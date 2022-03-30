События апреля: концерты Лолиты и «Любэ» и другие яркие мероприятия
Кино
«Ампир V»
В кино с 31 марта
Фото: Пресс-служба
Вам кажется, что миром правит любовь? Им правят вампиры! Они совсем не похожи на героев Голливуда. Это циничные и опытные представители мировой элиты. А теперь в их ряды волей случая попадает простой парень Рома. Станет ли он достойным представителем клана или у этой истории иной исход?
«Мальчик-дельфин»
В кино с 7 апреля
Фото: Пресс-служба
Дельфиненок Снежок спасает в море мальчика, выжившего в авиакатастрофе. С тех пор друзья, почти братья, беззаботно растут вместе. Но однажды покой их радостного мирка разрушает злобный Осьминог. Он изгоняет мальчика на сушу, где тому придется учиться жить среди людей и разобраться в тайне своего происхождения. Новый друг, добрый капитан Мурварид, и верный Снежок помогут герою справиться с невзгодами. Сказочные приключения ждут!
«Обратимая реальность»
В кино с 14 апреля
Фото: Пресс-служба
Свести счеты с ненавистным боссом, побывать на самом романтичном свидании и пощекотать себе нервы экстримом — все это возможно, причем без последствий, в популярных виртуальных приключениях от компании «Новая жизнь»! Но однажды в яркие приключения пользователей начинают проникать их комплексы и страхи, превращая развлечение в параноидальный кошмар. Под подозрением — группа антивиртов, которая стремится вернуть людей в реальный мир с подлинными эмоциями и впечатлениями. Оперативнику виртуальной полиции Михаилу поручено провести расследование и заслужить доверие Вики, сотрудницы «Новой жизни», предположительно содействующей антивиртам. Однако каждый его шаг все больше запутывает дело и отношения с Викой. Грань между виртуальным и реальным стирается, а следователь становится главным подозреваемым...
«Подельники»
В кино с 14 апреля
Фото: Пресс-служба
История основана на реальных событиях. Премьера фильма состоялась на 32-м «Кинотавре», теперь «Подельники» выходит в широкий прокат. Молодой биатлонист Петя с женой Настей возвращается в родное село работать физруком. Их встречают суровая природа и суровые люди, живущие по законам тайги. По этим законам убийство за оскорбление — право сильного, а сильнее шамана Вити Людоеда, бывшего зека, здесь никого нет. Петя становится свидетелем его кровавого преступления. Вызов убийце решается бросить только 10-летний Илья, сын жертвы. Петя не может оставить ученика наедине со страшной местью: Илья должен усиленно тренироваться, и тогда Петя поможет ему расквитаться с Людоедом. Каждый в поисках своей справедливости, подельники идут к цели, ломая правила, по которым здесь жили веками.
Основано на реальных событиях.
«Первый "Оскар"»
В кино с 21 апреля
Сергей Мокрицкий снял картину по уникальной реальной истории съемок осенью-зимой 1941 года. фильма, развенчавшего миф о непобедимости армии Гитлера, — документального фильма Ильи Копалина и Леонида Варламова «Разгром немецких войск под Москвой». Также это удивительная история битвы за советскую картину легендарного голливудского продюсера Дэвида О. Селзника, бросившего вызов Американской киноакадемии и собственному тестю, всемогущему Луису Б. Майеру, одному из основателей «Оскара». Именно Селзник на оскаровской церемонии в 1943 году объявил победителя в новой номинации «Лучший документальный фильм». Из 25 фильмов победителями стали 4 ленты — две короткометражки, американская картина «Прелюдия к войне» и «Разгром…» (в США советскую ленту адаптировали для проката и переименовали в Moscow Strikes Back — «Москва наносит ответный удар»).
Картина «Разгром немецких войск под Москвой» — первый в отечественном кино оскаровский лауреат. Сам первый отечественный «Оскар», гипсовая фигурка с латунной плашкой, долгие годы считался утраченным. Сегодня его можно увидеть в московском Музее Кино.
