Женская пародия на бондиану, подражание Миядзаки и другие киноновинки недели

В океане живут волшебные создания, у которых есть обычай: когда кому-то исполняется 16 лет, он на неделю должен отправиться в мир людей в образе красного дельфина. В этот раз очередь дошла до Юны, но ее пребывание там не проходит без последствий: она невольно становится причиной гибели мальчика-рыбака — и, чувствуя свою ответственность, решает помочь ему вернуться к жизни. Для этого она обращает его в маленькую рыбку и берет в свой мир, что приводит уже к настоящей катастрофе. Мультфильм, в котором так сильно чувствуется влияние Хаяо Миядзаки, что даже странно, что среди его авторов не числится студия Ghibli.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Зло»

На экранах с 9 августа