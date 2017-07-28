Мария Шумакова — молодая российская актриса и звезда сериала «Сладкая жизнь».

Мария с детства была талантливой девочкой и знала, что хочет стать актрисой. После университета роли Шумаковой были короткими, невзрачными и комедийными, но в 2014 году актриса получила более серьезную работу в полнометражном фильме «Не в парнях счастье». Шумакова исполнила роль продавца-консультанта в салоне свадебных платьев. Но популярность пришла к Марии, когда на канале «ТНТ» состоялась премьера многосерийного фильма «Сладкая жизнь». По требованию режиссеров, для этой работы ей пришлось набрать 15 килограммов. Если вы не знакомы с этой актрисой, то советуем посмотреть нашу подборку!