чуде, в обязательный приход которого все они так верили, и которого не дождались. О смешном. О страшном — о судьбах поэтов, писателей, философов 20-30-х годов XX века.
«День рождения»
Театр им. Моссовета, 15, 26 августа
Фото: Елена Лапина/ mossoveta.ru
«День рождения» — первая полнометражная пьеса одного из самых влиятельных британских драматургов Гарольда Пинтера, лауреата Нобелевской премии, обладателя многочисленных литературных и театральных премий. Пьеса является одним из самых часто ставящихся на сцене произведений автора. В ее основе почти детективная история. За человеком, проживающим в пансионе на берегу моря, приезжают двое загадочных персонажей.
«Дядя Лева»
Театр на Малой Бронной, 23, 27 августа
Поставил спектакль по пьесе Леонида Зорина Константин Богомолов. В 1974-м пьесу «Покровские ворота» в театре на Бронной ставил Михаил Козаков. В спектакле сыграют Игорь Верник, Александра Ребенок, Александр Семчев, Ирина Старшенбаум и другие.
«Операция "Модильяни"»
Театральный центр «Вишневый сад», 29 августа
Фото: www.vishnevii-sad.ru
Положение, в котором однажды утром обнаруживают себя герои этой замысловатой истории, пикантно и крайне запутано! А комичность ситуации то и дело уводит внимание зрителей от самого главного — изощренного преступления! И только в финале детективной комедии становится ясно, кто все это затеял.
Выставки
«Чак Клоуз. Infinite»
Галерея Гари Татинцяна
Чак Клоуз — современный американский художник, один из крупнейших представителей фотореализма. Мастер с детства страдает проблемами с запоминанием. Создавать «живые» портреты ему помогает система собственной разработки. Во время работы он делит полотна с помощью сетки и заполняет каждую ячейку отдельно. На каждую картину у художника уходит около года. В Москве его выставка проходит впервые.
Николай Фешин
Третьяковская галерея
В историю русского и американского искусства Николай Фешин вошел как великолепный портретист. Ему заказывала портрет голливудская звезда немого кино Лиллиан Гиш, а изображение сидящей на столе девятилетней Вари Адоратской ставится исследователями в один ряд с «Девочкой с персиками» Серова и «Стрекозой» Репина. В год 140-летия со дня рождения Фешина Третьяковская галерея представляет его персональную выставку из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан.
VR Gallery
Центр «Марс»
Фото: Пресс-служба студии «АртДинамикс»/ afisha.ru
Центр «М`АРС» с инновационной студией ArtDynamics представляют новый проект VR-Gallery. Его основа — созерцание предметов искусства и мест, в которых они экспонируются. Зрители увидят в мельчайших подробностях полотна великих мастеров, пройдутся по залам галерей и музеев с мировым именем.
Фото и видео: Kinopoisk.ru, East News, Universal Pictures Russia, teatrviktuka.ru, afisha.ru, Елена Лапина/ mossoveta.ru, vishnevii-sad.ru, Instagram, пресс-служба студии «АртДинамикс»
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