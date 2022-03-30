События апреля: концерты Лолиты и «Любэ» и другие яркие мероприятия

Сергей Мокрицкий снял картину по уникальной реальной истории съемок осенью-зимой 1941 года. фильма, развенчавшего миф о непобедимости армии Гитлера, — документального фильма Ильи Копалина и Леонида Варламова «Разгром немецких войск под Москвой». Также это удивительная история битвы за советскую картину легендарного голливудского продюсера Дэвида О. Селзника, бросившего вызов Американской киноакадемии и собственному тестю, всемогущему Луису Б. Майеру, одному из основателей «Оскара». Именно Селзник на оскаровской церемонии в 1943 году объявил победителя в новой номинации «Лучший документальный фильм». Из 25 фильмов победителями стали 4 ленты — две короткометражки, американская картина «Прелюдия к войне» и «Разгром…» (в США советскую ленту адаптировали для проката и переименовали в Moscow Strikes Back — «Москва наносит ответный удар»).

Картина «Разгром немецких войск под Москвой» — первый в отечественном кино оскаровский лауреат. Сам первый отечественный «Оскар», гипсовая фигурка с латунной плашкой, долгие годы считался утраченным. Сегодня его можно увидеть в московском Музее Кино.

В центре сюжета «Первого Оскара» – история дружбы и соперничества двух студентов-операторов, борющихся за звание лучшего оператора курса и за внимание актрисы Юны. Их соперничество продолжается и на фронте, но испытания и ужасы войны, мужество и подвиги советских солдат, свидетелями которых они становятся, меняют их взгляды на творчество и жизнь. Только благодаря этому им удается снять кадры, которые войдут в историю…

«Казнь»

В кино с 21 апреля