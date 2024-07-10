Семейный фестиваль «Вкус лета» пройдет 20–21 июля в «Три вокзала. Депо»

20-21 июля в «Три вокзала. Депо» на Новорязанской улице пройдет яркое событие солнечного сезона – семейный фестиваль «Вкус лета».

Пространство гастроквартала будет разделено на несколько зон, чтобы каждый смог найти активность по душе, получить удовольствие и комфортно отдохнуть. На спортивной зоне гости фестиваля смогут посетить танцевальные мастер-классы от TODES, открытые тренировки от вице-чемпионки мира по фитнесу Элеоноры Алибаевой, проекта Спортивные выходные, блогера Никиты Серова, а также почувствовать ритм сердца на техно-йоге от студии 128bpm.

Фестиваль «Вкус лета» – это не только активности и веселье, но и отличный повод провести время с семьей. Для самых маленьких гостей будет организована «Территория детства» с развлечениями: знакомство с настоящим Бубой, мастер-класс с героями из мультсериала «Три кота» от СТС, настольные игры издательства «Эврикус», аниматоры, викторины и много чего интересного.

«Вкус лета» – ежегодный семейный фестиваль с различными активностями для всех возрастов:

• кулинарный Chef's theatre с Григорием Мосиным • экспресс-укладки от Dry&Go • супер-инновационные массажеры от Yamaguchi • кастом мишек Bearbrick • бесплатные смузи от nutribullet и бодрящий кофе от Делонги • встречи с известными авторами от Читай-города • а также возможность найти свою любовь с Teamo – и это далеко не все!

«Фестивали – это всегда место встречи разных людей, где они могут перезарядиться и уделить внимание своим интересам, на которые из-за рутины может не хватать времени. В пространстве «Читай-города» на фестивале «Вкус Лета» в «Три вокзала. Депо» посетителей ждут встречи с авторами, чтения стихотворений в рамках открытого микрофона, игры, обсуждения и наша любимая активность – «Свидание с книгой вслепую», в которой будут задействованы сами посетители фестиваля. В числе гостей: психолог Екатерина Тур, москвовед Виталий Калашников и таролог Алексей Гришин», – поделилась ведущий PR-менеджер сети «Читай-город» Полина Маннанова.

Гостей ждут множество розыгрышей, а еще фестиваль pet-friendly, так что можно прийти вместе со своими домашними питомцами, ведь для них будет отведена отдельная pets-зона, где они смогут подкрепиться и поиграть.

«Участие в фестивале «Вкус лета» – это возможность поддержать события, которые объединяют людей и приносят им радость. Будьте готовы проверить свои знания с помощью специальной викторины, которую мы проведем на главной сцене и разыграем ценные подарки в грандиозном розыгрыше», – рассказала руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Ozon Банка Анна Резчикова.

Активности – не единственное, чем будут увлечены гости фестиваля. Вкус лета не обойдется и без концертной программы, в числе первой волны лайн-апа фестиваля в рамках Пикника Юмор FM: Lx24, Стас Пьеха, Никита Киоссе, Фейгин, Daasha, МИЧЕЛЗ, НайдИ, ТЕ100СТЕРОН и, конечно же, секретный гость!

Посетители фестиваля смогут не только получить максимум эмоций, но и забрать с собой памятные подарки и получить полезные знания, как отметил креативный директор LOOKY Артем Коновалов: «Благодаря соцсети LOOKY участники фестиваля познакомятся с нейротехнологиями – любой посетитель специальной локации LOOKY сможет в режиме реального времени создать памятные летние аватары. В честь фестиваля мы приготовили новый тематический сет. Кроме того, в соцсети более 100 нейрофильтров в разных стилях: от «комикса» и «видеоигры» до «поп арт» и «барби». До встречи на фестивале!».

Вход свободный по регистрации на сайте.