События августа: Боярская на сцене МТЮЗа, шедевр Кончаловского в кино и другие яркие мероприятия
Кино
«Русалка и дочь короля»
В кино с 11 августа
Фото: Пресс-служба
Девчонка Мари-Жозеф воспитывалась в монастыре и всегда считала себя сиротой. Но оказалось, что ее отец жив и здоров, и это сам «король-солнце» Людовик XIV.
Очутившись во дворце, юная принцесса случайно находит подземное озеро. Там живет одинокая русалка, которую украли придворные чародеи. Они верят, что ее неисчерпаемый источник жизненных сил поможет королю стать бессмертным.
Две девушки — пленница-русалка и его тайная дочь — становятся лучшими друзьями. Но перед Мари-Жозеф встает непростой выбор: освободить русалку и дать ей возможность вернуться к детям или спасти отца и обрести собственную семью.
«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»
В кино с 11 августа
Фото: Пресс-служба
К 85-летию Андрея Кончаловского в прокат выходит его фильм «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж».
Шедевр Андрея Кончаловского, снятый в 1967 году, вышел на широкий экран только 20 лет спустя. Это история любви кроткой и гордой Аси-хромоножки к непутевому шоферу Степану. Несмотря на то что парень не хочет жениться, она решается родить от него ребенка. Действие происходит где-то на Волге во время сбора урожая зерновых, и к девушке приезжает из города с предложением руки и сердца серьезно влюбленный в нее мужчина. Но Ася его отвергает...
«Барбоскины Team»
В кино с 25 августа
Фото: Пресс-служба
Барбоскины мечтают прославиться и покорить интернет. Они умеют танцевать и снимать смешные ролики, которые собирают лайки и просмотры, но до настоящих звезд интернета, таких как Кошечка Кэт, им еще далеко. По случайности Кэт становится их соседкой, между ними завязывается не только дружба, но и соперничество. Наставница Кэт не очень рада конкурентам и пытается внести разлад в дружную семью.
«Лена и справедливость»
В кино с 25 августа
Фото: Пресс-служба
Почти в любом городе России можно найти площадь с бюстом Ленина, чучела медведей в авторитетных особняках, а в магазинах могут легко предложить «санкционочку». Только вот со справедливостью все немного сложнее…
Лена обычная женщина, втайне мечтающая о красивой свадьбе, но ее избранник волею случая лишился паспорта и теперь вместо загса с завидной периодичностью попадает в полицейский участок. И стало уже доброй традицией, что она вызволяет его, повышая материальный статус заинтересованных лиц.
Однако Лена — женщина с сильным характером и готова сражаться за свое счастье, любовь и справедливость хоть каждый день…
«После. Долго и счастливо»
В кино с 25 августа
Фото: Kinopoisk.ru
Любовь Тессы и Хардина с каждым новым испытанием становилась все крепче, а страсть — все сильнее. Вот только Хардин никак не может усмирить своих демонов, в то время как Тесса уже не та наивная девушка, чей мир он перевернул с ног на голову. Она чувствует, что в вечных попытках спасти Хардина может потерять саму себя...
Театр
«24 +»
«Театр.doc», 17, 21 августа
Фото: vk.com/teatrdoc
Спектакль — взрослый разговор об интимных отношениях. Классический любовный треугольник превращается в эксперимент по созданию нового мирового порядка. Муж, жена и любовник попадают в ситуацию, когда невозможно отказаться друг от друга, и пытаются как-то с этим жить.
«Таланты и поклонники»
Театр им. Маяковского, 24 августа
Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press
«Таланты и поклонники» — первая работа режиссера Миндаугаса Карбаускиса в Театре Маяковского. Спектакль о природе артистического дара, о счастье и уязвленности театральным гением, о свободе и бесконечной зависимости — о театре.
«Lе Тартюф. Комедия»
Театр на Таганке, 10-11 августа
Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press
В спектакле «Lе Тартюф. Комедия» Юрий Муравицкий переосмысляет традиции французского фарса и жанра комедии.
«Леди Макбет нашего уезда»
МТЮЗ, 20 августа
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
Режиссер московского ТЮЗа Кама Гинкас инсценирует знаменитую прозу Лескова: прекрасная, влюбленная и живущая в «золотой клетке» Катерина Львовна начинает строить свой рай с любовником, убивая по ходу дела свекра, мужа и малолетнего племянника, постепенно превращаясь в чудовище. В главной роли Елизавета Боярская.
