Сергей Жуков открыл «Руки Вверх! Бар» и устроил зажигательную вечеринку в стиле «лихих» 90-х

Кульминацией вечеринки стали танцы до упада под хит группы «Руки вверх!» «18 мне уже». «Спасибо каждому из вас за то, что разделили с нами это событие! Я безмерно рад возвращению «Руки Вверх! Бара» в Москву. Это место для меня машина времени, возвращающая в самые веселые времена молодости. Убежден, что здесь родятся не менее яркие события. Встречаться будем часто, обещаю. А теперь торт!» — поприветствовал гостей Сергей Жуков.