В центре сюжета «Первого Оскара» – история дружбы и соперничества двух студентов-операторов, борющихся за звание лучшего оператора курса и за внимание актрисы Юны. Их соперничество продолжается и на фронте, но испытания и ужасы войны, мужество и подвиги советских солдат, свидетелями которых они становятся, меняют их взгляды на творчество и жизнь. Только благодаря этому им удается снять кадры, которые войдут в историю…
«Казнь»
В кино с 21 апреля
Фото: Пресс-служба
В деле серийных убийств, которое расследовалось долгие 10 лет и было официально закрыто, появляется новое обстоятельство — выжившая жертва. Следователь по особо важным делам Исса Давыдов вынужден срочно выехать на место, чтобы разобраться в ситуации, ведь именно он осудил невиновных по этому делу. Ему предстоит исправить свою ошибку. Но Исса и не подозревает, что на самом деле это приглашение на казнь.
Премьеры START
«Два холма», в конце апреля
Что будет, если в результате биологической войны почти все мужское население вымрет? Женщины погорюют (недолго), а потом объединятся и создадут новый лучший мир — с экогородками, возобновляемой энергией, возможностями заниматься чем захочется, хоть наукой и биохакингом, хоть йогой и саморазвитием. Размножение теперь происходит путем искусственного оплодотворения, а рождаются в новом мире только девочки.
Но не всем по нраву такое мироустройство. Часть оставшихся в живых мужчин и верных им женщин уходят жить в заброшенные мегаполисы, начинают воровать электричество, наслаждаясь свободой и традиционным сексом. Спокойствие идеально устроенного женского мира оказывается под угрозой, когда учительница Рада (Пелагея Невзорова) из экогорода Два холма встречает за его пределами молодого «примата» Геру (Никита Кологривый).
«Хочу замуж», в конце апреля
Фото: Пресс-служба
Премьера романтической комедии уже состоялась в кинотеатрах. И теперь ее увидят зрители платформы START.
У журналистки Любы (Кристина Асмус) все идет по плану: работа ведущей на телеканале, успешный и богатый жених Роберт (Сергей Гилев). План катится к чертям, когда у Любы садится телефон, и она просит позвонить с телефона случайного прохожего. Им оказался Сергей (Милош Бикович), у которого тоже жизнь текла спокойно и размеренно до этого дня. Эта встреча запустит череду событий, которая полностью поменяет и жизнь Любы и Сергея.
Театр
«Мертвые души»
Премьера, Театр Романа Виктюка, 5, 24 апреля
Фото: teatrviktuka.ru
Первая премьера нового года «Мертвые души» в постановке художественного руководителя театра Дениса Азарова. Действие спектакля происходит в условном времени, соединяющем прошлое и будущее. Художник Николай Симонов поместил его в подземный переход, где торгуют, пьют, поют и пляшут. А над ним проложен тоннель, временной портал, где могут проноситься новейшие «Сапсаны», а может пролетать Птица-тройка.
«Слуга двух господ»
Премьера, Театр им. Пушкина, 2-3, 22-23 апреля
Фото: Пресс-служба
В 2022 году исполняется 315 лет со дня рождения реформатора европейского театра, драматурга Карло Гольдони. За прошедшие три века его пьесы не потеряли своей актуальности, персонажи по-прежнему узнаваемы, а сюжеты — увлекательны. Молодая команда актеров Театра Пушкина во главе с режиссером Юрием Муравицким переосмысляет комедию Гольдони, сочетая классические итальянские маски и традиции русского скоморошества.
Флориндо вынужден бежать из родного города. Его возлюбленная Беатриче, переодевшись мужчиной, отправляется вслед за ним. Оба нанимают ловкого слугу Труффальдино, а тот, желая заработать, пытается скрыть, что работает сразу на двоих господ и делает все, чтобы его хозяева не встретились…
«Волшебник изумрудного города»
Премьера, Детский музыкальный театр юного актера, 3 апреля
Фото: Пресс-служба
Музыку к спектаклю написал известный российский композитор Евгений Загот. Сказочная повесть «Волшебник Изумрудного города» Александр Волкова была напечатана в 1939 году. Написана она по мотивам сказки «Мудрец из страны Оз» американского писателя Фрэнка Баума.
Мюзикл «Волшебник Изумрудного города» расскажет маленьким зрителям про дружбу, добро, побеждающее зло, про упорство в достижении цели. Ведь с настоящими друзьями можно преодолеть любые невзгоды!
«Дыхание»
Театр наций, 17 апреля
Фото: theatreofnations.ru
Основой постановки стала пьеса драматурга Дункана Макмиллана, дважды номинанта на премию Лоуренса Оливье.
На несколько часов Малая сцена Театра Наций становится уютной квартирой. В ней — мужчина и женщина, оба сторонники правильного образа жизни. С каждым днем они все больше напоминают семью из рекламного ролика: для идеальной картины не хватает только детей. И этот факт мешает им спокойно жить.