«Мизери»
Современный театр антрепризы, 21, 26 августа
Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press
Спектакль поставили по роману Стивена Кинга. Это захватывающее сочетание остросюжетного триллера и психологической драмы. Мизери — один из самых виртуозных психологических триллеров писателя. В основе сюжета произведения лежат отношения двух героев — популярного писателя Пола Шелдона и его поклонницы-психопатки Энни Уилкс.
Концерты
Жанна Агузарова
«Главлето», 13 августа
Фото: Anton Belitsky/ Global Look press
Жанна Агузарова — оригинальная артистка космического масштаба с неоспоримым талантом. А ее песни «Черный кот», «Желтые ботинки», «Ленинградский рок-н-ролл» и десятки других знает вся страна.
Линда
Академ-джаз-клуб, 13 августа
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
Линда выпустила 12 альбомов, которые были распроданы тиражом более пяти миллионов экземпляров. Девять раз она получала звание «Певица года». Линда — яркая, эпатажная певица, автор и композитор, она громко заявила о себе в начале 90-х годов. Ее песни всегда отличались особым смыслом и необычной музыкальной подачей. Каждое появление Линды на сцене — это запоминающейся перформанс с хитами, слова которых знакомы многим, и невероятная энергетика музыкантов.
«Я люблю тебя — это здорово!»: Николай Носков
Дом музыки, 16 августа
Фото: Viktor Pogontsev/ Global Look press
Заслуженный артист России, пятикратный обладатель музыкальной премии «Золотой граммофон», лауреат премии «Овация» выйдет на сцену с программой акустического концерта. В программе прозвучат всеми любимые хиты из репертуара Николая Носкова «Дай мне шанс», «Снег», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю» и «А на меньшее я не согласен». Специальными гостями концерта станут Виктор Дробыш, IVAN, SHAMAN.
Выставки
«Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова»
Третьяковская галерея, до 19 сентября
Фото: Russian Look/ Global Look press
Для проекта «Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова» отобрали 20 наиболее «громких» произведений в истории русского искусства. Идея проекта — показать, как были встречены эти полотна современниками и как менялись эстетические представления и предпочтения десятилетия спустя.
«Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых»
Музей изобразительных искусств им. Пушкина, до 30 октября
Фото: I-Images/ Global Look press
Коллекции братьев Морозовых после выставки 2019 года в Эрмитаже и недавнего возвращения из парижского Фонда Луи Виттон наконец показывают в Москве, в Пушкинском музее. Концепция проекта отличается от предыдущих: здесь четко разграничивают коллекции Михаила и Ивана, чтобы показать их подходы и характеры, а также делают большой акцент в их собраниях не только на новейшее французское искусство из Пушкинского и Эрмитажа — работы Моне, Сислея, Ренуара, ван Гога, Сезанна, Гогена, Матисса, Пикассо, но и их российских современников — Серова, Левитана, Врубеля, Ларионова, Гончаровой, Машкова, которые Иван Морозов также приобретал. Третьяковская галерея для этого одолжила 71 произведение, включая графику и скульптуру.
«Петр Великий. Путешествия в Европу»
Исторический музей, до 3 октября
Фото: Vladimir Boiko/ Global Look press
Главная выставка в Москве, посвященная 350-летию Петра Великого, проходит в Историческом музее. Здесь собрали почти 350 экспонатов, связанных с двумя поездками Петра I в европейские страны — Великим посольством 1697–1698 годов и вторым путешествием 1716–1717 годов, которые во многом определили реформы императора и развитие страны. В проекте участвуют больше 15 российских музеев: Эрмитаж, Пушкинский, Третьяковка, Музеи Московского Кремля и другие.
Развлечения
«Крокус Сити Океанариум»
Подводное шоу «Приключение русалочек», 20-21 августа
Фото: Пресс-служба
20 и 21 августа пройдет подводное шоу «Приключение русалочек» на речной экспозиции, на котором изящные нимфы заворожат зрителей своими загадочными историями, головокружительными трюками и красочными костюмами.
Также посетителей ждут три тематические экспозиции («Моря и океаны», «Реки и озера», «Джунгли») с более 3000 обитателями и 100 видами тропических растений, демонстрационные кормления, летние обзорные экскурсии, игра «Крокодил» с водолазом, практикумы.
Фото: пресс-служба, Vladimir Boiko, I-Images, Russian Look, Pravda Komsomolskaya, Komsomolskaya Pravda, Ekaterina Tsvetkova, Alberto Terenghi/ Venice/ Global Look press, kinopoisk.ru, afisha.ru