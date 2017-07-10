Популярная певица Елка помогает собакам из приютов найти дом

Выставка #всемпособаке — это прекрасная возможность познакомиться в дружелюбной обстановке сразу с десятками очаровательных собак и выбрать себе из них четверолапого друга. На мероприятие в сопровождении кураторов и опекунов приедет 70 собак, любую из которых можно будет в этот же день забрать домой. Все они прошли предварительную подготовку: будущие питомцы здоровые, привитые, социализированные и адаптированные для домашней жизни.

Обрести верного друга, более того — получить его из рук звезды — эта мечта может стать явью 16 июля 2017 года. В этот день в московском Новодевичьем парке пройдет выставка-пристройство собак #всемпособаке, организованная благотворительным фондом «Подарок судьбы». Певица Елка, являясь попечителем фонда, будет лично передавать собак новым хозяевам.

На выставке гости смогут познакомиться и пообщаться с животными и их опекунами, узнать подробности о характере понравившейся собаки, сфотографироваться с ней в фотозоне и распечатать фото на инстапринтере. Забрать собаку можно будет после собеседования с сотрудником Фонда и заключения договора (для которого потребуется паспорт нового хозяина). Каждый, кто 16 июля возьмет собаку в семью, получит подробный инструктаж от опытных волонтеров и ветеринарных специалистов, подробную «Памятку владельцу собаки из приюта» и полезные подарки от партнеров Фонда и спонсоров выставки.

Также в этот день пройдет благотворительная ярмарка, где гостей будут ждать угощения, сувениры и авторские аксессуары для них самих и их питомцев, а ведущий и диджей на протяжении всего мероприятия будут поддерживать живую атмосферу праздника. Помимо этого, посетители выставки смогут узнать у волонтеров о востребованных формах помощи приютам и через специальный пункт на площадке передать для них материальную помощь животным в виде кормов, лакомств, игрушек и амуниции.

Итак, в это воскресенье, 16 июля, с 12:00 до 18:00 — встречаемся на площадке рядом с мостом через Новодевичьи пруды.