Пара мучается сомнениями: стоит ли становиться родителями, если планета находится на грани экологической катастрофы? На свет появится еще один человек, значит, ресурсы земли закончатся быстрее, сильнее загрязнится атмосфера и увеличатся выбросы углекислого газа. А может быть, они просто эгоисты и не хотят брать на себя ответственность за ребенка?
Концерты
«Русская! Народная!»: Марина Девятова
Храм Христа Спасителя, 9 апреля
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Певица представит яркую программу «Русская! Народная!». Песня для Марины Девятовой — это не просто творчество, а способ выражения эмоций, традиций, мыслей, взглядов. Каждый раз, выходя на сцену, она превращает обычный вечер в праздник, наполненный любовью, яркими красками и добротой. Певицу принимают в разных уголках мира: Германии, Италии, Франции, Болгарии, Латвии, Эстонии, США, Южной Кореи, Китая, Лаоса, Вьетнама и Монголии. Она пела для королевы Елизаветы II и ее семьи.
«Любэ»
Дворец спорта «Триумф» (Люберцы), 16 апреля
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
Юбилейный концерт группы «Любэ, 65 лет Николаю Расторгуеву». Выступления группы всегда сопровождаются аншлагами. Неповторимый тембр Николая Расторгуева, узнаваемый стиль аранжировок, уникальное звучания группы, наличие хоров во многих произведениях, только подчеркивающие самобытность «Любэ».
Лолита
Crocus City Hall, 15 апреля
Фото: Starface
Лолита нет равных по степени артистизма, лиризма, проникновенности и чувственности. Она знает, как завести публику и как не позволить ей остаться равнодушной к своему творчеству. В весеннюю программу Лолита включит и хиты разных периодов своего творчества, и, конечно, свои глубоко эмоциональные честные новые песни.
НФОР. Дирижер Владимир Спиваков. Василий Ладюк
Зарядье, 8 апреля
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look press
Василий Ладюк с сезона 2020/21 – солист Пермской оперы. Выступает в крупнейших оперных театрах мира: Метрополитен-опера, театр Ла Скала в Милане, театр Ла Фениче в Венеции, театр Реджо в Турине, Большой театр Лисеу в Барселоне. Постоянный участник фестивалей «Владимир Спиваков приглашает…», «Черешневый лес», «Крещендо» Дениса Мацуева, а также Международного музыкального фестиваля в Кольмаре (Франция). Создатель и художественный руководитель музыкального фестиваля «Опера Live».
Выставки
«Олег Целков. Чужой»
ММОМА на Гоголевском
Фото: mmoma.ru
Московский музей современного искусства с Tsukanov Family Foundation проводит первую полномасштабную ретроспективу одного из лидеров советского нонконформизма Олега Целкова.
Восемь разделов охватывают весь творческий путь художника, в них представлено более 100 произведений из 25 частных и музейных собраний России, Франции, Германии, Швейцарии и США.
«Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия»
Музей изобразительных искусств им. Пушкина
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
Впервые посетители увидят все десять мумий из собрания музея. Также на выставке представлены саркофаги, погребальные пелены, скульптуры, фаюмские портреты и маски — всего более 400 экспонатов, связанных с верой древних египтян в загробную жизнь.
«Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России»
Исторический музей
Фото: shm.ru
В Новом выставочном зале Исторического музея проводят подробный ликбез по российскому ювелирному делу. Здесь собрали работы как ювелиров XVI–XVII веков, так и современных мастеров. Среди раритетов экспозиции — ковш рубежа XIX–ХХ веков, который император Николай II заказал в мастерской Ивана Морозова в подарок делегации из Франции, а также предметы, созданные в легендарных мастерских Сазикова, Хлебникова, Овчинникова и Фаберже.
«Музей Рерихов на ВДНХ. Ковчег будущего»
Музей Рерихов. Филиал музея Востока
Фото: Russian Look/ Global Look press
Живопись, скульптура и предметы из частной коллекции Рерихов, включая тибетские иконы из поездки в Индию. У отца — панорама его 45-летней жизни в искусстве, включая архитектурную серию и «Гималаи». У сына — гималайские пейзажи и быт индийской деревни, а также полотна на евангельские сюжеты.
Фото: пресс-службы кинокомпаний и театров, theatreofnations.ru, teatrviktuka.ru, Global Look press, afisha.ru, Starface, mmoma.ru, shm.ru