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Женская пародия на бондиану, подражание Миядзаки и другие киноновинки недели

Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«Шпион, который меня кинул»

На экранах с 9 августа

Бывший бойфренд (в исполнении Джастина Теру) Одри (в исполнении Милы Кунис) оказался агентом ЦРУ — и девушка вместе со своей подругой Морган (в исполнении Кейт МакКиннон) оказалась втянута в шпионские игры и евротур. Экшен-комедия с мощным феминистским зарядом, высмеивающая штампы бондианы и пародирующая главным образом роман Яна Флеминга «Шпион, который меня любил».

Купить билеты на фильм можно здесь.

«По ту сторону океана»

На экранах с 9 августа

В океане живут волшебные создания, у которых есть обычай: когда кому-то исполняется 16 лет, он на неделю должен отправиться в мир людей в образе красного дельфина. В этот раз очередь дошла до Юны, но ее пребывание там не проходит без последствий: она невольно становится причиной гибели мальчика-рыбака — и, чувствуя свою ответственность, решает помочь ему вернуться к жизни. Для этого она обращает его в маленькую рыбку и берет в свой мир, что приводит уже к настоящей катастрофе. Мультфильм, в котором так сильно чувствуется влияние Хаяо Миядзаки, что даже странно, что среди его авторов не числится студия Ghibli.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«Зло»

На экранах с 9 августа

Молодой преподаватель Адам (в исполнении Джоша Стюарта) и его жена Лиза (в исполнении Бояны Новакович) ожидают пополнения в семействе. В один миг идиллия счастливой пары рушится. Они сталкиваются с неведомым злом, которое превращает их жизнь в ад. В надежде избавиться от преследующего их ужаса, Адам умоляет о помощи парапсихолога Кларка (в исполнении Делроя Линдо). Приступив к своей работе, Кларк осознает, что зловещая сущность, с которой они столкнулись, намного опаснее, чем он предполагал.

Купить билеты на фильм можно здесь.

«В поисках йети»

На экранах с 9 августа

Частный детектив Нелли и ученый Саймон отправляются в Гималаи, чтобы найти йети. Приключенческая комедия, в которой главные герои срисованы с пионера-авиатора Амелии Эрхарт и альпиниста Джорджа Мэллори. Говорят, группа аниматоров специально поднялась в горы, чтобы передать их красоту.

Купить билеты на фильм можно здесь.

Автор: Мария Мельникова

Фото: Shutterstock

Видео: Youtube.com / Central Partnership, Capella Film, HD Трейлеры, Megogo Distribution

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