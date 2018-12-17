Сергей Жуков открыл «Руки Вверх! Бар» и устроил зажигательную вечеринку в стиле «лихих» 90-х

Гостей встречали фейсконтрольщик в малиновом пиджаке и с толстой золотой цепью на шее, всем на входе повязывали пионерские галстуки, а в фотозоне можно было сделать снимки в широкоплечей джинсовке. Настроение мероприятия задавал ведущий вечеринки Сергей Мезенцев, известный по юмористическому шоу «Реутов-ТВ», а помогали ему знаменитый Леня Голубков и Митя Фунтиков с культовой коллекцией одежды 90-х. За музыкальную составляющую отвечали артисты под предводительством Сергея Жукова, среди которых были DJ Грув, «140 ударов в минуту», «Revolьvers», Оксана Ковалевская из группы «Краски», Евгений Холмский из Turbomoda и Елизавета Роднянская.
Кульминацией вечеринки стали танцы до упада под хит группы «Руки вверх!» «18 мне уже». «Спасибо каждому из вас за то, что разделили с нами это событие! Я безмерно рад возвращению «Руки Вверх! Бара» в Москву. Это место для меня машина времени, возвращающая в самые веселые времена молодости. Убежден, что здесь родятся не менее яркие события. Встречаться будем часто, обещаю. А теперь торт!» — поприветствовал гостей Сергей Жуков.
Текст: Роман Страстный
Фото: пресс-служба