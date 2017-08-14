Компания Mattel и кондитерская Ladurée создали коробочку для пирожных «Барби»

Французский кондитерский дом Ladurée совместно с компанией Mattel создал лимитированную розовую коробочку для пирожных макарон «Барби». Сделанная в форме книги, на обложке которой кукла Barbie запечатлена в кондитерской Ladurée на Манхэттене, Нью-Йорк, коробочка рассчитана на 12 пирожных.

Коллаборация приурочена к выходу в издательстве Assouline Editions книги «The Art of @BarbieStyle», которая расскажет о digital-феномене — инстаграм-аккаунте @BarbieStyle, превратившемся в популярный блог о моде с 1,7 млн подписчиков.

Книга «The Art of @BarbieStyle» содержит больше 300 иллюстраций, взятых с официальной страницы куклы Barbie в Инстаграме. Ироничные и стильные фотографии показывают жизнь современной девушки, её путешествия, отдых с подругами и развитие в карьере. Кукла Barbie — новая it-girl, которая напоминает миллионам подписчиков со всего мира свою главную философию: «Ты можешь быть кем захочешь».